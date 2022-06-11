Günlük burç yorumları: 11 Haziran Cumartesi günü tüm burç yorumları!

11 Haziran Cumartesi yani ayın on birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Venüs ve Uranüs arasındaki açı sayesinde bugün mali ve finansal konular gündeminizde yer alacak, mali durumunuzu iyileştirme fırsatları bugün ani ve beklenmedik şekillerde ortaya çıkabilir. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirerek yeni atılımlar yapmanın tam zamanı!

BOĞA

Venüs ve Uranüs arasındaki açı sayesinde bugün sosyal ilişkilerinizde başarılı olduğunuz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. İnsanları ikna kabiliyetiniz artarken iletişim becerileriniz sayesinde daha fazla sorumluluk alacaksınız. Yenilikler ve değişimden korkmadan cesaretli adımlar atın.

İKİZLER

Venüs ve Uranüs arasındaki açı on ikinci evinizi doğrudan etkileyecek. Özellikle bugün aşk hayatınızda beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sevdiklerinizle her zamankinden daha fazla zaman geçirerek kendinize keyifli bir gün hediye edin.

YENGEÇ

Ay bugün beşinci evinizdeki yolculuğuna devam ediyor. Bu kozmik iklim kendinize olan güveninizi arttırırken yeni başlangıçlar yapmak için de sahip olduğunuz cesaretin açığa çıkmasını sağlayacak. Aşk hayatınızda yeni kıvılcımlar tutkulu ve sevgi dolu bir ilişkinin habercisi olacak.

ASLAN

Venüs ve Uranüs arasındaki açı bugün yaptığınız planların sekteye uğramasına neden olabilir, bu nedenle bu hafta sonu çok fazla plan yapmamak akıllıca olabilir. Özellikle kariyer ve iş anlamında belirsiz bir döneme geçiş yapıyorsunuz, bu dönemde aldığınız kararlar hayatınızın bir sonraki evresini doğrudan etkileyecek.

BAŞAK

Venüs ve Uranüs arasındaki açı bugün kendinizle başbaşa kalmak istediğiniz anlamına geliyor. İnsanlara aranıza biraz mesafe koyarak ruhsal bir iyileşme için iç dünyanıza yönelebilirsiniz. Geçmişten gelen konularla bir hesaplaşma yaşayacak ve verdiğiniz kararla sayesinde en doğru olanı bulabileceksiniz.

TERAZİ

Venüs ve Uranüs arasındaki açı bugün ruhsal anlamda kendinizi bulma yolculuğunuzun mecburi durağı olacak. Bu sabah her zamankinden daha cesaretli adımlar atmak için kendinizde o özgüveni bulacak ve aşk hayatınızın bir anda renklendiğini göreceksiniz. Kalbinizi dinlemeye ve duygularınızı onurlandırmaya istekli olduğunuz sürece, duygularınızı koruyabilirsiniz.

AKREP

Ay bugün burcunuz aracılığıyla yolculuğuna devam ederken hafta sonuna her zamankinden daha enerjik ve zinde bir başlangıç yapıyorsunuz. Venüs ve Uranüs arasındaki açı haritanızda kalp meselelerini yöneten faktörü etkileyerek yeni bir adım atma ihtiyacını doğuracak.

YAY

Akrep ayı, haritanızın bilinçaltını yöneten sektörü boyunca yolculuğuna devam ederken kafanızdaki çarklar bugün kuvvetle dönecek. Durumunuzu ve çevrenizdeki insanları hemen hemen her açıdan görebilecek olsanız da, profesyonel veya sosyal yaşamınızda ilerlemek için bazı durumlara göz yumacaksınız.

OĞLAK

Venüs ve Uranüs haritanızın beşinci evinde bir açı oluştururken bugün her zamankinden daha mutlu bir şekilde uyanacak adeta çevrenizdekilere ışık saçacaksınız. Bugünü eğlenmek ve kendinizle zaman geçirmek için mükemmel bir fırsata dönüştürebilirsiniz.

KOVA

Venüs ve Uranüs arasındaki açı estetik olarak yönlendirilmelerin devreye girmesine neden olacak ve alanınızı yeniden dekore etmek için ani bir dürtü sizi bugün bulabilir. Bu gezegensel güç, haritanızın evsel alanına bir enerji akışı getirecek ve bu günü ev tadilatları için harika bir gün haline getirecek.

BALIK

Venüs ve Uranüs arasındaki açı bugün sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda zorlandığınız bir gün olacak. Özellikle sevdiklerinizin kalbini kırmamak ve yanlış anlaşılmalardan doğan sorunlar yaşamamak içim empati yeteneğinizi devreye sokmayı unutmayın.



