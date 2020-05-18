Günlük burç yorumları 18 Mayıs Pazartesi - Ay, Koç burcunda!

15 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Koç burcunda seyahat ettiği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 MAYIS

Koç Günlük Burç Yorumu

Başarılarınız her zaman biliniyor siz de bunun farkındasınız. Ancak yeni proje için oldukça endişelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Geçtiğimiz birkaç gün içinde size yakın olanlarla iletişim kurmak zor oldu mu? Çekicilik konusunda biraz şüpheci misin?

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İkizler Günlük Burç Yorumu

Son zamanlarda çoğu durumun arkasındaki gerçeği tespit etmeniz sizin için oldukça kolay oldu. Ancak bugün analitik yetenekleriniz o kadar güvenilir olmayacak. İlişkilerinizin iniş ve çıkışları şaşırtıcı ve hiçbir analiz çözüm getirmiyor gibi görünüyor. Devamını okumak için tıklayınız