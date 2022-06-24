Günlük burç yorumları: 24 Haziran Cuma günü tüm burç yorumları!

24 Haziran Cuma yani ayın yirmi dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 24 Haziran Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün hem kendinize hem de diğer insanlara karşı tamamen dürüst olmalısınız. Gerçeklerle yüzleşmek istemeyebilirsiniz ama istemezseniz hafta sonunu rakiplerinize göre dezavantajlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Arzulamak eğlenceli olabilir ama mantıklı değil.

BOĞA

Çalıştığınız veya iş yaptığınız birine karşı neden güvensizlik hissettiğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Ancak hissediyorsunuz ve içgüdülerinizi görmezden gelmemelisiniz. Daha sonra çok rahat olmanın bedelini ödemektense şimdi tetikte olmak daha iyidir.

İKİZLER

Bugün hayatı fazla ciddiye almayın. Başkaları olaylara karşı ne kadar çok öfkelenirse, o kadar sakin kalmalı ve her şeyi kendi adımlarınızla gerçekleştirmelisiniz. Bazı insanlar bir krizden drama çıkarmayı sever ama onlardan biri olmak zorunda değilsiniz.

YENGEÇ

Güneş burcunuzda ilerlerken kendinizi oyunun zirvesinde hissedebilirsiniz, ancak yeni taahhütler alma tuzağına düşmeyin. Şu anda hareket halindeyken sizi meşgul etmek için fazlasıyla yeterli zamanınız var. Niteliği değil niceliği düşünün.

ASLAN

Sonunda kendi yolunu bulacağından hiç şüphen yok ama bu, rakiplerin seni durdurmaya çalışmasını engellemeyecek. Oyunu kazanmak için kullandığınız taktikler işe yaramıyorsa, ipucunu alın ve hemen değiştirin.

BAŞAK

Artık güvenle dolup taşıyorsun. Hiçbir şey ve hiç kimse seni adım atmaktan geri tutamaz. Ancak tüm ivmeye sahip olduğunuz için acele etmeyin ve bir atılım yapmayı beklemeyin. Orijinal çözümler bulmak için o büyük aklınızı kullanın.

TERAZİ

Geçmişteki deneyimlerden biliyorsunuz ki, en kötüsünden korkarsanız, en kötüsünün gerçekleşmesi daha olasıdır, bu yüzden bu, bu ve diğeri hakkında endişelenmeyi bırakın ve dünyanızda doğru olana odaklanın. Olumlu tutumunuzun olumlu sonuçlar getireceğinden emin olabilirsiniz.

AKREP

Her şeyin bir nedeni var ve şimdi göreviniz kozmik güçlerin sizi neden belirli bir yöne yönlendirdiğini bulmak. Belki de son aylarda yeterince maceracı olmadığın içindir. Şimdi bunu telafi etme şansın var.

YAY

Kendi ihtiyaçlarınızı beklemeye alın ve en yakınlarınız için bir şeyler yapın. Arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize kısa vadede ihtiyaç duydukları şeyleri almalarına yardım ederseniz uzun vadede kaybetmezsiniz, aslında evren büyük olasılıkla bunun için sizi ödüllendirecektir.

OĞLAK

Bugün bir şeyler ters giderse, sadece omuz silkip bunu “o şeylerden biri” olarak kabul etmeyin, buna neyin sebep olduğunu bulun ve sonra onu düzeltmenin yollarını bulun. Kendi hayat hikayenizin bir katılımcısısınız, öylece orada olan bir seyirci değil.

KOVA

Sırf anlatan kişi yetkili biri olduğu için size söyleneni yapacağınızı düşünenler sizi çok iyi tanımıyor demektir. Sizden talep ettikleri şey haksız görünüyorsa, yapabilirsiniz ve bunu belirtmelisiniz. Gözdağı vermeyin.

BALIK

Bugün bir şeyler yolunda gitmiyormuş gibi gelebilir ama eğer akıllıysanız bu olumsuz duyguları görmezden gelir ve eskisi gibi devam edersiniz. Yengeçteki Güneş, birkaç şeyin yanlış gideceğini ve yanlış gidenlerin şimdi gerçek bir önem kazanacağını vaat ediyor.



