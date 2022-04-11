Günlük burç yorumları: 11 Nisan Pazartesi günü tüm burç yorumları!

11 Nisan Pazartesi yani ayın birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Aslan burcunun Ay hareketi ve Satürn ile oluşturduğu açı bugün sizi zorlu bir sürecin beklediğine işaret ediyor. Sizi engelleyebilecek durumlardan veya insanlardan uzaklaşmak için daha güçlü ve kararlı bir şekilde hareket edeceksiniz. İş hayatında daha fazla sorumluluk alarak oluşabilecek sorunların üzerinde gelebilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Aslan burcunun Ay hareketi ve Satürn ile oluşturduğu açı bugün beklenmedik gelişmelere gebe olacak. Aşk ve iş hayatınızda önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Bu enerjisel durum iş hayatınızı etkileyerek daha önce karar verme konusunda zorlandığınız konuların yeniden gündeme gelmesine neden olacak

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, Aslan burcunun Ay hareketi ve Satürn ile oluşturduğu açı bugün mantık ve duygular arasında kalmanıza neden olacak. Duygularınız sizi bir yöne çekerken mantığınız başka bir yöne çekecek. Özellikle kariyer anlamında kendinizi bir çıkmazın içinde hissedebilir, maddi anlamda problemler yaşayabilirsiniz. Sağduyulu davranarak çözüm odaklı olmaya çalışmak, hayatınızın için doğru kararı vermenize yardım olacaktır.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Aslan burcunun Ay hareketi ve Satürn ile oluşturduğu açı bugün sizleri daha zor ve yorucu bir günün beklediğini gösteriyor. Bu nedenle kendinizi daha sakin ve huzurlu hissetmek için iç sesinizi dinlemeye özen gösterin. Aksi takdirde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. Bir süre kendi sorunlarınıza ve sorumluluklarınıza yönelmek için odağınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay burcunuzda hareket ederek Satürn ile güçlü bir açı oluşturuyor. Bu durum hayatınız için önemli kararlar almanızı ve bunları uygulamanıza neden olacak. Uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz ve karar vermek konusunda zorluk yaşadığınız bir meseleye dair cesaretli bir adım atabilirsiniz. İş ve özel hayatınızdaki dengeyi kurabildiğiniz harika bir dönem sizleri bekliyor.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Aslan burcunun Ay hareketi ve Satürn ile oluşturduğu açı içsel alanda karar vermek zorunda hissettiğiniz zor bir süreçte bulabilirsiniz. Bu enerjisel durum hem geçmişten gelen konuların yeniden gündeme gelmesine işaret ederken hem de geleceğe dair kararlı bir duruş sergilenmesini gösteriyor.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, Aslan burcunun Ay hareketi ve Satürn ile oluşturduğu açı bugün sosyal ilişkilerinizde yaşayacağınız sorunlarla mücadele ettiğiniz bir zaman olacak. Bu enerji, bazı arkadaşlıklarınızda var olan bariz çatışmaları veya farklılıkları vurgulayacak ve bu dinamiklerden bir adım geri atmanıza neden olacak. Özellikle de kendinizi ve potansiyelinizi yeniden keşfetmenize yardımcı olacaksa, geri adım atmanız gerektiğine karar verirseniz kendinizi kötü hissetmeyin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Aslan burcunun Ay hareketi ve Satürn ile oluşturduğu açı bugün iş hayatında yaşayacağınız problemlerle ilgili mücadelenizi yansıtacak. Bu kozmik iklimin profesyonel olarak sizin için her şeyi değiştireceğinden emin olabilirsiniz, ancak kendinizi yenilik için hazır hissetmeyebilirsiniz. Bu dönemin kariyer anlamında planlama yapmak ve hedef ile hayalleri gerçekleştirmek için doğru karar vermek adına doğru zaman olduğunu unutmayın.

YAY

Sevgili Yay burçları, Aslan burcunun Ay hareketi ve Satürn ile oluşturduğu açı bugün kendinizi cesaretlendirmek ve desteklemek ihtiyacını doğuracak. Bu kozmik iklim sayesinde hedeflerinize ulaşma konusunda daha ciddi ve kendinizden emin adımlar atabilirsiniz. Geçmişten gelen ve halının altına süpürerek unuttuğunuz konuları bir kez daha düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, özellikle harcama alışkanlıklarınız söz konusu olduğunda, bugün hayatınızda bazı ciddi değişiklikler yapmak için ilham alabilirsiniz. Aslan burcunun Ay hareketi ve Satürn ile oluşturduğu açı bugün dönüşüm ve yenilikleri kucaklamak için yeni bir hava oluşturacak. Bugünlerde yaptığınız harcamaları dikkatli bir şekilde göz çevirmeniz gerekiyor.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Aslan burcunun Ay hareketi ve Satürn ile oluşturduğu açı aşk hayatınızdaki enerjinin yoğun olduğunu gösterecek. Bu enerjisel durum özel hayatınızdaki yaşananları bir kez daha gözden geçirmenize neden olacak ve ilişkinizi doğrudan etkileyecek. Önümüzdeki altı ay değişikliklere gebe olabileceği için aile, iş ve aşk hayatınızda yenilenme sürecinin bugün başladığını hissedeceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Aslan burcunun Ay hareketi ve Satürn ile oluşturduğu açı bugün tamamen maddi ve parasal konuların gündeme gelmesine neden olacak. Aslan burcunun hareketi fiziksel sağlığınızı yöneten bölümünü harekete geçirdiğinden dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın. Sosyal ilişkilerde kendinizi bocalamış hissedebilirsiniz. Uzun zamandır iletişim kurmadığınız bir arkadaşınızdan gelecek haberi sizi epey şaşırtacak.

