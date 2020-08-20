Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2020 Perşembe) Astrolog Merve Rençber'den burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları! İşte bugünkü burç yorumları!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
20 Ağustos Perşembe günlük burçları Astrolog Merve Rençber tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gereken noktalar ve hayatınızdaki diğer önemli konular için burcunuzu okumadan güne başlamayın.
20 Ağustos 2020 Perşembe günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ipucu veriyor mu? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün iş hayatında ve çalışma ortamında değişimler olabilir, şans ve şanssızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Yardımlaşma ve desteklere açık olmalı, gün içinde esnek hareket etmeye çalışmalısınız. Günün tamamında adım adım ilerlemeye, detayları kaçırmamaya gayret etmeli.
Bugün aşk hayatında ve arkadaşlık ilişkilerinde sürprizler, öngöremediğiniz durumlar, hassasiyet ve fedakarlıklar söz konusu. İlişkilerde yardımsever ve ince olma zamanı. Sevdiklerinizle duygusal ortamlar, aşk hayatında romantik paylaşımlar olabilir.
Bugün aile ilişkileri ve kariyer planlarınız gündeminizde. Yaşamınızla ilgili yeni düzenlemele ve planlamalar içerisinde olabilirsiniz. Sorunları detaycı düşünüp planlı hareket ederek çözebiliyorsunuz. Sıkılganlık ve sabırsızlıktan kaçınmalı, hedeflerinizle ilgili adım adım ilerlemeye gayret etmelisiniz.
Bugün planlarınızda ve düşüncelerinizde değişiklikler olabilir. Sürprizlerle karşılaşabilir, beklenmedik haberler alabilirsiniz. Beklentiler ve gerçeklikten fazlaca uzaklaşmak bazı ilişkilerde hayal kırıklığı getirebilir. Kendinizi doğru ifade etmeye gayret etmelisiniz.
Bugün finansal konularda şanslar yakalayabilirsiniz. İyileşme ve toparlanma süreci içerisindesiniz. Merkür Başak burcuna geçtiği bugünlerden itibaren yaklaşık 1 ay boyunca finans konularına odaklanıyor olacaksınız. Kazancı kendinize çekebileceğiniz bir dönem.
Bugün Merkür sizin burcunuza geçerken, bugünden itibaren yaklaşık 1 ay boyunca görüntünüze, hedeflerinize, kendinize odaklanıyor olacaksınız. Yaşamı düzenleme isteği artabilir. Gün içinde her türlü ikili ilişki gündeminizde öne çıkıyor. Sürprizler, beklentiler, hayaller daha güçlü çalışıyor.
Bugün sevdiklerinizle yardımlaşmalar içerisinde olabilir, şartlara ve ortama göre hareket edebilirsiniz. Güven bağı önem kazanabilir, ilişkilerde huzur ve güven arayabilirsiniz. İç dünyada duygular ve düşünceler zaman zaman karışabilir.
Bugün arkadaşlarla, aşk ilişkilerinde duygusal destekler, yardımlaşmalar, fedakarlıklar öne çıkabilir. Sosyalleşebilir, keyifli görüşmeler yapabilirsiniz. Arkadaş çevresinden biri ile duygusal yakınlaşma, arkadaşlıktan aşka dönen durumlar olabilir. Bireysel planda gelecek hedeflerinize, planlarınıza odaklanabilirsiniz.
Bugün hareketli ve sosyal bir gün geçirebilirsiniz. Evinizde davetler verebilir, sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Kariyer konularında kazancı arttıracak planlar içerisinde olabilir, iş hayatında yükselme adına yeni yatırımlar yapabilirsiniz.
Bugün iş ve özel hayatınızda ileriye dair konuşmalar yapılabilir, geleceğe dair ortak kararlar içerisinde olabilirsiniz. Bir teklif götürebilir, ilişkilerde bir teklif alabilirsiniz. Sorunlu ilişkilerde ise ilişkiye ve ilişkinin geleceğine mantık çerçevesinden bakılabilir. Geçmiş ilişkilerden haberler, uzaktaki kişilerle telepatik durumlar olabilir.
Bugün sizin ve sevdiklerinizin sağlık konuları gündeme gelebilir. Hastane ziyaretleri yapılabilir. Finansal konularda plan dışı durumlar olabilir. Hediye alabilir, verebilirsiniz. Kadınlarla finansal paylaşımlar, yardımlaşmalar içerisinde olabilirsiniz.
Bugün ilişkiler, ortaklıklar gün boyu öne çıkıyor. Önemli görüşmeler yapabilir. İlişkilerde dengelerin değişeceği, kişisel haritanıza göre ilişkilerin güçlenebileceği durumlar oluşabilir. Her türlü ilişkide ve iletişimde yanlış anlama ve anlaşılmalara karşı dikkatli olmalı.
Astrolog Merve Rençber
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