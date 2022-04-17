Günlük burç yorumları: 17 Nisan Pazar günü tüm burç yorumları!

17 Nisan Pazar yani ayın on yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 17 Nisan Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bu öğleden sonra Akrep ayı Merkür ve Uranüs ile karşı karşıya geldiği için gergin bir ruh halinin içinde olabilirsiniz. Bu enerji özellikle ikili ilişkinizde etkili olacak ve beklenmedik hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bir başkasının fikrini değiştirmeye çalışmak yerine, konuyu değiştirerek veya bir soluklanmak için durumdan uzaklaşarak durumu dağıtmaya çalışın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları yönetici gezegeniniz Venüs, şu anda burcunuzda olan Merkür ve Uranüs ile tatlı bir bağlantı kurduğundan, gününüz sürprizlerle dolu olacak. Bir arkadaşınız veya bir tanıdığınızın yapacağı jest mutlu olmanızı sağlayacak. Özellikle bugün sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman yeni bir haftaya daha enerjik başlamanıza yardımcı olacak.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün haftasonu olmasına rağmen Venüs’ün Merkür ve Uranüsle ile oluşturduğu tatlı bağlantı profesyonel hedeflere yönelmenizi sağlayacak. Geçmişten gelen konuların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olacak. Kariyer değişikliği yapmayı düşünüyorsanız radikal ve cesur adımları atmanın tam zamanı!

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Venüs Merkür ve Uranüs ile yumuşak bir bağlantı kurarken, bugün kaygısız ve sevgiyle çevrili hissedeceksiniz. Kendinizi arkadaş çevrenizle doğaçlama planlar yaparken bulabilirsiniz. Bugün sosyal ilişkinizdeki becerileriniz sayesinde uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelerek keyifli zaman geçirebilirsiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Venüs, Merkür ve Uranüsle oluşturduğu açı sayesinde gçemişte gizemini koruyan bazı durumların gerçekliğini fark ederek büyük bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Özellikle geçtiğimiz yıllarda halının altına süpürdüğünüz bazı sorunların çözümüne ulşamak için adım atmak zorunda kalabilirsiniz. Bu akşam Akrep ayı Merkür ve Uranüs ile karşı karşıya geldiğinde, hayatınızın kontrolü kaybediyor gibi hissedebilirsiniz. Derin bir nefes alarak iç sesinize odaklanmaya çalışın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Venüs, Merkür ve Uranüsle oluşturduğu açı doğrudan burcunuzu etkileyecek. Haritanızın sevgi ve maneviyatı yöneten sektörünü aktif hale getiren bu enerji sayesinde ailenizle her zamankinden daha fazla zaman geçirmek isteyeceksiniz. Bu akşam Akrep ayı Merkür ve Uranüs ile karşı karşıya geldiğinde hava biraz sertleşebilir. Bu gergin atmosfer özellikle ikili ilişkilerinizde verdiğiniz kararları etkileyecek.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, yönetici gezegeniniz Venüs, iletişimsel Merkür ve Uranüsle tatlı bir bağlantı kurarak gün içinde beklenmedik gelişmelere gebe olacak. Bu kozmik iklim hayatınıza giren yeni kişilere işaret ederken uzun zamandır almaya cesaret edemediğiniz ciddi kararlarda belirleyici olacak. Akşam saatlerinde gerçekleşecek olan Akrep ayı, Merkür ve Uranüs ile karşı karşıya geldiğinde, sizi yeni fırsatlar konusunda uyarılarda bulunacak.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Venüs’ün Merkür ve Uranüsle oluşturduğu açı sevdiğiniz insanlarla aranızdaki bağı güçlendirecek. Hayatınızda uzun zamandır yapmayı planladığınız ancak bir türlü cesaret edemediğiniz değişiklikleri yapmanın tam sırası! Kurduğunuz yeni bağlantılar sayesinde hem sosyal hem de kariyer anlamında kendinizi başka bir bakış açısının içinde bulacaksınız.

YAY

Sevgili Yay burçları, Venüs’ün Merkür ve Uranüsle oluşturduğu açı dördüncü ve altıncı evlerinizi harekete geçirirken, evinize ve kişisel organizasyonunuza yatırım yapmak için ilham alacaksınız. Bu kozmik iklim sayesinde hayatınızın huzurlu ve mutlu bir dönemine geçiş yapıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde iletişim problemlerinden doğan sorunlar gündeme gelebilirsiniz. Kendinizi ve partnerinizi bu konuda zorlamadan tamamen empati kurarak durumu kaostan uzaklaştırabilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, Venüs’ün Merkür ve Uranüsle oluşturduğu açı bugün her zamankinden daha yaratıcı olmanızı sağlayacak. Bu enerjiyi iş hayatınızda kullanmanız durumunda sürpriz gelişmelerin kapınızda olduğunu göreceksiniz. Bu akşam Akrep ayının Merkür ve Uranüs ile sert bir açı oluşturması iletişim sorunları yaşamanıza neden olabilir.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Venüs’ün Merkür ve Uranüsle oluşturduğu açı bugün ev hayatınızı ve ikili ilişkilerinizi bir düzene sokmak isteyebilirsiniz. Uzun süredir devam eden ilişkiniz varsa yeni bir adım atmak için kendinizde cesaretli bir adım atabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa hayatınızın aşkıyla tanışma fırsatını yakalayabilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Venüs’ün Merkür ve Uranüsle oluşturduğu açı sosyal ilişkilerinizi belirleyecek. İletişim kanallarında yaşayacağız problemler günün ilerleyen saatlerinde radikal değişiklikler yapmanıza neden olacak. İç sesinizi dinleyerek sorunlara çözüm üretmek için daha belirleyici kararlar vermeye özen gösterin.



