Günlük burç yorumları: 27 Temmuz Çarşamba günü tüm burç yorumları!

27 Temmuz Çarşamba yani ayın yirmi yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 27 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sorunlarınızı çözebilecek tek kişi sizsiniz ve eğer akıllıysanız bu gerçeği kabul edecek ve konumunuzu iyileştirmenin yaratıcı yollarını bulmakla meşgul olacaksınız. Yaklaşan yeni ay yardımcı olacak ama önce kendinize yardım etmeniz gerekiyor.

BOĞA

Haklı olduğunuza ve bir başkasının haksız olduğuna ikna olabilirsiniz, ancak bu tür çatışmacı düşünme yalnızca daha derin anlaşmazlıklara yol açabilir. Denerseniz taviz verebileceğiniz alanlar vardır ve bunları tanımlamanız çok önemlidir.

İKİZLER

Zor dönemden geçen bir dostluktan veya ortaklıktan vazgeçmeyin, çünkü gezegenler henüz çok fazla yaşam olduğunu gösteriyor. Yarının yeni ayı size hala ortak olan tüm harika şeyleri hatırlatacak.

YENGEÇ

Mali işlerinizi toparlamak için yaklaşan yeni aydan yararlanın. Şu veya bu nedenle para meseleleri geç saatlerde biraz karmaşık hale geldi, bu nedenle satın alma dürtüsüne bir mola verin ve giderlerinizin gelirinizi aşmadığından emin olmaya odaklanın.

ASLAN

Sevilen birinin son dakika plan değişikliği, hayal kırıklığı içinde inlemenize neden olur, ancak bunun için çok sinirlenmenin bir anlamı yoktur. Şimdi yapmak istediklerine katılırsanız, daha sonra kendiniz için bir şeyler yapmak için size bahane verecektir.

BAŞAK

Başkaları ne kadar çok risk almanız gerektiğini söylerse, o kadar tetikte olmalısınız. Yaptıkların ya da yapmadıklarınla neden bu kadar ilgileniyorlar? Belki de başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı kendi amaçları için kullanmak istedikleri içindir!

TERAZİ

Zodyak'ın Hava burçlarından biri olarak düşünmekte hissetmekten daha iyi olabilirsiniz ama sizin de herkes gibi duygularınız var ve bu duyguların bazıları yüzeye yakın. Sakin olun ve olayları oldukları gibi görün, olabileceğinden korktuğunuz gibi değil.

AKREP

Neler olup bittiğini yalnızca sizin bildiğiniz fikrini aşmanız gerekir ve bu nedenle ekibinizin bir sonraki hareket tarzının ne olacağına yalnızca siz karar verebilirsiniz. Bu sadece insanları size karşı döndürmekle kalmayacak, aynı zamanda başarı şansınız da sınırlı olacaktır.

YAY

Yaklaşan yeni ay, yapmakta olduğunuz planlara daha yüksek bir aciliyet duygusu verir ve bugün gerçekten buna devam ederseniz, sonuçlar olağanüstü olabilir. Ama aşırıya kaçmayın. Başarınızın meyvelerinin tadını çıkarmak için hala yeterince formda olduğunuzdan emin olun.

OĞLAK

Hayat size komplo kuruyormuş gibi görünebilir, ancak biraz ciddi düşününce sizi çoğu insanla karşılaştırıldığında oldukça iyi durumda olduğunuza ikna edebilir. Başarı elbette yetenek ve sıkı çalışmayla ilgilidir, ancak bundan daha fazlası tutumla ilgilidir.

KOVA

Önümüzdeki birkaç gün içinde hareket halindeyseniz, dikkatli olmanız gerekir. Şans gezegeni Jüpiter, haritanızın seyahat alanında gerileme aşamasına başladığında, kendi iyiliğiniz için fazla pervasız olmanız tehlikesi vardır. Yenilmez değilsin.

BALIK

Ailenizden ve arkadaşlarınızdan ne kadar çok tavsiye alırsanız o kadar kafanız karışır. Bu yüzden kulaklarınızı kapatın ve içgüdülerinizin önerdiğini takip edin. Zihninize oturması için zaman tanımak için kendinizi bir süre ses geçirmez bir odaya kapatmanız gerekebilir.



