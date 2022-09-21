Günlük burç yorumları: 22 Eylül Perşembe günü tüm burç yorumları!

22 Eylül Perşembe yani ayın yirmi ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu konuda kötü olmak zorunda kalmadan işleri halletmenin yolları vardır, bu yüzden bugün iddialı olun ama aynı zamanda anlayışlı olun. Ortakların ve iş arkadaşlarının, neden kendi menfaatlerine olacağını açıklarsanız, onlardan istediğinizi yapma olasılıkları daha yüksektir.

BOĞA

Güneş, haritanızın en dinamik alanlarından geçerken birçok yeni haberle güne başladınız. Yakında bunlardan hangisinin devam etmeye değer olduğuna ve hangilerinin terk edilmesi gerektiğine karar vermek zorunda kalacaksınız.

İKİZLER

Karanlık günler neredeyse sona ermek üzere ve tünelin sonunda ışık var, bu yüzden ne yapman gerektiğini düşünmeyi bırak ve kendini önümüzdeki eğlenceli zamanlara hazırla. Yaratıcı zamanlar da olabilirler ve olacaklardır.

YENGEÇ

Bugün sosyal hayatınızdan en iyi şekilde yararlanın çünkü haftanın sonunda dikkatinizi daha ciddi konulara çevirmeniz gerekecek. Hiçbir şey olmazsa bundan sonra olacaklar size aile hayatınızın varlığınızın belkemiği olduğunu hatırlatacak.

ASLAN

Son haftalarda şu ya da bu tür para meseleleri düşüncenize hâkim oldu, ancak gezegenler bu oldukça endişe verici aşamanın sona erdiğini gösteriyor ve yakında bu konuda suçluluk duymadan sosyal olarak eğlenebileceksiniz.

BAŞAK

Güneş bundan iki gün sonra doğum işaretinizden ayrılıyor ama bu hayatınızın aniden duracağı anlamına gelmiyor. Aksine, hayatın finansal yönü konusunda kesinlikle ciddileşmeniz gerekecek olsa da, eğlenceli taraf hala orada olacak.

TERAZİ

Güneş cuma günü doğum burcunuza giriyor ve hafta sonu yine burcunuzda yeni bir ay var ve bu, yeni bir işe veya yaratıcı bir çabaya başlamak için yılın en iyi zamanlarından biri. En iyi olmayı hedefleyin ve olacaksınız.

AKREP

Son birkaç hafta içinde hayatınızda çok fazla gel git yaşadınız. Şimdi fiziksel ve duygusal olarak biraz bitkin hissediyor olabilirsiniz. Önümüzdeki birkaç gün içinde kendinize bir mola vermeyi hedefleyin. Buna ihtiyacın var ve bunu hak ediyorsun.

YAY

Hayattaki şu anki konumunuza ulaşmak için çok çalıştınız ve bunu riske atmak üzere değilsiniz çünkü bazı insanlar kendiniz için daha azını onlar için yapmanız gerektiğini düşünüyor. Bu saçmalık ve bunu biliyorsun. Onlar da bunu bilsinler.

OĞLAK

Güneş haritanızın kariyer alanına yaklaşırken bunu yapabilirsiniz ve fikirlerinizi teste tabi tutmalısınız. Bu fikirlerden biri, varlığınızı henüz hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde dönüştürme potansiyeline sahiptir. Kendinizden harika şeyler bekleyin.

KOVA

Geçtiğimiz birkaç hafta ne kadar zor olursa olsun, haftanın sonunda Güneş'in hava burcunuz Terazi'ye geçişi moralinizi yükseltecek ve tüm mücadelelerinizi perspektife sokacaktır. Geleceğiniz hakkında olumlu olun, çünkü o zaman olacak.

BALIK

Sizin için kötü olduğunu düşündüğünüz bir alışkanlıktan ne kadar vazgeçmeye çalışırsanız, değişmesi o kadar zorlaşır. Neden ipucu alıp soruna farklı bir açıdan yaklaşmıyorsunuz? Günah değil de erdemmiş gibi davran. Beğenmek için büyüyebilirsin!



