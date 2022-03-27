Günlük burç yorumları: 27 Mart Pazar günü tüm burç yorumları!

27 Mart Pazar yani ayın yirmi yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 27 Mart Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bu sabah Merkür burcunuzdaki hareketine devam ediyor. Merkür’ün hareketi sayesinde iletişim becerilerinizdeki başarı sizleri de şaşırtacak. Özellikle iş arkadaşlarınızla kuracağınız iletişim sayesinde kariyerinizde hiç beklemediğiniz bir sıçrama yakalayabilirsiniz. İş ve kariyer kapısında önümüzdeki haftalarda önünüze değerlenmeniz gereken fırsatlar çıkacak, kendinizi yeniliklere hazırlayın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bu hafta sonu önümüzdeki günlerde sizi bekleyen romantik zamanların başlangıcı olacak. Mevcut partnerinizin sizin için hazırladığı sürpriz aranızdaki bağın daha da güçlenmesine yardımcı olacak. Eğer aşk hayatınızda karamsarlık hissediyorsanız kara bulutların dağılmaya başladığını göreceksiniz. Eros’un oku sizi kalbinizden vurmak için doğru zamanı kolluyor.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, Ay bugün Kova burcundaki hareketine başladı. Bu durum haritanızın kişisel felsefeleri ve maneviyatı yöneten bölümünü harekete geçiriyor. İletişim gezegeni Merkür’ün Koç burcundaki hareketi iletişim kanallarında değişimlere ve yakın çevrenizle kurduğunuz bağlantıların yenilenmesine işaret edecek. Sosyal hayatınızda heyecan verici bir enerjinin etkili olduğunu göreceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Kova ayı sekizinci evinizde ışık saçarken hayatınızdaki belirsizlik havasının dağılmaya başladığını göreceksiniz. Bu enerjiyi sezgilerinizi ve duygularınızı takip etmek için bir fırsat olarak kullanın. Yakın çevrenizde sosyal anlamda yaşayacağınız problemler sonraki dönemde çözülmesi gereken düğümler olarak bir kez daha karşınıza çıkacak. Sorunları halının altına süpürme huyunuzdan vazgeçmeye çalışın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları Merkür, bu sabah Koç burcuna girerek haritanızın maneviyatı yöneten bölümünde bir dalgalanma gerçekleştiriyor. Bu gezegensel hareketlenme sizi önümüzdeki birkaç hafta boyunca etkileyerek iletişim kanallarınızın açık olmasına neden olacak. Kova burcunun Mars’a uyum sağladığı bu akşam aşk hayatınızda hiç beklemediğiniz bir gelişmeyle karşılacaksınız.

BAŞAK

Sevgili Başak, bugün meşgul bir arı olacaksın, Kova burcu altıncı evinde bir ışık saçarken, kollarını sıvaman ve organize olman için bir sürü görev seni bekliyor olacak. Alanınızı temizlemek ve kişisel işlerinizi yürütmekle ilgilenirken arkadaşlarınızla bağlantı kurma konusunda zorlanabilirsiniz. Sosyal ve iş hayatınızı dengede tutmak için zamanlamayı iyi ayarlamanız gerekiyor.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün egonuzu bir kenara bırakarak öz eleştiri yapmanın tam zamanı. Kendinize ayırdığınız zamanın meyvelerini önümüzdeki günlerde toplayacaksınız. İç sesinize kulak vererek iletişim becerilerinize güvenin.Sosyal çevrenizdeki kişilerle bağlantınızı temizlemenin ve onlara kulak vermenin sırası.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, iletişim ve düşünce süreci gezegeni Merkür, bu sabah Koç burcuna girerek haritanızın organizasyonu ve sağlığı yöneten bölümünü harekete geçirdi. Bu gezegensel yerleşim, önümüzdeki birkaç hafta boyunca verimliliğinize odaklanmanıza yardımcı olacak ve size zihniniz ile bedeninizin ihtiyaç duyduğu değişiklikleri uygulamak için gereken zihinsel disiplini verecek.

YAY

Sevgili Yay burçları, Ay Kova burcunda ilerlerken üçüncü evinizin harekete geçtiğini ve sosyal hayatınızın renklendiğini göreceksiniz. Merkür Koç ve beşinci evinizde yolculuğa çıkarken arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmek isteyeceksiniz. Bu enerji aynı zamanda yaratıcı yönünüzü güçlendirecek ve önümüzdeki birkaç hafta içinde iş hayatınızdaki yeniliklerle adımlar atmaya karar vereceksiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, Merkür’ün Koç burcunda gerçekleştirdiği hareket haritanızına aile ve ev hayatını etkileyen bölümlerindeki sorunları işaret ediyor. Aile üyeleriyle yaşayacağınız problemlere hazırlıklı olun ve iletişim becerilerinizi kullanarak sorunu çözme odaklaı ilerlemeye çalışın.

KOVA

Sevgili Kova burçları sabahın erken saatlerinde Güneç bugün burcunuzdaki hareketine devam ediyor. Bu durum her zamankinden daha fazla evrenle iletişim halinde olacağınız anlamına geliyor. Kelimelerin gücüne güvenin ve istediğiniz bir şeyi yürekten dilediğinizde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu unutmayın. Bu arada, iletişim gezegeni Merkür, ilk adımlarını Koç burcunda atıyor ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca söylediklerinize dikkat etmeye çalışın.

BALIK

Sevfili Balık burçları mantık ve iletişim gezegeni Merkür, bu sabah erkenden Koç burcuna geçiyor ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca zihninizi gerçekçi bir yere getiriyor. Özellikle harcama alışkanlıklarınız ve finansal büyümenizle ilgili olarak vereceğiniz kararları gözden geçirmeye özen gösterin.



