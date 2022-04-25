Günlük burç yorumları: 25 Nisan Pazartesi günü tüm burç yorumları!

25 Nisan Pazartesi yani ayın yirmi beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 25 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Ay bu sabah balık burcuna doğru hareketini başlatıyor, bu kozmik hareketlenme haritanızın bilinçaltını yöneten evini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, evren sizden yüzeyin altına gömmüş olabileceğiniz düşünce ve duygulara odaklanmanızı istediğinden, muhtemelen kendinizi sessiz ve derin bir ruh halinde bulacaksınız.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları yönetici gezegeniniz Venüs’ün gökyüzünde oluşturduğu hareketlenme bugün sizin için büyük değişimlerin gerçekleşmeye başlayacağını gösteriyor. Ancak, bu enerji zamanla kendi hızında ortaya çıkacağından, hayatınızın bir gecede değişmesini beklemeyin. Önümüzdeki birkaç ayın nasıl geçeceğini daha iyi anlamak için, sosyal ve romantik yaşamınızda nereye gittiğinizle ilgili ince ipuçlarını izleyin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, ay Balık burcuna girerek profesyonel hırslarınızı yöneten harita sektöründeki diğer dört gezegene katılıyor. Bugün kariyerinizde taşkın kapaklarının açıldığını hissedeceksiniz. Şimdi iş arkadaşlarınızla paylaştığınız bağları güçlendirme, iş arkadaşlarınıza ve patronlarına bir takım oyuncusu olduğunuzu gösterme ve daha fazla fırsata kavuşma zamanı.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Ay Balık'a ve haritanızın maneviyatı yöneten sektörüne girerken, dünya bugün güzel bir yer gibi hissettirecek. Venüs’ün yarattığı hareketlenme ikili ilişkilerdeki iletişim kanallarında duyguların her zamankinden etkili olmasına neden olacak. Gökyüzünde gerçekleşen bu hareketlilik geçmişten gelen konuların bir kez daha gün yüzüne çıkmasına yol açacak. Halının altına süpürdüğünüz konularla şimdi yüzleşme zamanı!

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay Balık burcuna doğru hareketini tamamlarken bugün tutunduğunuz herhangi bir öfke, takıntı veya yoğun duyguyu eritme fırsatına sahip olacak. Hayatınızın ve ilişkilerinizin belirli yönleri yüzünden hala üzgün olsanız da, kontrol edemeyeceğinizi veya değiştiremeyeceğinizi bildiğiniz şeyleri kabul etmeyi ve salıvermeyi seçerek bu kozmik iklimden en iyi şekilde yararlanın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları,Ay Balık burcuna girerken bugün kendinize yaşamı kutlamak için izin verin. Bu gök cisimleri kümesi, haritanızın kalbin meselelerini yöneten sektörüne bir hareketlilik getirecek, bardağınızı sevgi, ilham ve iyi hislerle dolduracak. Başkalarıyla ruh düzeyinde bağlantı kurmanın şu anda daha kolay olduğunu göreceksiniz, ancak güvenip güvenemeyeceğinizden emin olmadığınız birine karşı kendinizi çok savunmasız bırakmamaya özen gösterin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları,Ay Balık burcuna girerken bugün hayatınızın daha huzurlu ve dingin bir dönemine geçiş yaptığınızı fark edeceksiniz. Görevleri tamamlamanın ağrısız ve kolay olduğunu ve auranızı yükselten herhangi bir yavaş aktiviteye odaklanmak için size ekstra zaman verdiğini göreceksiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, ay Balık burcuna ve beşinci güneş evinize girerken ruh halinizde bugün değişiklik fark edebilirsiniz. Bugün her zamankinden daha yaratıcı ve hayalperest olduğunuzu fark edeceksiniz. Ancak hedeflerinizin gerçekleşmesi için radikal kararlar verip adım atmazsanı bu durumun sadece hayallerle sınırlı olduğunu göreceksiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, Ay Balık burcuna ve dördüncü güneş evinize girerken, evinizin sunduğu iyileştirici özelliklerin aniden farkına varacaksınız. Bu kozmik iklimi kendinizle zaman geçirmek ve iç sesinizi dinlemek için bir fırsat olarak kullanmaya özen gösterin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün Ay Balık burcuna girerken, son derece açık ve şefkatli bir ruh hali içinde olacaksınız. Bugün özellikle iletişim kanallarındaki becerileriniz sayesinde kendinizi ifade etme konusunda oldukça başarılı olacaksınız. Özellikle şu anda kalbinizde olan her duyguyu seslendiremiyorsanız yazmak için kendinize bir fırsat tanıyın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün Ay Balık burcuna girerken güneş ikinci evinizi etkileyecek. Bu kozmik iklim size biraz kendinizi şımartmak için yeşil ışık verse de maddi anlamda bütçenizi zorlayacak adımlar atmaktan vazgeçin. Sonraki dönemde maddi ve finansal konularda kendinizi bir çıkmazın içinde bulmak istemiyorsanız ayağınızı yorganınıza göre uzatmaya dikkat edin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Ay burcunuza geçiş yapatken ruh halinizi yükselmiş hissedeceksiniz. Bu, özellikle kişisel hedefler söz konusu olduğunda, kendinizi ortaya koymak için iyi bir zaman olabilir. Önümüzdeki günlerde tutkulu yönünüzün harekete geçtiğini keşfedeceksiniz. Bu kozmik iklim motive olmanızı ve küçük adımlarla da olsa hayallerinizin peşinden gitmenize yardımcı olacak.

