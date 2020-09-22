Günlük burç yorumları! (22 Eylül 2020 Salı) Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki…
22 Eylül 2020 Salı günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
22 Eylül 2020 Salı günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Salı günlük burç yorumları sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 22 Eylül günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün saat 16.30'a kadar son dakika işleriyle ilgilenebilir, birden fazla iş ve konuya bölünebilirsiniz. Sorumluluklar, görevler ve eğitim konuları gündeminizde olabilir. Eşin ailesiyle ilişkiler, ilişkilerde geleceğe dair konuşmalar gündeme gelebilir.
Bugün finansal konular ön planda olabilir. Sorun çözme ve problem giderme üzerine odaklanabilir, huzurunuzu kaçıran konuları sonuçlandırabilirsiniz. Değerleriniz ve tabular, korkular gündeme gelebilir. Tutkular ve arzular öne çıkabilir.
Bugün ikili ilişkiler öne çıkıyor. Sonuca bağlanamayan konular netleşebilir. İç dünyanızda kararsızlık yaşadığınız konulara netlik getirebilir, neye ihtiyacınız olduğuna, neyi istediğinize karar verebilirsiniz. İlişkilerde yeni bir süreç başlayabilir, yeni ilişkiler için potansiyel döneme giriyorsunuz.
Bugün iş hayatı, yaşamınızdaki görev ve sorumluluklar ön planda olabilir, yapılacaklarla ilgilenebilirsiniz. Tembellik ve dağınıklıktan kaçınmalı, daha kararlı hareket etmelisiniz. Kararsızlık yaşadığınız konularda sonuca gidebilir, karar verebilir, seçim yapabilirsiniz.
Bugün daha huzurlu ve başarılı hissedebilir, kendinizden emin olabilir, özgüvenle hareket edebilirsiniz. Finansal konularda huzursuzluk getiren bir konu kapanabilir. 16.30'da Güneş'in Terazi burcuna geçişiyle yakın çevrenizde değişimlerin olacağı, ilişkiler adına potansiyel bir zamanı getiren bir aylık süreç başlıyor olacak.
Bugün estetik konular ve görüntünüzle ilgili değişiklik isteği gündeme gelebilir. Gün boyu risk almakla ilgili daha temkinli olmalı, anlık kararlar almamalısınız. İş veya özel hayatınızda motivasyonunuzu etkileyen bir konuda netleşme, sonuçlanma yaşanabilir. Önemli görüşmeler yapılabilir.
Bugün uyku düzensizlikleri ve etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Bir süredir yaşam enerjiniz ve motivasyonunuz daha dalgalı olurken bugünden itibaren enerjinizi yükseltecek durumlar önünüze gelebilir. Yakın çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Saat 16.30'da Güneş sizin burcunuza geçiyor.
Bugün finansal hareketlilik artabilir. Harcamalar yapabilirsiniz. Yaşama dair isteklerinizde sakin ve kararlı olmak, dileklerinizin önünüze gelmesini sağlayabilir. Kendinizi ve hayatınızı sorgulama eğilimi artabilir. Etrafınızın düşünce ve söylemlerine karşı daha hassas olabilirsiniz.
Bugün acelecilik, stres ve panik durumlarına dikkat etmeli, iç huzuru korumaya odaklanmalısınız. Sağlıkla ilgili hassasiyetler oluşabilir. Beklediğiniz haberlere kavuşabilir, rahatlayabilirsiniz. Saat 16.30'dan itibaren Güneş'in burç değiştirmesi ile ilişkilere ve geleceğinize odaklanacağınız bir aylık süreç başlayacak.
Bugün işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Uyku düzensizliği bugünlerde görülebilir. Gün içinde beklediğiniz bir habere kavuşabilir, devletle ilgili işlerle, davalarla meşgul olabilirsiniz. İlişkilerde konfor alanınızdan çıkma gerekliliği, bakış açınızı değiştirme durumu doğabilir. Yeniliklere açık olmalı.
Bugün ilişkiler ve sosyal çevreniz gündeminizde olabilir. İş hayatında geleceği ve ideallerinizi düşünerek hareket edebilir, ileriye dair konuşma ve görüşmeler içinde olabilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarda yardımlaşma ve anlayış ön planda olabilir.
Bugün ilişkilerde hızlı ve ani değişimler yaşanabilir. Karşınızdaki kişiler farklı karar ve isteklerle gelebilir. Davalarda sonuçlanmalar olabilir, yasal konularda yeni bir gündem oluşabilir. Finansal konularda netleşme olabilir.
Astrolog Merve Rençber
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