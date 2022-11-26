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Günlük burç yorumları: 26 Kasım Cumartesi günü tüm burç yorumları!

26.11.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 26 Kasım Cumartesi günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 26 Kasım Cumartesi günü tüm burç yorumları!

26 Kasım Cumartesi günü yani ayın yirmi altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 26 Kasım Cumartesi günü günlük burç yorumları...

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın? Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

KOÇ

Bu hafta sonu aldığınız şey hak ettiğinizi düşündüğünüzden daha fazlaysa, gerçeğe dikkat çekmeyin. Tanıdığınızdan veya hatırladığınızdan daha fazla iyilik yapmış olabilirsiniz. Kesinlikle onları sayacak türden değilsin.

BOĞA

Kıyamet ve kasvet vaaz verenleri görmezden gelin ve bu hafta sonu eğlenin. Basit gerçek şu ki, daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştınız ve eğlenmek için her türlü hakkınız ve her türlü sebebiniz var. Olumlu bir tutum bir zorunluluktur ve şimdi kolayca gelmelidir.

İKİZLER

Son haftalarda hırslarınızdan bazıları hüsrana uğramış olabilir, ancak şansınız dönüyor ve dünyada yeniden yükselmeniz çok uzun sürmeyecek. Spot ışığında geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarın ama bunu çok büyütmeyin.

YENGEÇ

Bu sizin için bir test zamanı olabilir ama aynı zamanda şanslı bir zaman olmalı çünkü Jüpiter'in etkisi, özellikle sizin için kâr elde etmeniz için tasarlanmış fırsatlar getiriyor. Farklı olmaya cesaret et. Risk almaya cesaret et. Başarı neredeyse garantilidir.

ASLAN

Dün değer verdiğiniz şeylerin yarın değer verdiğiniz şeyler olması pek olası değildir, bu yüzden sahip olduğunuz şeylerden ve alıştığınız insanlardan asla vazgeçemeyeceğinizi düşünmeyin. Değişim havada, ilerlemek için büyük şansınızı beraberinde getiriyor.

BAŞAK

Rakip olarak görme eğiliminde olduğunuz biri, büyük olasılıkla sizi iyi gösterecek şeyler söyleyerek ve yaparak önümüzdeki 48 saat boyunca sizi şaşırtacak. Sizin hakkınızda kişisel olarak ne düşünürlerse düşünsünler, profesyonel becerilerinize yüksek puan verdikleri açıktır.

TERAZİ

Belki haftalardır, belki aylardır üzerinde çalıştığınız bir şeyden artık vazgeçilmesi gerekiyor ama bu dünyanın sonu değil. Başarısızlığınızdan öğrendiğiniz dersler sayesinde aslında daha yaratıcı bir aşamanın başlangıcı olabilir.

AKREP

Önümüzdeki 48 saat içinde geri durmayın: Üzerinde çalıştığınız her ne ise, yüzde 100 devam edin. Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak yeteneklerinizin zirvesinde olacaksınız, bu yüzden her şeyinizi verin ve karşılığında daha fazlasını almayı bekleyin.

YAY

Birini arkandan konuşmakla suçlamadan önce tüm gerçekleri bildiğinden emin ol. Gezegenler, üçüncü bir kişinin arkadaşlığınızı bozmak amacıyla suları bulandırmaya çalışabileceği konusunda uyarıyor. Onların oyunlarına kanmayın.

OĞLAK

Ev işlerini unutun ve bu hafta sonu sadece eğlenin. Dışarı çıkıp dolaşmak için çaba harcarsanız, kısa sürede bir sosyal aktivite girdabına kapılacak ve olayların merkezinde olmaktan oldukça keyif alacaksınız. Popüler olmak güzel.

KOVA

Önemli kişiler sizi yakından izliyor olacak ve gördüklerinden hiç şüphe yok ki hoşlarına gidecek. Eylemleriniz, zafer için pazarda olmadığınızı, sadece bir takım oyuncusu olmak istediğinizi açıkça ortaya koyarsa, bundan daha çok hoşlanacaklar.

BALIK

Kendine güvenin bu hafta sonu artacak ve başarma dürtüsünden yoksun olduğunu düşünenler yeniden düşünmek zorunda kalacak. Burcunuzdaki Jüpiter, görüşlerinizi yeteneklerinizin göz ardı edilemeyeceği daha yüksek bir seviyeye çıkarmaya kararlı olmanızı sağlar.


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Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?
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