Günlük burç yorumları: 16 Mart Perşembe günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

16 Mart Perşembe yani ayın on altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 16 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, yaratıcı çalışmalar bugün her zamankinden daha fazla odaklanma ve konsantrasyon gerektirebilir. Derinlemesine araştırma yapmanız, karmaşık ayrıntılarla çalışmanız veya gözlerinizi yorabilecek ve zihninizi aşırı uyarabilecek başka türde yoğun işlemler yapmanız gerekebilir. Aralar vermek kendinizi daha iyi bir şekilde ifade etmenize yardımcı olur.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün beklemedik misafirler kapınızı çalabilir. Alacağınız haberlerle birlikte yeni bir döneme doğru adım atacaksınız. Genellikle ilgi odağı olmayı sevmezsiniz, ancak bu sefer hoşunuza gidebilir. Gözlerin üzerinizde olması özgüveninizi arttıracak.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün yeni tanıştığınız insanlara kurduğunuz iletişim sayesinde kendinizi yeni bir sosyal çevreniz içinde bulabilirsiniz. Fikirlerinizi açık bir şekilde dile getirmeyi başardığınız bir süreçtesiniz. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirmeye özen göstermelisiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün geçmişle alakalı olarak bazı konularda yüzleşmeler yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bazı konulara dair nihayet somut adımlar atmayı başardığınız bir sürece adım atıyorsunuz. Kendinizi ifade etmekten çekinmemelisiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün iletişim kanallarında yaşanan bazı sorunlarla alakalı olarak sevdiklerinizle bir araya gelecek ve durumları değerlendirme arzusu hissedeceksiniz. Özellikle iş ve kariyer anlamında yapacağınız konuşmalar yeni fırsatların kapısını çalacak.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları,bugün daha bilimsel konulara yönelerek mantıklı adımlar atacaksınız. Duygularınızdan kendinizi arındırarak yeni bir oluşumun içine giriyorsunuz. Tartışmalarla birlikte kendinizi daha iyi bir şekilde ifade etmeyi başaracaksınız. Bu durum sevdiklerinizle gerilim yaşamanıza neden olabilir.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün iletişim anlamında zirvede olacağınız bir gündesiniz. Yeni tanıştığınız insanlarla kurduğunuz diyaloglar sayesinde ilgi alanlarınızda farklılıklar yaşanacak. Durumları yeniden gözden geçirmek ve kendinizi dinlemek için iyi bir fırsat!

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün kendinize zaman ayırmak için mükemmel bir gün! Sevdiğiniz aktivitelere yönelecek ve yanında iyi hissettiğiniz insanlarla bir arada olacaksınız. Mola vermeninin keyfini hissettiğiniz bir gün sizi bekliyor. Dinlenmek için bolca zamanınız var.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün işlerin her zamankinden daha karmaşık hale geldiğini fark edeceksiniz. Bu durum sevdiklerinizle aranızda bazı konuşmaların çıkmaz sokaklarda son bulmasına neden olacak. Bugün hitabet yeteneğinizden çok empati duygunuza güvenmeniz gerekiyor.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları,bugün zihninizin kilitli kalan odalarına bakış açacaksınız. Bu durum yeni fırsatların kapısını açacak. Aynı zamanda karşınıza çıkan durumları değerlendirmek içinyeni bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olacak. Mutlaka fikirlerinizi daha sakin bir şekilde ifade etmeye çalışın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün enerjinizin her zamankinden daha yüksek olduğu bir gündesiniz. Çevrenizdekilere enerji saçıyorsunuz. Parıltınız her yeri aydınlatıyor. Bugün sesinizin tonuna daha fazla dikkat etmeniz gereken bir günün içindesiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları,bugün uzun süren telefon görüşmeleri ve iletişimsel adımlarla devam edecek. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha iyi bir şekilde ifade ettiğinizi göreceksiniz. Kendinizle guru duyma zamanı! Durumları değerlendirmeye çalışın.



