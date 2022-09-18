Günlük burç yorumları: 18 Eylül Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

18 Eylül Pazar yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Eylül Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün şu anda şehir dışında olan bir arkabanız ya da arkadaşınızdan gelecek olan haberle büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Bu haber tamamen sizinle alakalı olabileceği gibi ikinizi de yakından ilgilendiren bir konu olabilir. Bu haberi aldıktan sonraya konuya ilişkin araştırma yapmak isteyeceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün tamamen sosyal olduğunuz bir gün olacak ve iletişim becerileriniz sayesinde olaylara yeni bir bakış açısıyla yaklaşacaksınız. Sevdiklerinizle aranızda oluşabilecek problemlerini önceden sezecek ve ona göre önlemler alacaksınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün ruhsal anlamda biraz motivasyonunuz düşük bir şekilde güne başlayacaksınız. Enerjinizin düşük olması çevrenizdekilere de yansıyacak. Oluşabilecek gergin havayı dağıtabilmek için sevdiklerinizden gelen yardım talebini geri çevirmeyin. Kendinizle başbaşa kalmak isteseniz bile bırakın en azından yanınızda olmayı denesinler.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün özellikle maddi ve finansal konular gündeminizde yer alacak. İş ve kariyer anlamında bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız şartları değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Ancak adım atmak için henüz erken olduğunu bilin. Radikal bir karar vermeden önce fikrine güvendiğiniz kişilere akıl danışmayı ihmal etmeyin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün iletişim problemlerindne doğan birtakım anlaşmazlıklarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle bazı konularda yanlış anlaşıldığınızı hissedecek ve çözüme ulaşmak için ikili konuşmalar gerçekleştireceksiniz. Bu süreçte çevrenizdeki kişilere güvenme konusunda biraz tereddüt yaşabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün iş ve kariyer anlamında sıçrama yaşayacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bu anlamda önünüze çıkan fırsatları değerlendirin ve şartlar uygun olduğunda cesaretli bir adım atmaktan korkmayın. Cesaretinizle verdiğiniz bir karar kısa vadede sizi tedirgin etse de uzun vadede onun meyvelerini toplayacaksınız.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün maddi açıdan zorlandığınız bir gün olacak. Aile bütçesindeki birtakım eksiklikler ay sonuna doğru kemerleri sıkma zorunluluğunu doğurabilir. Maddi konularla uğraşırken hiç beklemediğiniz bir kişiden gelecek olan finansal yardım rahat bir nefes almanızı sağlayacak.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün iş ve kariyer anlamında kazandığınız bir başarı yıldızının parlamasını sağlayacak. Bu başarılı adım sayesinde işinizde terfi alabilirsiniz hatta daha iyi şartlarda yeni bir iş teklifi bile gündeminize gelebilir. Özgüveninizi arttıracak bu fırsat sayesinde hayatınızda adeta yeni bir döneme başlıyormuş gibi hissedeceksiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün gündeminizle işle alakalı bir sözleşme yer alabilir. Siz veya karşı taraf herhangi bir noktada anlaşamazsanız, bu farklılıklar büyük olasılıkla çözülecektir. Muhtemelen bir kazan/kazan durumu yaratan bir fikir bulacaksınız, böylece ikiniz de bu konuda iyi hissedeceksiniz. Bu, ilişkinizi önemli ölçüde güçlendirecek, bu nedenle ortaklık konularının sorunsuz ilerlemesini bekleyin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün hayatınızın kontrolden çıktığını hissettiğiniz karamsar bir ruh halinin içinde olabilirsiniz. Kendinizi dinleyerek insanlardan uzaklaşmak ve tamamen kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Bu sürecin geçici olduğunun farkına vararak sakin kalmaya özen gösterin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak hayatınızın en güçlü dönemine geçiş yapıyorsunuz. Geçmişte karar vermekte zorlandığınız konuları yeniden gözden geçirecek ve hayatınıza dair radikal kararlar vereceksiniz. Uzun vadede attığınız bu kararlı adımların sizler için belirleyici olduğunu fark edeceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün geçmişten gelen ve halının altına süpürdüğünüz birtakım konular yeniden gündeme gelecek. Bu konuların gündeme gelmesi ruh halinizde gergin bir havaya neden olacak. Özellikle bu dönemde sevdiğiniz kişilerin kalbini kırmadan hareket etmeye çalışın.



