KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları: 2 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!

Günlük burç yorumları: 2 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!

02.09.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 2 Eylül Cuma aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 2 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!

2 Eylül Cuma yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 2 Eylül Cuma günlük burç yorumları...

Ast6

KOÇ

Gözlerinizi yeni fırsatlara açmanız ve her şeyin mümkün olduğuna inanmanız gerekiyor. Bugün büyük düşünmeye cesaret edin, sonra sadece oyunda olduğunuzu değil, gerekli her şekilde kazanmaya kararlı olduğunuzu gösteren bir şey yapmaya cesaret edin.

BOĞA

Dünya bir kaos halindeymiş gibi görünebilir, ancak olaylardan geri durursanız ve onlara daha yüksek ve daha geniş bir perspektiften bakarsanız, her şeyin bir kıyamet ve kasvet olmadığını anlayacaksınız. Düşündüğün şey dünyanı şekillendiriyor, bu yüzden pozitif ol.

İKİZLER

Başkalarının hatalarından ders alacak kadar akıllıysanız, bugün büyük bir tuzaktan kaçınacaksınız. Ancak, bir saniye bile düşünmeden acele ederseniz, onların yaptığı hataları yapabilirsiniz. Harekete geçmeden önce düşünün ve sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin.

YENGEÇ

Bugün parasız kalmak ve zafer için ilerlemek için cazip olabilirsiniz, ancak gezegenler bunu yaparsanız bunun kötü bitebileceği konusunda uyarıyor. Sadece bu sefer, şüphelerinizin size rehberlik etmesine ve engellerin ne olduğundan emin olana kadar kendinizi taahhüt etmekten alıkoymasına izin verin.

ASLAN

Bir süredir zihninizin derinliklerinde yeşeren bir fikir bugün yüzeye çıkacak ve ortaya çıktığında yüzde 100 geride kalmalısınız. Enerjinizi anlamsız olaylara ve sosyal aktivitelere harcamayın. Ciddileşmenin zamanı geldi.

BAŞAK

Zodyak'ın en maceracı üyesi olmayabilirsiniz ama anlarınız var ve bugün böyle bir an gelecek. Şimdi bir şans tanımazsanız, yılın ilerleyen saatlerinde geriye bakacaksınız ve ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdığınızı anlayacaksınız.

TERAZİ

Venüs, bugün güç gezegeni Plüton ile bağlantılıdır, ancak aralarındaki açı zorlu olduğu için kaybetmenin mümkün olmadığını düşünmeye başlamamalısınız. Her koşulda korkusuz olun ama yolunuzda da engeller olacağını kabul edin.

AKREP

Bugün dışarı çıkın ve mümkünse gelecekte size faydalı olabilecek insanlarla bir araya gelin. Haritanızın kariyer alanındaki kozmik aktivite, başarıya giden yolda konuşmanızı kolaylaştıracaktır.

YAY

Hayat, onu yaptığınız şeydir ve önümüzdeki 24 saat içinde biraz daha fazla çaba harcarsanız, gerçekten olağanüstü bir şey yaratabilirsiniz. Evren senin başarılı olmanı istiyor ve mümkünse sana yardım edecek, ama ilk adımı sen atmalısın.

OĞLAK

Söylediklerinize dikkat etmeniz son derece önemlidir. Bir meslektaşınızı veya arkadaşınızı eleştirmeyi gerekli hissedebilirsiniz, ancak kelime seçiminiz ve bunları kullanma şekliniz, etkilerinin olumlu mu yoksa olumsuz mu olacağını belirleyecektir.

KOVA

Bugün başarı esas olarak kendi çabalarınızla ortaya çıkacak olsa da lehinize çalışan bir şans faktörü de var, bu yüzden cesur olun ve iç sesinizin size en iyi olduğunu söylediği şeyi yapın, başkaları ateşle oynadığınızı söylese bile!

BALIK

Zodyak'ın en hassas burcu olarak, diğer insanların düşüncelerine ve hislerine uyum sağlama konusunda doğal bir yeteneğe sahipsiniz ve bu beceri bugün size çok yardımcı olacaktır. Gerçeklerden biraz kopuk görünseler bile önsezilerinizi yüzde 100 destekleyin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartlar yeniden dağıtılıyor! Burçların aşk hayatı bu ay çok renkliKartlar yeniden dağıtılıyor! Burçların aşk hayatı bu ay çok renkli
Cilt bakım uzmanı paylaştı: Kırışıklıkları önlemek için 3 basit yöntemCilt bakım uzmanı paylaştı: Kırışıklıkları önlemek için 3 basit yöntem
Hem şık hem spor... Her ortamda rahatça giyebileceğiniz elbise modelleriHem şık hem spor... Her ortamda rahatça giyebileceğiniz elbise modelleri
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları günlük burç yorumları 2022 burçlar zodyak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da tek bir gecede ödediği para olay...

Bodrum'da tek bir gecede ödediği para olay...

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Güzelleşmek için yaptı ama sonuçları çok ağır oldu!

Güzelleşmek için yaptı ama sonuçları çok ağır oldu!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Asla giymeyin! Zarif görünmek için bu 3 hatadan uzak durun

Asla giymeyin! Zarif görünmek için bu 3 hatadan uzak durun

Kartlar yeniden dağıtılıyor! Burçların aşk hayatı bu ay çok renkli

Kartlar yeniden dağıtılıyor! Burçların aşk hayatı bu ay çok renkli

İlginizi Çekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.