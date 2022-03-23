Günlük burç yorumları: 23 Mart Çarşamba günü tüm burç yorumları!

23 Mart Çarşamba yani ayın yirmi üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Mart Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Haberlerde yer alan bir konu hakkında fikrinizi söylemek isteyebilirsiniz, ancak gezegenler bu konuda hiçbir fikriniz yokmuş gibi davranmanın daha güvenli olabileceği konusunda uyarıyor. Fikirleri konusunda net davranan Koç burçlarının bugün geri planda kalması daha iyi olacaktır.

BOĞA

Bugün herkesle en iyi arkadaş olmak isteyeceksiniz ama aynı zamanda çeşitli insanlarla o kadar az ortak noktayı paylaştığınızı da kabul etmelisiniz ki bu mümkün olmayabilir. Aranıza mesafe koymak muhtemelen yapabileceğiniz en mantıklı şeydir.

İKİZLER

Önümüzdeki 24 saat içinde işverenleri ve diğer önemli kişileri etkilemek için özel bir çaba gösterin. Yöneticiniz Merkür, haritanızın kariyer alanında iyi bir formdayken, muhtemelen onların dikkatini çekmek için fazla bir şey yapmanız gerekmeyecek, ama yine de yapın.

YENGEÇ

Bugün kendinizi zinde ve enerjik hissedeceksiniz. Çabalarınız yakında karlı hale gelebilir. Hizmet sektöründe olanlar günü olumlu bulacaktır. Ev cephesinde yapmak istediğiniz bir şey muhtemelen şimdi başlatılacak. Bir mülk çekişme konusu olabilir.

ASLAN

Kendi işinizi yapın, kendi yolunuza gidin ve arkadaşlarınızın, aile üyelerinizin ve iş arkadaşlarınızın bu konuda ne düşüneceği konusunda en ufak bir endişeye kapılmayın. Başkalarının fikirlerini umursamadığınızı ne kadar çok belli ederseniz, o kadar az fikir sahibi olurlar.

BAŞAK

Arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin bugün ne yapacağınıza karar vermelerine izin vermek akıllıca bir hareket olabilir, çünkü onlara olan güveniniz daha sonra kendiniz için çok daha fazla özgürlükle ödüllendirilecektir. Ayrıca, ne sevdiğini biliyorlar!

TERAZİ

Son birkaç hafta içinde paranızı israf ettiyseniz, önümüzdeki birkaç gün içinde kemerinizi sıkmaya başlamanız gerekecek. İyi haber şu ki, yeni bir gelir kaynağı nakit akışı sorunlarınıza yardımcı olacak, ancak yine de tasarruf etmeniz gerekiyor.

AKREP

Haritanızın en dinamik alanındaki kozmik aktivite, bugün kaybedemeyeceğiniz anlamına gelir, bu nedenle geç olduğundan çok daha yükseği hedefleyin ve evrenin size doğru yönde rehberlik edeceğine inanın. Kendinize olan inancınız bunu gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olacaktır.

YAY

Bir ilişkinin kurtuluşun ötesinde olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama gezegenler farklı bir hikâye anlatıyor. Egonuzu görmezden gelebilir ve sevdiğiniz birinin söylediklerini dinleyebilirseniz, yine de işe yarayabilir. En azından buna değecektir.

OĞLAK

Elbette bugün dışarı çıkın ve eğlenin ama bunu yapmadan önce kendinize şu anda biraz morali bozuk olan ve neşelenmeye ihtiyacı olan biri – sevilen biri veya bir arkadaş – olup olmadığını sorun. Kasabayı kırmızıya boyarken onları da yanınıza alın.

KOVA

Bugün diğer insanlara iradenizi empoze etmekte zorlanmayacaksınız ama yıldızların mesajı zorlamak yerine ikna etmeniz gerektiğidir. Sözünüz kanun olabilir ama başkaları onlara emirler yerine seçenekler verirseniz size daha fazla saygı duyacaklardır.

BALIK

Burcunuzdaki Merkür-Neptün bağlantısı, dünyayı umursamadan gün boyunca esinti atacağınız anlamına gelir. Hayattaki her şeyin anlamlı göründüğü ve içindeki özel yeriniz konusunda son derece rahat olduğunuz zamanlardan biridir.



