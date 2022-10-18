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Günlük burç yorumları: 19 Ekim Çarşamba günü tüm burç yorumları!

18.10.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 19 Ekim Çarşamba aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 19 Ekim Çarşamba günü tüm burç yorumları!

19 Ekim Çarşamba yani ayın on dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 19 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları...

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KOÇ

Yönetici gezegeniniz Mars, şu anda haritanızın daha açık alanlarından birinde hareket ediyor ve sizi eskisinden daha dinamik ve maceracı yapıyor. Önümüzdeki birkaç gün, özellikle romantik olarak, sizin için oldukça heyecan verici olacak.

BOĞA

Eğer öyle hissetmiyorsan, partinin hayatı ve ruhu olmak zorunda değilsin. Düşüncelerinizle baş başa kalabileceğiniz sessiz bir yer bulun ve çevrenizdeki dünyada ve kafanızın içinde neler olup bittiğini anlamaya çalışın.

İKİZLER

Bugün kesinlikle iddialı olun, ancak doğrudan saldırganlıktan kaçının, çünkü çok ileri giderseniz kendinizi her düzeyde sizden daha üstün biriyle karşı karşıya bulabilirsiniz. Sakin olun ve her şeyden önce doğal sınırlarınızın farkında olun.

YENGEÇ

Bazı insanlarla iyi geçinip başkalarını görmeye dayanamamak hayatın basit bir gerçeğidir. Bunda yanlış bir şey yok ve hatta bugün sizi zarardan bile kurtarabilir. Görünüşünü beğenmediğin birinden uzak dur.

ASLAN

Her zamanki gibi, kendinize bir yasasınız ve başkaları bencil veya aptal olduğunuzu söylese bile, yalnızca kişisel olarak ilginizi çeken şeyi yapacaksınız. Belki öylesin ama bu, hareket özgürlüğünün senin için çok daha önemli olduğu günlerden biri.

BAŞAK

Önümüzdeki 24 saat içinde duyabileceğiniz söylentileri ciddiye almamalısınız. Neredeyse kesinlikle hiçbir gerçek temeli yoktur ve varsa bile kişisel olarak dahil olmanız sizin yararınıza değildir. Güvenli bir mesafe bırakın.

TERAZİ

Bugün, özellikle rakip ve rakip olarak gördüğünüz insanlarla uğraşırken çok açık sözlü olmamaya çalışın. Söylediklerinizde yersiz küçük bir şey bile bulabilirlerse, pahasına, bundan yararlanmakta tereddüt etmeyeceklerdir.

AKREP

Şu anda son derece meşgul olabilirsiniz ama yine de plan yapmak için biraz zaman ayırmalısınız. 23'ünde, Güneş'in burcunuza geçişi, sizi yepyeni bir yarışa sokan bir başlangıç silahı gibi olacak. Hızlı hareket etmeye hazır olun!

YAY

Hayatın temposu son zamanlarda çok arttı ve yakın zamanda da azalmak üzere değil. Tempoya dayanabilir misin? Tabi ki yapabilirsin. Yay, meydan okuma ve riskten beslenen bir burçtur ve bugün her ikisinden de payınızı alacaksınız.

OĞLAK

Biri sizi doğru bulmadığınız bir şeyi yapmaya ne kadar çok ikna etmeye çalışırsa, top oynamayı o kadar reddetmeniz gerekir. Söylediklerine rağmen, yardım etme zorunluluğunuz yok. Bu onların sorunu ve kendileri çözmeliler.

KOVA

Şu anda her şey doğal hızının iki katı hızda hareket ediyor gibi görünüyor ama iyi haber şu ki, ayak uydurmada sorun yaşamazsınız. Hayatın hızı yakında biraz yavaşlayacak, ama şimdilik sadece ilerlemeye devam et ve grubun bir adım önünde ol.

BALIK

Momentumunuz öyle ki, isteseniz bile yön değiştiremezsiniz. 23'ünde, Güneş lehinize hareket ettiğinde, hedefinize ulaşmış olacak ve yepyeni bir yolculuğa çıkmaya hazır olacaksınız.


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