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Günlük burç yorumları: 25 Kasım Cuma günü tüm burç yorumları!

25.11.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 25 Kasım Cuma günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 25 Kasım Cuma günü tüm burç yorumları!

25 Kasım Cuma günü yani ayın yirmi beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 25 Kasım Cuma günü günlük burç yorumları...

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KOÇ

Daha büyük düşünme zamanı. Daha yükseği hedefleme zamanı. Emrinde çok fazla yetenek var ama onunla pek bir şey yapıyor gibi görünmüyorsun. Ateş burcunuzdaki Yay burcundaki Güneş, daha dinamik olmanıza yardımcı olacaktır. Devam edin ve dünyayı fethedin.

BOĞA

Değiştirmenin hiçbir yolu olmayan şeyler için neden endişeleniyorsun? Sebep ne olursa olsun, bunu aşmanın ve üzerinde biraz kontrolünüz olan şeylerde başarılı olmaya başlamanın zamanı geldi. Kazanılacak çok para var, o yüzden birlikte hareket edin.

İKİZLER

Bugün birisi size duymak istemediğiniz bir şey söyleyecek ama kötü haber verdikleri için onu suçlamayın. Basit gerçek şu ki, başladığınız işi bitirmeyi ihmal etmek sizin hatanız. İyi haber şu ki, bunu halletmek için hala zaman var.

YENGEÇ

Bu kadar uzun süre karanlıkta tökezledikten sonra her şey önümüzdeki birkaç gün içinde anlam kazanmaya başlayacak, özellikle de yanlış yaptığınız yerde bir ilham parıltısının parlayacağı iş cephesinde. Mali durumunuz da iyileşecek.

ASLAN

Son haftalarda pek çok fedakârlık yaptınız ve gezegenler ödülünüzü çok yakında alacağınızı gösteriyor. Bu kadar şanslı olmayanların hak etmediğini söylemesine izin verme, çünkü öyle. Aslında kimse bunu senden daha fazla hak etmiyor.

BAŞAK

Bugün ve hafta sonu bazı zor kararlar vermek zorunda kalacaksın ama bu iyi bir şey çünkü büyük bir değişikliğe ihtiyaç var ve eğer bunu yapmazsan başkaları yapacak ve bedelini ödeyecek olan da sen olacaksın.

TERAZİ

Dilerseniz, diğer insanların size söylediklerini dikkate almazsınız. Ancak bunu yaparsanız, muhtemelen size bir daha yardım etmeye çalışma zahmetine girmezler. Ne siz ne de onlar sorunlarınıza tam bir cevap veremezsiniz. En güzeli birlikte çalışarak altından kalkmak olmalı.

AKREP

Ne kadar yetenekli bir Akrep olursanız olun, doğru bağlantılara sahip olmadığınız sürece hedeflediğiniz zirvelere ulaşamazsınız. Hayallerinize yardımcı olabilecek insanlarla konuşmayı bugün işiniz haline getirin. Sormaktan zarar gelmez.

YAY

Bundan sonra yapacağınız şey birkaç kişiyi rahatsız edebilir ama bu sizi zerre kadar endişelendirmeyecektir. Sizin lehinize çalışan bu kadar çok kozmik aktivite ile şu anda istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yapabiliyorsanız başkalarını da memnun edin ama çok fazla çabalamayın.

OĞLAK

Birine karşı kin besliyorsanız, artık onu bırakmanın zamanı geldi. Gezegenler, affetmeye ve unutmaya hazır değilseniz kaybedenin onlar değil siz olacağınız konusunda uyarıyor. Seni ne kadar kızdırmış olurlarsa olsunlar, devam etmelisin.

KOVA

Bugün farklı bir şey yapın, daha önce denememiş olabileceğiniz bir şey. Aynı eski yöntemleri kullanarak aynı eski yollardan geçerseniz hayattan sıkılırsınız, bu yüzden daha maceracı bir düşünme tarzı benimseyin ve sadece düşünmeyin, aynı zamanda hareket edin.

BALIK

Neye ulaşmak istediğinizi biliyorsanız, gezegenler sizin için kolaylaştıracaktır. Bunun doğru hedef olup olmadığı görülecektir, ancak sizin dürtünüz ve kararlılığınız bunu gerçekleştirecektir. Hiç kimse hırsınız olmadığını söyleyemez.


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Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün
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