Günlük burç yorumları: 18 Ağustos Perşembe günü tüm burç yorumları!

18 Ağustos Perşembe yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün, dünyayı kapatıp, düşüncelerinizle baş başa kalabileceğiniz sessiz bir yer bulabilmeyi dileyeceğiniz zamanlar olacak… Ama bugün olmayacak. Beğenin ya da beğenmeyin, kaos ve karışıklıkla yüzleşmenin zamanı geldi.

BOĞA

Biri size karşı bugün doğru olmayan bir suçlamada bulunursa, kendi adınıza konuşmalısınız. Sizi çok fazla rahatsız etmeyebilir ve geçmesine izin vermeye meyilli olabilirsiniz, ancak gezegenler, bunu yaparsanız itibarınızın zarar görebileceği konusunda uyarıyor.

İKİZLER

Duygularınızı ifade ederken kendinizi tutmayın. Bugünün Venüs-Jüpiter bağlantısı, başkalarına onları ne kadar önemsediğinizi bildirmenizi kolaylaştıracak ve bu, kaçırmayı göze alamayacağınız bir fırsat. Düşünceler önemlidir ama duygular çok daha önemlidir.

YENGEÇ

Arkadaş veya arkadaş canlısı bir meslektaş olarak düşündüğünüz birinin sizi yanılttığını keşfetmek sizi rahatsız edebilir, ancak onları yargılamak için çok hevesli olmayın. Yanlış yönlendirilmiş olmaları da söz konusu olabilir. Neler olduğunu öğrenin.

ASLAN

Aslan için oynayacak her şeye sahipsin. Güneş burcunuzdaki yolculuğunun sonuna yaklaşırken, şu anda gözünüzdeki hedefe ulaşmak için yüzde 100 kendini vermelisiniz. Elbette başarısız olabilirsiniz, ancak en büyük başarısızlık denememek bile değildir.

BAŞAK

Bazen, belirli bir kişinin söylediği her kelime, sizi yanlış şekilde övmek için tasarlanmış gibi görünüyor. Ama bu doğru mu yoksa sadece değerli misiniz? Söyledikleri ya da yaptıkları hiçbir şeyin size zarar vermeyeceğini ve mucizevi bir şekilde zarar vermeyeceğini varsayın.

TERAZİ

Sevdiğiniz biri zor zamanlar geçiriyor ve yardıma ihtiyacı var, bu yüzden yaptığınız şeyi bırakın ve onların yardımına gidin. Kendi talihsizliklerinin yaratıcısı olabilirler ama senin gibi iyi biri bunu onlara karşı kullanmaz.

AKREP

Bugünün Venüs-Jüpiter bağlantısı, iş cephesinde itibarınız için harikalar yaratacak, bu nedenle işverenlere ve kıdemli meslektaşlarınıza neler yapabileceğinizi gösterin ve bunu yüzünüzde gerçekten büyük bir gülümsemeyle yaptığınızdan emin olun. Güven artı şenlik başarıya eşittir.

YAY

Kaybedemeyeceğinize inanıyorsanız, o zaman zaten ödüller ve alkışlar yolundasınız ve yönetici gezegeniniz Jüpiter bugün sizin lehinize çalışıyorken, büyük bir şey başaracağınıza dair çok az şüphe var. Yine de başarıyı hafife almayın.

OĞLAK

Harekete geçmeden önce tüm artıları ve eksileri tartmayı seven türden bir Oğlak olsanız bile, bugün önsezilerinizi geri almalı ve hepsini kazanmak için her şeyi riske atmalısınız. Şans, risk almaya hazır olanlardan yanadır.

KOVA

Ayaklarını sürüyen ve sizi geride tutan insanlara ne kadar öfkelenirseniz, sakin kalmak için elinizden geleni yaparsanız kazançlı çıkan siz olursunuz. Gezegenler, hayal kırıklıklarınız sizi alt ederse bunun size pahalıya patlayabileceği konusunda uyarıyor.

BALIK

Seni her zaman hayal kırıklığına uğratmış gibi görünen birini affetmeye devam ediyor musun? Yoksa kuma bir çizgi çekip onlarla daha fazla bir şey yapmayı reddediyor musunuz? Sadece sen karar verebilirsin ama görünüşe göre bu sefer çok ileri gitmişler.



