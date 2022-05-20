Günlük burç yorumları: 20 Mayıs Cuma günü tüm burç yorumları!

20 Mayıs Cuma yani ayın yirminci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 20 Mayıs Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Merkür gerileme evrelerinden birini yaşarken sizin de bazı şeyleri sorgulamanız gayet normal. Her şeye temkinli yaklaşıyorsunuz. Başkalarının tamamen gerçek olarak kabul ettiği şeyler tamamen yanlış olabilir. İşinin uzmanı kişilerin bile hata yapabilme ihtimali olduğunu unutmayın.

BOĞA

İçinizdeki sıkıntı sizi yanlış yönlendirebilir. Bir projeden, bir hobiden, ilişkinizden veya bir arkadaşınızdan vazgeçme ihtimali aklınızın bir köşesinde durduk yere ortaya çıkabilir. Sizi heyecanlandırmadığını düşünebilirsiniz. Son kararınızı vermeden önce bir iki gün konuyu hiç düşünmemeye çalışın. Bugün sıkıcı gelen yarın eğlenceli olabilir!

İKİZLER

Bugün bir başkasının işine burnunuzu sokma duygusuna karşı koymakta zorluk çekebilirsiniz. İlginizin karşılığı olursa şikâyet etmeyin. Bu aralar fazla meraklısınız.

YENGEÇ

Bugün yıldızların mesajı, neyi başarmayı umabileceğiniz konusunda gerçekçi olmanız gerektiğidir. Haritanızın kariyer alanındaki Jüpiter, sizi her şeyin mümkün olduğuna inanmaya teşvik edecek, ancak bir tür süper kahraman olduğunuzu düşünmeye başlamayın.

ASLAN

Bir kereliğine herkes için bir küslüğü arkanızda bırakmanın zamanı geldi. İçten içe istemeyebilirsiniz. Ancak hem kendinizi hem de karşı tarafı affetmeye ve unutmaya ikna edebilirsiniz. Hayat devam ediyor. Geride kavga gürültü bırakmak istemezsiniz. O zaman sizin için yeni bir olasılıklar dünyası açılacaktır. Önemsiz şeyler için enerjinizi boşa harcamayın.

BAŞAK

Bugün yolunuza çıkan bilgiler, artık işle ilgili bir konu hakkında endişelenmenize gerek olmadığına inanmanızı teşvik edecek. Ama bu bilgiyi size kim veriyor? Onlara güvenilebilir mi? Bir rakibin kafanızı karıştırmaya çalışıyor olması mümkündür.

TERAZİ

Bugün mesajınızı iletmek için ne gerekiyorsa yapacaksınız ama dikkatli olun, kendi doğruluğunuza o kadar inanmışsınız ki, diğer her şeyi reddetmenizde sorun yok. Bu hiç sizin yapacağınız iş değil.

AKREP

İyi bir tartışmadan hoşlanırsınız, ancak iletişim gezegeni Merkür gerileme aşamasından geçerken, inançlarınızın yüzde 100 gerçeklerle desteklendiğinden emin olmalısınız. Küçük bir şeyi yanlış yaparsan, rakiplerin seni mahveder!

YAY

Bugünün Merkür-Jüpiter bağlantısı, bunu yaşam hakkında bazı ciddi sorular sormak için iyi bir zaman haline getiriyor ve bunu yaparken dünya hakkındaki anlayışınızı genişletiyor. Henüz tüm cevaplara sahip olmayabilirsiniz, ancak yaklaştığınızı hissedebilirsiniz. Düşünmeye devam et.

OĞLAK

Bugün sosyal olmak istemiyorsanız, arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi memnun etmek için bile zorlamayın. Bazen düşüncelerinizle baş başa kalmaktan başka bir şey istemezsiniz ve eğer şimdi böyle hissediyorsanız kendinize karşı dürüst olmalısınız.

KOVA

Bugün diğer insanların gözden kaçırdığı bir dizi şeyi göreceksiniz, ancak geri kalanını önemsiz kılan bir şeyi gözden kaçırma tehlikeniz de var. Büyük resmin birçok küçük resimden oluştuğunun farkında olmalısınız.

BALIK

Bugün lehinize çevrilebilecek bir şey görür veya duyarsanız, hızlı ve kararlı davranmalısınız. Bazı işaretlerle karşılaştırıldığında acımasız olmayabilirsiniz. Ancak durum gerektiriyorsa nasıl acımasız olunacağını biliyorsunuz.



