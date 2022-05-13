Günlük burç yorumları: 13 Mayıs Cuma günü tüm burç yorumları!

13 Mayıs Cuma yani ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 13 Mayıs Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün güçlü konumlardaki insanları etkilemek için söylenecek doğru şeyleri bileceksiniz. Dikkatlerini çektikten sonra, neden terfi veya maaş artışını ya da belki ikisini birden hak ettiğinizi onlara bildirin. Kendi övgülerinizi uzun ve yüksek sesle söyleyin!

BOĞA

Bugün eleştiriye aşırı tepki verirseniz, rakiplerinizi kendinizden göründüğünüz kadar emin olmadığınıza inanmaya teşvik edeceksiniz. Bu doğru olmayabilir ama olabilir de! Çünkü nadiren kendinizden şüphe duyarsınız. Ama bunu rakiplerinize belli etmeden sessiz sedasız yaparsanız kazançlı çıkarsınız.

İKİZLER

Bugün başka hiçbir şey yapmasanız bile en azından duygularınızı kontrol etmelisiniz, çünkü kontrolünü kaybederseniz, düşmanlarınız önemli kararlar almanıza güvenilemeyeceğinizin kanıtı olarak bunun üzerine atlayacaktır. Her zaman ve her durumda soğukkanlı olmaya çalışın.

YENGEÇ

Çoğu insan gibi, hatalı olduğunu kabul etmekten nefret edersin ama gerçeğe olan saygın seni elini kaldırıp bir hata yaptığını kabul etmeye zorlar. Bunun için eleştirilmekten uzak, çoğu insan bu kadar dürüst olduğun için seni çok düşünecek.

ASLAN

Dünyayı başka birinin bakış açısından görmek kolay olmayabilir, ancak bugün çaba göstermeniz size çok şey kazandıracaktır. Keşfettiğiniz şey, görüşleriniz farklı gibi görünse de aslında çok fazla aynı fikirde olduğunuzu fark etmenizi sağlayacaktır.

BAŞAK

Son zamanlarda söylenenler veya yapılanlar hakkında devam eden kötü hisler varsa, o zaman hafta sonunuzu mahvetmemesi için bugün bunları aşmanız gerekir. Başkalarının kin beslemediğinizi ve onlarla tekrar çalışmaktan çok mutlu olduklarını bildiklerinden emin olun.

TERAZİ

Doğanız gereği rahat olabilirsiniz, ancak son derece aptalca şeyler söylemekten ve yapmaktan zevk alan insanlarla kolayca öfkelenebileceğiniz günler vardır. Bugün böyle hissediyorsanız, bırakın olsun. Dışarısı içeri girmekten daha iyi!

AKREP

Ne yapmayı kabul ettiğiniz konusunda tereddütleriniz varsa, ortaklarınıza ve sevdiklerinize bunu bildirmek en iyisi olabilir. Her şey yolundaymış gibi davranmaya devam ettikçe, kırılma kaçınılmaz olarak geldiğinde daha travmatik olacaktır.

YAY

İhtiyacı olan insanlara yardım etmeyi seven biri olsan da deneyimlerinden biliyorsun ki herkes senin yardımını hak etmiyor. Bir arkadaşınız bugün sizin için bir problem çözmenizi isteyecektir ama bu sefer “Hayır” demeniz onlara en iyi şekilde yardımcı olabilir.

OĞLAK

Bugün uğraşmanız gereken biri oldukça heyecanlı olacak ve onu sadece kendi iyiliği için değil, aynı zamanda sizin iyiliğiniz için de sakinleştirmeyi görev edinmelisiniz. Çünkü ortak olduğunuz için onların söyledikleri ve yaptıkları sizi de etkileyecektir.

KOVA

Para, sizi finansal olarak güçlü kılmak için sürekli bir akış halinde gelir. Rutininizi bir egzersiz rejimi ile birleştirmeyi ve fayda sağlamayı başaracaksınız. Başkalarıyla eşit olmak için profesyonel becerilerinizi geliştirmeniz gerekebilir. Emlak işinde olanlar günü karlı bitirebilirler.

BALIK

Pahalı bir hata yapan bir meslektaşınız, parmağınızla size işaret ederek eleştirmenleri uzak tutmaya çalışacaktır. Evet doğru, siz de hatalar yaptınız ama onların yaptıkları çok daha ciddi, bu yüzden suçu size yıkmalarına izin vermeyin.



