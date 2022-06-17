Günlük burç yorumları: 17 Haziran Cuma günü tüm burç yorumları!

17 Haziran Cuma yani ayın on yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 17 Haziran Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Haritanızın seyahat alanındaki Güneş ve Merkür, istediğiniz gibi gelip gitmekte özgür olduğunuza inanmanızı teşvik eder. Sizde yapmak istediklerinizi, görmek istediklerinizi düşünün. Eşyalarınızı toparlayın ufukta her an içinizi açacak minik bir seyahat belirebilir.

BOĞA

Seçtiğiniz çalışma alanında henüz iz bırakmadığınız doğru olabilir. Ancak ona zaman tanıyın. Önümüzdeki birkaç gün, herhangi biri makul bir şekilde kullanıldığında itibarınızı artırabilecek bir dizi fırsatın önünüze çıktığını göreceksiniz.

İKİZLER

Dün ve ondan önceki gün olanları unutun, şimdi önemli olan tek şey bugün ve hafta sonu ne olduğu. Güneş yakında burcunuzdan ayrılıyor, bu yüzden önümüzdeki birkaç gün boyunca birçok yeteneğinizden en iyi şekilde yararlanın.

YENGEÇ

Diğerleri planlarınızın ne olduğunu bilmek isteyecektir, ancak akıllıysanız sorularını saptırmanın yollarını bulacaksınız. Ne yaptığınız hakkında ne kadar az şey bilirlerse, o kadar az müdahale etmeye çalışacaklardır. Biraz gizlilik iyi bir şeydir.

ASLAN

Eylemlerinizin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini bulmaya çalışarak zaman kaybetmeyin, sadece devam edin ve doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapın ve kozmik güçlerin sizi koruyacağına güvenin. Arkadaşlarınız da sizi koruyacaktır, bu yüzden onları her zaman yakınınızda tutun.

BAŞAK

Onay aramak için ne kadar çok zaman harcarsanız, size bu onayı getirebilecek şeyleri gerçekten yapmak için o kadar az zaman harcarsınız. İnançlarınızın cesaretine sahip olun ve kalbinizin size rehberlik etmesine izin verin. Zihniniz size yardımcı olmadığında kalbinizi dinleyin.

TERAZİ

Güneş'in haritanızın en dinamik alanlarından birinden geçişi yakında sona erecek, bu nedenle dahil olduğunuz tüm yaratıcı projelerin tamamlanma yolunda olduğundan emin olun. Şimdi geride kalırsan asla yetişemeyebilirsin.

AKREP

Başkalarının sizin için hayatı zorlaştırdığına inanabilirsiniz, ancak hayatı kendiniz için zorlaştırıyor olmanız daha olasıdır. Bir numaralı hırsına odaklan ve diğer her şeyi görmezden gel, çünkü diğer her şey alakasız.

YAY

Bir sonraki büyük hamlenizin ne olacağına hızlıca karar vermelisiniz, çünkü hala emin değilseniz, gelecek haftanın başında başkaları sizin için seçimi yapacaktır. Bu, “bekle ve gör” zamanı değil, harekete geçme zamanıdır.

OĞLAK

Önemsediğiniz biri bir dizi hata yaptı ama onlar için fazla üzülmeyin. Onları, yaptıkları seçimlerde daha dikkatli olmaları gerektiği ve dinlemek istemezlerse bu onların suçu olduğu konusunda birkaç kez uyardın sadece.

KOVA

Önümüzdeki birkaç günü yalnızca sanatsal düzeyde sevindirici olmakla kalmayıp aynı zamanda ciddi paralar da kazandırabilecek bir projeyle ilerlemek için en iyi şekilde değerlendirin. Yaratıcı faaliyetler mükemmel görünüyor, bu yüzden başarılı olacağına inanmaya cesaret et.

BALIK

Güneş'in haritanızın daha hassas alanlarından birindeki yolculuğu, diğer insanları neyin harekete geçirdiğini anlamanıza yardımcı olur. Bu da aynı fikirde olmadığınız şeyleri söylediklerinde ve yaptıklarında yargılayıcı olmamanızı kolaylaştırır. Empati senin gizli silahın.



