Günlük burç yorumları: 2 Ağustos Salı günü tüm burç yorumları!

2 Ağustos Salı yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 2 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün bazı işlerin peşinden koşarsanız para kazanabilirsiniz. Ancak kazandığınız parayı kolay bir şekilde de harcayabilirsiniz. Bu gelişmeler kötü değil. Ancak gezegenlerin gösterdiği gibi hızlı olursanız pazarlık yapmanız gerekir.

BOĞA

Pek alıngan bir tip olmayabilirsiniz, ancak bugün Uranüs ile bağlantılı olan hükümdarınız Venüs ile duygularınızı ne kadar kolay gösterdiğinizle birkaç kişiyi ve kendinizi de şaşırtabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve sevdikleriniz, şefkatli doğanızı takdir edeceklerdir.

İKİZLER

Bugün hayal gücünüzün sizden kaçmasına izin vermeyin. Çünkü imkânsız şeyleri hayal etmeye başladığınızda, gerçekleşmediğinde hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Her durumda ve her türlü insanla uğraşırken duygusal olmaktan çok rasyonel olmaya çalışın.

YENGEÇ

Bugün her ne dilerseniz, gerçekten arzu ettiğiniz şeyin bu olduğundan emin olmalısınız, çünkü bir kez elde ettiğinizde ona bağlı kalacaksınız. Bu özellikle gönül işleri için geçerlidir. Tamamen ciddi olmayabilirsin ama sevginin nesnesi olacak.

ASLAN

Şu anda etrafta uçuşan pek çok güçlü duygu varken, başınızı biraz aşağıda tutmanız akıllıca olabilir. Dikkati kendinize ne kadar çok ilgi çekerseniz, birinin yanlış giden şeyin suçlusu siz olduğunuza karar verme olasılığı o kadar artar.

BAŞAK

Elbette bugün fikrinizi söyleyin ama sebepsiz yere insanları kızdırmamaya çalışın. Başkalarının nerede yanlış yaptığına dikkat çekerken biraz açık sözlü olma eğiliminiz var ve suçlamalarınız doğru olsa da size yeni arkadaşlar kazandırmayacaklar.

TERAZİ

Bugün kendinize hakim olamazsanız çok harcama yaparsınız. Kendinizi durdurmaya çalışmalısınız. Oyuncak ya da lüks eşyalara karşı biraz mesafeli durmanız iyi olacak. Alışverişinize sınır koyun.

AKREP

Boğa burcunuzdaki kozmik aktivite, bugün olanlar karşısında biraz şok olabileceğinizi gösteriyor. Anlatılan işaretler başından beri oradaydı ama bir şekilde onları gözden kaçırmayı başardın. Gelecekte, düşüncenizde bu kadar katı olmamaya çalışın.

YAY

İçgüdülerinizin size söylediklerini dinleyin ve farklı bir mesaj umduğunuz için onları görmezden gelmeyi seçmeyin. Özellikle sadece sonuçlara göre yargılanacağınız iş cephesinde, her ne pahasına olursa olsun hüsnükuruntudan kaçınılmalıdır.

OĞLAK

Bugün arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla ilgilenirken çok sert olmamaya çalışın. Haritanızın en dinamik alanındaki kozmik aktivite, liderlik niteliklerinizi artırır, ancak zorlama yerine ikna etmeyi denerseniz, insanlardan her zaman daha fazlasını elde edersiniz.

KOVA

Bir meslektaşınız veya işvereniniz bugün sizden onlar için bir şeyler yapmanızı isteyecek ve başka planlarınız olsa bile onlara yardım etmeniz akıllıca olacaktır. Onlar için şimdi yaptığınız fedakârlık, yıl içinde birkaç kez size geri dönecektir.

BALIK

Haritanızın en dinamik bölgesindeki Venüs, sizi izleyen bir koruyucu melek gibidir, ancak şansınızı fazla zorlamayın. Diğer etkiler, tehlikeli bir durumdan güvenli bir çıkış yolu bulma yeteneğinizi kolayca abartabileceğiniz konusunda uyarır.



