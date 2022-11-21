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Günlük burç yorumları: 21 Kasım Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

21.11.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 21 Kasım Pazartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 21 Kasım Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

21 Kasım Pazartesi yani ayın yirmi birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 21 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, kariyerinizi ilgilendiren bir konuya ilişkin olarak karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Yeteneklerinizi keşfederek kendinizi ifade edebileceğiniz daha iyi bir alan bulma konusunda adım atabilirsiniz. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirerek kariyerinizi yeniden planlandırın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, sosyal anlamda kendinizi iyi hissettiğiniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyeceğiniz bir gün olacak. Yapacağınız planlar sayesinde keyfili bir gün geçireceksiniz. Yeni tanıştığınız bir kişinin hayatınızda beklemediğiniz bir yere sahip olacağını göreceksiniz. Aşkın kapınızı çalması çok yakın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün kurumsal işlerinizi halletmek zorunda kalabilirsiniz. Birçok telefon görüşmesi ve e-posta haberleşmesi gündeminizde yer alacak. Yeni arkadaşlar edinmek için harika bir gün! Kendinizi geliştirmek adına atmak istediğiniz adımları sorgulayın. Yeni bir hobi edinebilirsiniz, çevrimiçi dersler alabilirsiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün becerilerinize ve yeteneklerinize yönelerek hedeflerinize kısayollardan ulaşmayı başaracaksınız. Hayalleriniz ve gerçeklik arasındaki ince çizgide kendinizi ifade etme anlamında yeni bir yol arayışına girebilirsiniz. Birçok yönden çok sevindirici haberler alacaksınız.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları muhtemelen küçük grupların dahil olduğu sosyal etkinlikler size değerli bilgiler sağlayabilecek kişilerle iletişim kurmanıza yardımcı olacak. Okula geri dönmeye veya eğitiminizi başka bir şekilde ilerletmeye karar verebilirsiniz. Kısa bir yolculuk yapma fikriniz gündeme gelebilir.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün zihniniz sosyal problemlerle boğuşurken büyük bir mücadele verecek. Yakın zamanda gelirinizde meydana gelen bir artış sizleri heyecanladıracak. İşinizdeki artışla birlikte yeniden hayallerinizi planlamak için yol haritası belirleyeceksiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün yeni fikirlerin peşinden gittiğiniz bir gün olacak. İlgi alanlarınızı paylaşan yeni insanlarla tanışma fırsatı yakalayacak ve eğlenceli aktivitelere imza atacaksınız. Gelecek hakkında özellikle meraklı ve iyimser hissediyor olmalısınız.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün kariyerinizi iyileştirmeye yönelik alışılmadık ve beklenmedik fırsatlar bugün arkadaşlarınız aracılığıyla karşınıza çıkabilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızdan gelen haberle birlikte kendinizi yeni bir sosyal çevrenin ortasında bulabilirsiniz. Bu teşvik edici ve heyecan verici bir gün olacak.

YAY

Sevgili Yay burçları, kısa mesafeli bir seyahata gitme durumunuz doğabilir. Yolculuk için kendinizi hazırlama arzusuna gireceksiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız küçük bir yolculuk hayata bakışınızın yeniden şekillenmesine yardımcı olacak. Kendinizi sorgulayacak ve hayatınızdaki insanları bir değerlendirmeye alacaksınız.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün sosyal ve kariyer anlamında kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün olacak. Kariyerinizi iyileştirmek için karşınıza çıkan fırsatları mutlaka değerlendirin. Her şartı kabul etmeseniz bile göden geçirdiğinize emin olun. Birçok yönden kapı açılabilir ve gelir artışı durumu söz konusu olabilir.

KOVA

Sevgili Kova burçları, aşk hayatınızda yeni bir gelişmenin olduğu göreceksiniz ve yaşamınızın en mutlu günlerine adım atacaksınız. Hayatınıza özel bir kişinin girdiğini fark edeceksiniz. Şu anda bir partneriniz yoksa bir yakın bir tarihte hayatınıza doğru kişinin geldiğini göreceksiniz. Aşk kapınızı çalıyor artık hazır olun.

BALIK

Sevgili Balık burçları, hayatı daha kolay ve ilginç hale getirme arzusu içinde olabilirsiniz. Bu durum yeni arkadaşlıklar edinmek içi harika bir motivasyon olacak. Bugün bazı şaşırtıcı bilgilere rastlayabilirsiniz ve bu zihninizde yeni bir yöne gidişin yolunu açar.

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