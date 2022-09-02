Günlük burç yorumları: 2 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!

2 Eylül Cuma yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 2 Eylül Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Gözlerinizi yeni fırsatlara açmanız ve her şeyin mümkün olduğuna inanmanız gerekiyor. Bugün büyük düşünmeye cesaret edin, sonra sadece oyunda olduğunuzu değil, gerekli her şekilde kazanmaya kararlı olduğunuzu gösteren bir şey yapmaya cesaret edin.

BOĞA

Dünya bir kaos halindeymiş gibi görünebilir, ancak olaylardan geri durursanız ve onlara daha yüksek ve daha geniş bir perspektiften bakarsanız, her şeyin bir kıyamet ve kasvet olmadığını anlayacaksınız. Düşündüğün şey dünyanı şekillendiriyor, bu yüzden pozitif ol.

İKİZLER

Başkalarının hatalarından ders alacak kadar akıllıysanız, bugün büyük bir tuzaktan kaçınacaksınız. Ancak, bir saniye bile düşünmeden acele ederseniz, onların yaptığı hataları yapabilirsiniz. Harekete geçmeden önce düşünün ve sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin.

YENGEÇ

Bugün parasız kalmak ve zafer için ilerlemek için cazip olabilirsiniz, ancak gezegenler bunu yaparsanız bunun kötü bitebileceği konusunda uyarıyor. Sadece bu sefer, şüphelerinizin size rehberlik etmesine ve engellerin ne olduğundan emin olana kadar kendinizi taahhüt etmekten alıkoymasına izin verin.

ASLAN

Bir süredir zihninizin derinliklerinde yeşeren bir fikir bugün yüzeye çıkacak ve ortaya çıktığında yüzde 100 geride kalmalısınız. Enerjinizi anlamsız olaylara ve sosyal aktivitelere harcamayın. Ciddileşmenin zamanı geldi.

BAŞAK

Zodyak'ın en maceracı üyesi olmayabilirsiniz ama anlarınız var ve bugün böyle bir an gelecek. Şimdi bir şans tanımazsanız, yılın ilerleyen saatlerinde geriye bakacaksınız ve ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdığınızı anlayacaksınız.

TERAZİ

Venüs, bugün güç gezegeni Plüton ile bağlantılıdır, ancak aralarındaki açı zorlu olduğu için kaybetmenin mümkün olmadığını düşünmeye başlamamalısınız. Her koşulda korkusuz olun ama yolunuzda da engeller olacağını kabul edin.

AKREP

Bugün dışarı çıkın ve mümkünse gelecekte size faydalı olabilecek insanlarla bir araya gelin. Haritanızın kariyer alanındaki kozmik aktivite, başarıya giden yolda konuşmanızı kolaylaştıracaktır.

YAY

Hayat, onu yaptığınız şeydir ve önümüzdeki 24 saat içinde biraz daha fazla çaba harcarsanız, gerçekten olağanüstü bir şey yaratabilirsiniz. Evren senin başarılı olmanı istiyor ve mümkünse sana yardım edecek, ama ilk adımı sen atmalısın.

OĞLAK

Söylediklerinize dikkat etmeniz son derece önemlidir. Bir meslektaşınızı veya arkadaşınızı eleştirmeyi gerekli hissedebilirsiniz, ancak kelime seçiminiz ve bunları kullanma şekliniz, etkilerinin olumlu mu yoksa olumsuz mu olacağını belirleyecektir.

KOVA

Bugün başarı esas olarak kendi çabalarınızla ortaya çıkacak olsa da lehinize çalışan bir şans faktörü de var, bu yüzden cesur olun ve iç sesinizin size en iyi olduğunu söylediği şeyi yapın, başkaları ateşle oynadığınızı söylese bile!

BALIK

Zodyak'ın en hassas burcu olarak, diğer insanların düşüncelerine ve hislerine uyum sağlama konusunda doğal bir yeteneğe sahipsiniz ve bu beceri bugün size çok yardımcı olacaktır. Gerçeklerden biraz kopuk görünseler bile önsezilerinizi yüzde 100 destekleyin.



