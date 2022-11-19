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Günlük burç yorumları: 19 Kasım Cumartesi günü tüm burç yorumları!

19.11.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 19 Kasım Cumartesi günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 19 Kasım Cumartesi günü tüm burç yorumları!

19 Kasım Cumartesi günü yani ayın on dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 19 Kasım Cumartesi günü günlük burç yorumları...

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KOÇ

Eğlence için fırsatlar bulmak için uzağa bakmanıza gerek kalmayacak. Eğer arıyorsanız, bir yeteneği para kazanma girişimine dönüştürme şansınız da olacaktır. Daha önce gerçekleşmemiş bir potansiyel, garip koşullar altında gün ışığına çıkacaktır.

BOĞA

Sizi hiçbir yere götürmeyen alanlardan, bağlantılardan ve taahhütlerden uzaklaşın. Sorunlara neden olan insanlar veya araçlar olsun, her şey ters gidiyormuş gibi görünürken devam etmek anlamsız olacaktır. Bunun yerine yapacak daha eğlenceli bir şey bulun.

İKİZLER

Her zaman iyi anlaşamadığınız biriyle uyum içinde çalışmak sanıldığı kadar zor olmayacaktır. İnatçı ve zor olabilen bir arkadaş veya iş arkadaşı, tutum değişikliği gösterecek ve geçmişte sahip olduklarından daha fazlasını vermeye istekli olmalarını memnuniyetle karşılayacaksınız.

YENGEÇ

Pahalı bir sosyal tur aşamasına geçmeden önce bunu karşılayıp karşılayamayacağınızı kontrol edin. Arkadaşlarla buluşmayı ne kadar çok istesen de özellikle de aklından çok parası varmış gibi görünen insanlarla kaynaşıyorsan, sosyalleşmeni azaltmak mantıklı olabilir.

ASLAN

Geçmişte verdiğiniz sözlere ve taahhütlere bağlı kalıyorsunuz çünkü bu, yerine getirmenin tek yolu. Doğru yolda kalmak için öncelik vermelisiniz. Sosyal hayat bir süreliğine ikinci plana atılacak ama bu, yapmaya değer bir fedakârlık.

BAŞAK

Akışa uymaya ne kadar istekli olursanız, günden o kadar çok keyif alırsınız. Şimdi aklınıza gelen bir para fikri, ağırlığınca altın değerinde olabilir. Ev tabanlı bir iş başlatmak, uygulanabilir bir olasılıktır. Cömert bir akraba, yeni bir girişim için başlangıç sermayesi almanıza yardımcı olacaktır.

TERAZİ

Bundan sonra ne olabileceğine dair ipuçları olacak, ancak yüksek mevkilerdekilerin ne yapmak niyetinde olduklarına dair net ve kesin bir yön yok. Planların açıklanması için bir süre daha beklemeniz gerekebilir.

AKREP

Karizmanız tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Şimdi paylaşılan dostluklar uzun süreli olacak. Siz ve eşinizin, ortak geleceğiniz için benzer umutları ve dilekleri paylaştığınıza inanıyorsunuz. İkiniz gerçekten uyumlusunuz ve neden birbirinizle mutluluğa ulaşamayacağınızı anlayamıyorsunuz.

YAY

Bağlı bir ilişkide varılması gereken yeni anlaşmalar vardır. Herhangi bir büyük karar için acele etmeyin. Buna iş birliği ve güvenle yaklaşırsanız, yeni bir iş veya finansal fırsat ortak dünyanıza iyileştirmeler getirebilir. Kazançlar yavaş ama emin adımlarla ilerliyor.

OĞLAK

Son zamanlardaki sorunları çözme umuduyla cesur bir plan önerilecek. Bunun işe yarayıp yaramayacağını sadece zaman gösterecek. İş yerindeki bir yetki devri başta biraz belirsizlik getirebilir. Bazı göz korkutucu zorluklarla karşılaşılmak üzere.

KOVA

En sevdiklerinizin desteği, diğer her şeyi dışlayarak kişisel hedeflerinize odaklanabileceğiniz için kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacaktır. Yeni rutinler uygulandıkça alışmak biraz zaman alacak ama uzun vadede bu en iyisi olacak.

BALIK

Zorlu bir proje için harcadığınız onca zamana ve emeğe rağmen sıfır ilerleme kaydedildi. Bu, doğru kararları verip vermediğiniz konusunda kendinizi güçsüz ve kararsız hissetmenize neden olur. İhtiyacınız olduğunda yardım isteyin ve bu durumu tersine çevirebilir.


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