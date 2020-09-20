Günlük burç yorumları! (20 Eylül 2020 Pazar) Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki…
20 Eylül 2020 Pazar günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
20 Eylül 2020 Pazar günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Cuma günlük burç yorumları sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 20 Eylül günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün finansal konularda ve yakın ilişkilerde plan dışı durumlar, riskler ve ani değişimler söz konusu olabilir. Ev içinde aksilikler ve tadilatlarla ilgilenebilirsiniz. Yaşam alanınızdaki fazlalıkları atmaya, size negatif enerji getiren durum ve ortamlardan uzaklaşmaya çalışın.
Bugün ilişkilerde hızlı, şaşırtıcı değişim ve gelişmeler olabilir. Açıklık ve netlik ortaya çıkabilir. Bazı ilişkilerde ise kelime oyunları, manipüle etme çalışabilir. Etik değerleri korumalı, attığınız adımların karmadan size döneceğini göz önünde bulundurmalısınız. Gün içinde ani bir karar değişimine gidebilir, hızlı kararlar alabilirsiniz. Şüpheci yanınız güçleniyor.
Bugün sağlıkla ilgili kısa süreli rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Ufak rahatsızlıklar son bulabilir. Çalışma hayatıyla ilgili yeni düşünceler ve adımlar içinde olabilirsiniz. Hızlı ve hareketli bir gün geçirebilir, rutininiz dışına çıkabilirsiniz.
Bugün sosyalleşebilir, ilişkilere odaklı olabilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde rutininizin dışına çıkacağınız durumlar olabilir. Gizli, saklı durumları sezgileriniz sayesinde görebilirsiniz. Hisleriniz çok daha güçlü çalışıyor.
Bugün kendinizi göstereceğiniz, kendi planlarınızla hareket etmek isteyeceğiniz, baskın tarafınızın öne çıkacağı bir gün olabilir. Yaşamınızın iplerini elinize almak isteyebilirsiniz. Kendi mutluluğunuzu ve konforunuzu korumak adına net tavırlar içinde olabilirsiniz. Özel hayatınızda bitiş-başlangıç durumları kapıda.
Bugün hızlı planlar yapabilir, hızlı fikir değişikliğine gidebilirsiniz. Araçlarla ilgili konular, seyahatler ve sosyal çevreniz gündeminizde olabilir. Eşin akrabalarıyla ilişkilerde gerilime dikkat. Bazı ilişkilerle ilgili şaşırtıcı gerçekler öğrenebilirsiniz. İmalardan kaçınmalı, manipülatif tavırlar sergilerken etik değerleri aşmamalısınız.
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Kendi duygularınız ve istekleriniz sizin için önem kazanabilir. Bazı ilişkilerde duyguları, özel hayatı saklama, bazı ilişkilerde ise saklı duyguların konuşulması durumu olabilir. Finansal konularda aşırı risk almaktan ve abartılardan kaçınmalı. Keyfi harcamalar yapmak isteyebilirsiniz.
Bugün yaşamın farklı alanlarında rutin dışı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerde her zamankinin aksine davranabilir, bazı kişilere karşı önceki fikirlerinizin tam tersi noktada düşünmeye başlayabilirsiniz. Bazı ilişkilerin geleceği konuşulurken, bazı ilişkilerde agresyon, bencillik ve kontrol çabası ayrılıkları getirebilir.
Bugün beklenmedik şans ve şanssızlıklar daha sık karşınıza gelebilir. Önünüze gelen fırsatları yakalamaya & değerlendirmeye çalışmalı; yaşama inaç ve şükür ile yaklaşmalısınız. Kalpten geçirdiğiniz bir dilek beklenmedik şekilde önünüze gelebilir
Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkilerde güven, samimiyet ve değer sorgulaması çalışabilir. Gizli ilişkilerden ve zaafların esiri olmaktan kaçınmalı, zayıf yanlarınızla yüzleşerek kendinizle ilişkinizi güçlendirmelisiniz. Gerçekçi düşünmek isterken karamsarlığa düşmemeye dikkat.
Bugün iş ve özel hayatınızda beklenmedik gelişmeler olabilir. Sürprizli bir gün. Yalnızlar için hızlı başlayan durumlar oluşabilir. Süregelen ilişkide ise gerilimi tetikletmemek, huzuru güçlendirme ortak aktiviteler düzenlemek daha sağlıklı olacaktır. Bugün evinize kapanmak yerine sosyalleşmeye çalışın.
Bugün karşınızdaki kişilere daha sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. İç dünyanızda daha net ve keskin ayrımlara gidebilir, yaşama ve konulara siyah-beyaz bakabilirsiniz. Tavırlarınızda ve sözlerinizde aşırılık ve abartıya kaçmamaya dikkat edin. Gün içinde beklenmedik şanslar önünüze gelebilir.
Astrolog Merve Rençber
İletişim: astrolojionline@gmail.com
Instagram: astrolojionline
Youtube: Astroloji Online
Okuyucu Yorumları 0 yorum