Günlük burç yorumları: 21 Aralık Çarşamba günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

21 Aralık Çarşamba yani ayın yirminci birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 21 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün kendinize hayatınızda yenilik adına bir şeyin sizi çağırdığını hissedeceksiniz. Gelecekle ilgili olarak radikal kararlar vermeden önce mutlaka mevcut durumunuzu değerlendirin ve oluşabilecek bütün ihtimallerin üzerinde durmaya çalışın. Karamsar bir dönemden geçtiğinizi hissediyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sakin kalmaya çalışın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün duygularınızın çok fazla kontrol altında olduğunu göreceksiniz. Mutlu bir denge kurabilir ve başkalarını korkutan olağanüstü aşırılıklardan kaçınabilirsiniz. Daha sakin bir tavra büründüğünüzde olayların sizin kontrolünüzde kaldığını göreceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün daha karamsar bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Olaylar hesapladığınız gibi gitmeyebilir ve bir anda kontrolden çıktığını hissedebilirsiniz.Başkalarıyla sorunsuz bir şekilde ilişki kurabilmeniz için önce uyum sağlamanız gerekebilir. Normalde düşünmeyeceğiniz şeylerle ilgilenmek için bu fırsatı değerlendirin. Hayata başkalarının bakış açısıyla yaklaşmayı deneyebilirsiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün olayları olumsuz yönlerinin dışında bırakarak değerlendirmeye çalışın. Pozitife konsantre olun. Gün boyunca kendiniz ve çevrenizdekilerle ilgili olarak veri toplayacaksınız. Hayatın bitiş çizgisine giden bir yarış olmadığının farkına varın. Şu an bulunduğunuz noktanın tadını çıkartın ancak yerinizde saymak yerine geleceğe adımlar atmayı deneyin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün dilinize her zamankinden daha fazla hakim olmanız gereken bir gün olacak. Kendinizi dizginlemeye çalışın. Saldırmak için bir sebep olmadığını göreceksiniz. Yaklaşımınız ne kadar hassas olursa, hedeflerinize ulaşma yolunda o kadar ilerlediğinizi fark edeceksiniz. Bugün duygularınızı bir kenara itme eğilimi içinde olabilirsiniz. Duygularınızı uzaklaştırmak yerine onlarla temasa geçin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün düşüncelerinizin net ve genel olarak kendi akışı içinde iyiye dorğu gittiğini göreceksiniz. Bakış açınız şu anda olmanız gereken yerle uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Aslında her şeyi tam bir şekilde yapıyorsunuz. Ancak his olarak daha fazlasını yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendiniz olun ve diğer insanların sizin düşünce tarzınıza uyum sağlamasına izin verin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün diğer insanlarla kurduğunuz iletişime dikkat edin ve deneyimlerinizden yola çıkarak aldığınız tavırları gözden geçirmeyi deneyin. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Başarıya giden yol her zaman iyi işaretlenmiş değildir. Hiç işaret olmayan yolda bir şans verin. Maceralı rotayı takip edecek cesarete ve öncü ruha sahipsiniz, o yüzden devam edin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün tamamen duygularınızın ön planda olduğu bir gün olacak. Önsezilerinizle hareket ederek mantığınızı bir kenara bırakacaksınız. Bügun hayatınızı doğrudan etkileyen radikal kararlar almaktan vazgeçin. Harekete geçmeden önce durumlar etraflıca gözden geçirin.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün kendinizi dinlemeniz ve kendinizle başbaşa kalacağınız bir gün olacak. Kafanızdaki sesler normalden daha yüksek çıkabilir. Düşünmek yerine daha çok hissedin ve kafanızı akışta rahat bırakın. Çünkü sürekli olarak aynı şeylerin üzerinde yoğunlaşmak doğru karar verme sürecinizi etkileyebilir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün adeta sizin gününüz. Her şeyin tam olarak doğal akışında gerçekleştiğini görecek ve rahatlayacaksınız. Elinizi bile kıpırdatmanıza gerek olmadan işlerin kendiliğinden hallolduğunu fark edeceksiniz. Bugün iletişim sorunlarından doğal birtakım problemler yaşayabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün iletişim gerçekten bütün kapıların kilidini açan anahtar olacak. Olayları derinlemesine değerlendirirken çevrenizdekilerle mutlaka konular hakkında konuşmayı deneyin. Onların fikirlerini bir kenara not ederek yolunuza devam edin. Mutlaka onların dediği gibi hareket etmek zorunda olmadığınızı unutmayın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün uzun süredir beklediğiniz bir adımı atmak için doğru zaman olabilir. Herhangi bir durumda tatlı dille konuşmak için gerekli nazik ve samimi doğaya sahip olduğunuzun farkına varın. Aslında, çözülmesi gereken bir şey varsa, şimdi işleri yumuşatmak için iyi bir zaman olabilir.



