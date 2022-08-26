Günlük burç yorumları: 26 Ağustos Cuma günü tüm burç yorumları!

26 Ağustos Cuma yani ayın yirmi altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 26 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Neler olduğunu bilen tek kişi sen misin? Diğer herkes bunu göremeyecek kadar aptal mı? Belki, ama önemli bir gerçeği gözden kaçırmış olmanız da mümkündür… bu durumda günün sonunda yanılmış olan siz olabilirsiniz.

BOĞA

Önümüzdeki 24 saat içinde bir tür yardıma ihtiyacı olan insanlarla ilgilenirken cömert olun. Sorunlarını doğrudan çözemeyebilirsiniz, ancak onlara deneyiminizin faydasını sunabilirsiniz. İnşallah dinler ve öğrenirler.

İKİZLER

Hem kişisel yaşamınızda hem de işte keskin zihniniz bugün çok talep görecek. Başkalarının düğüm atmasına neden olan sorunlar dakikalar içinde sizin tarafınızdan çözülecek. Sevdikleriniz ve meslektaşlarınız bunun için size teşekkür edecek ve size borçlu kalacaklar.

YENGEÇ

Para durumunuzu ciddiye almalısınız. Değişiklik yapmayı birçok kez ertelediniz ve şimdi rakipleriniz mücadele ettiğinizi görmeden ve sıkıntılarınızdan yararlanmanın yollarını bulmadan önce gerçekten harekete geçmeniz gerekiyor.

ASLAN

Mesajınızı bugün ortaklarınıza ve sevdiklerinize iletmek için daha fazla çaba gösterin. Üç hece veya daha az kelimelerle hecelemeniz sizi rahatsız edebilir, ancak herkes büyük resmi görme yeteneğinizi paylaşmaz.

BAŞAK

Hayal gücünüze bugün dolaşmak için izin verin ve geçmişte yaptığınız şeylere uymadıkları için fikirleri reddetmeyin. Burcunuzdaki Güneş'in dünyaya bakmanın yeni yollarına zihninizin gözünü açmasına izin verin.

TERAZİ

Mantıksız davrandığını söyleyenleri görmezden gel ve yaptığın şeyi, yaptığın gibi yapmaya devam et. Doğru olsalar bile, sizin için bir fark yaratmaz. Anlaşılmak istemediğiniz ruh hallerinden birindesiniz!

AKREP

Bugün iyi talihi çekmek için özel bir şey yapmanıza gerek yok, ondan saklanmaya çalışsanız bile sizi bulacaktır. Son haftalarda başkaları için birçok iyi şey yaptınız ve şimdi evren sizin için iyi şeyler yapmak istiyor.

YAY

Gözünüz bugün ödülde olsun. Ailenizin ve arkadaşlarınızın tuhaflıklarının dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Gezegenler, hayalinizin peşinden gitmeye cesaretiniz varsa, onu çok yakında yakalayacağınızdan hiç şüpheniz olmadığını gösteriyor.

OĞLAK

Başak'taki Güneş, dünyanın nasıl çalıştığına dair anlayışınızı genişletecek. Aniden, hayatınızın her olayının, hatta kötü kısımlarının bile büyük bir kozmik planın parçası olduğunun farkına varacaksınız. Bu bilgi tek başına hayatınıza daha fazla neşe getirecek.

KOVA

Bir meydan okumadan daha çok sevdiğiniz bir şey yoktur ve bu iyidir çünkü güçler, az sayıda insanın sahip olduğu bir zekâ düzeyi gerektiren bir şeyle karşınıza çıkmak üzeredir. Ama yaparsın ve zorluğu kolaylıkla çözersin.

BALIK

Bugün söyleyeceğiniz her kelimenin sadece arkadaşlarınız ve sevdikleriniz için değil, daha geniş dünya için de sonuçları olacaktır. Aklında bu düşünceyle, tanıştığın insanlar hakkında, görmeye dayanamadıkların bile olsa, sadece iyi şeyler söyle!



