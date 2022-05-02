Günlük burç yorumları: 2 Mayıs Pazartesi günü tüm burç yorumları!

2 Mayıs Pazartesi yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 2 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Venüs, Jüpiter ve Plüton ile tatlı bir açı oluşturduğu için bugün kendinize yöneleceksiniz. Geçmişten gelen konuların gün yüzüne çıktığı bugünde sorgulama mekanizmanızın geliştiğini göreceksiniz. Özellikle bu dönemde gördüğünüz rüyaları not edin. Çünkü önümüzdeki günlerde yaşayacaklarınızın habercisi olabilir.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Venüs bugün ateşli Koç burcuna geçiyor ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca bu durum sizi doğrudan etkileyecek. Bu dönemde sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda sorunlar yaşayabilir ve çevrenizdekilerle iletişim kuramadığınızı hissedebilirsiniz. Bu süre zarfında sezgileriniz ve kalbiniz yüksek sesle konuşacak, ancak mantığa bağlı kalmayı ve önemli kişisel meseleler söz konusu olduğunda zihninizin de söz sahibi olmasına izin vermeyi hatırlamanıyı unutmayın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bu sabah Ay burcunuza yaklaşıyor ve burcunuzun yönetici gezegeni Merkür ile kozmik bir ittifak kuruyor. Bu göksel ortaklık sizi bol miktarda netlik ve canlılık ile kutsayacak ve hedeflerinizi kısıtlama olmadan takip etmenizi önemli kılacak. Venüs ateşli Koç burcuna geçtiğinde bir değişim fark edeceksiniz, bu da önümüzdeki birkaç hafta içinde sizi sosyal olarak açarken hızlı bir şekilde yeni ilişkiler kurmanıza izin veriyor.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, İkizler ayı Merkür'e uyum sağlarken, haritanızın bilinçaltını yöneten bölümünü aktive ediyor ve aydınlanma anlarının sizi karşılamasına izin veriyor. Şu anda düşüncelerinize dikkat edin, özellikle de gün boyunca ruh halinizde dalgalanmalar olduğunu fark edeceksiniz. Bu arada, tatlı Venüs bu sabah ateşli Koç burcuna geçiyor ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı oluyor. Bu gezegensel yerleşim, mesleki değişimler, terfiler ve para kazanma potansiyelinizin yükselmesi için iyiye işaret ediyor, ancak işler alıştığınızdan biraz daha hızlı hareket edebilir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, İkizler ayı, güneş on birinci evinizi harekete geçirerek Merkür'e uyum sağlarken, bu sabah yakındaki ve uzaktaki arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için biraz zaman ayırın. Venüs’ün Koç burcuna geçişiyle beraber birkaç hafta boyunca iyimser ve huzur duygusunu hissettiğiniz bir zaman dilimine geçiyorsunuz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, İkizler ayı ve Merkür arasındaki ittifak sayesinde bu sabah iş ve keriyer kapısında ani değişimler olduğunu fark edeceksiniz. Bu kozmik iklim önümüzdeki günlerin planlaması için size yol haritası olacak. Birkaç hafta içinde Venüs’ün Koç burcunda yaptığı hareketle Güneş enerjisi sekizinci evinizde bir ateş yaktığında bir değişim fark edeceksiniz. Bu gezegensel yerleşim, evren size hırs, cesaret ve iş zekası verirken, kişisel gücünüzden yararlanmanızı sağlıyor. Şu anda ruhunuzda dolaşan kariyer odaklı titreşimi tamamlayacağını göreceksiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, Ay bu sabah İkizler burcuna geçiyor ve haritanızın ruhsal sektöründe iletişim kuran Merkür ile göksel bir ittifak oluşturuyor. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmak için en doğru an! Yönetici gezegeniniz Venüs, önümüzdeki birkaç hafta boyunca aşk hayatınıza bir tutku patlaması getirerek Koç burcuna girdiğinde bir değişim fark edeceksiniz. Bu titreşimler, mevcut ve yeni ilişkileri canlandırmaya yardımcı olabilir ya da yeni bir ilişkinin kapılarını aralayabilir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün İkizler ayı güneş sekizinci evinizdeki algılayıcı Merkür ile bağlantı kurarken olayları bambaşka bir gözle görmeye başlayacaksınız. Venüs bugün Koç burcuna giriyor ve size önümüzdeki birkaç hafta boyunca düşündüğünüz tutku projeleriniz içinde organizasyon bulma fırsatı veriyor. Bu tür çabalar üzerinde çalışmak için bolca zaman ayırdığınızdan emin olun, ancak süreç konusunda sabırsız olmamaya çalışın.

YAY

Sevgili Yay burçları, Ay, İkizler burcuna girerek Merkür'e yakınlaşırken, haritanızın kalp meselelerini yöneten bölümünü harekete geçiriyor. Bugün tamamen romantik konuların gündeminizde yer alacağı bir gün olacak.Venüs Koç burcuna girerek haritanızın eğlenceyi ve işleri yöneten kısmına bir tutku dalgası getiriyor.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları İkizler ayı güneş altıncı evinizdeki Merkür'e uyum sağlarken günlük rutinlerinizi yapmak sizin için her zamankinden daha zor olacak. Bu kozmik iklim nedeniyle bir şeyleri planlamak ve hayata geçirmek konusunda sorunlar hissedebilirsiniz. Venüs Koç burcuna girerken, önümüzdeki birkaç hafta boyunca evinizde bir canlılık yaratacak bir değişim fark edeceksiniz. Bu gezegensel yerleşim alanınıza romantizm getirmek için idealdir.

KOVA

Sevgili Kova burçları, İkizler ayı, haritanızın yaratıcılığı ve eğlenceyi yöneten sektöründe Merkür'e uyum sağlarken bu sabah üzerinize bir canlılık gelecek! En özgün benliğinizi benimseyerek bu titreşimlerden en iyi şekilde yararlanın ve daha önce cesaret edemediğiniz konuları bir kez daha düşünmek için fırsat yaratın.

Venüs Koç burcuna geçiyor ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca kalp meselelerini ve romantik konuları gündeminize taşıyor.

BALIK

Sevgili Balık burçları, İkizler ayı ve Merkür arasındaki kozmik ittifak sayesinde bu sabah ailenizle meşgul olacaksınız. Gün içinde yoğun bir temponuz olsa dahi odak konularınızı ve merkezinizi kaybetmemeye çalışın. Bu arada Venüs bugün burcunuzdan ayrılarak Koç burcuna ve güneş enerjisiyle ikinci evinize giriyor. Bu gezegensel yerleşim, romantik ve parasal hedefler söz konusu olduğunda yardım sağlayacak ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca her ikisini de vazgeçmeden sürdürmeniz için size ilham verecek.

