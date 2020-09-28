Günlük burç yorumları! (28 Eylül 2020 Pazartesi) Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki…
28 Eylül 2020 Pazartesi günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
28 Eylül 2020 Pazartesi günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazartesi günlük burç yorumları sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 28 Eylül günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında finansal alanda kontrolünüz dışında durumlar oluşabilir. Plan dışı harcamalar veya kazançlar olabilir. Gün içinde planlamalarınız ve ruh haliniz değişebilir.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında kontrolünüz dışında durumlarla karşılaşabilir, ilişkilerde veya iş hayatında yaşamınızı yönetmekte zorlanabilirsiniz. Dış koşullara göre hareket etme mecburiyeti doğabilir. İlişkilerde büyük risklerden, kaotik durumlardan kaçınma zamanı.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında dalgınlıklar, zihin dağınıklığı ve güne dair planlarınızda gecikmeler oluşabilir. Motivasyon ve özgüven daha dalgalı olabilir. Gün batımından itibaren ise gününüz hızlanıyor.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında gündeminizde sorun ve krizleri çözmekle ilgilenebilir, zaman zaman gerilebilirsiniz. Negatif enerji ile daha çok negatif deneyimleri çekmeye açıksınız. Bu sebeple enerji alanınızı korumaya gayret edin. Akşam saatlerinde sevindirici görüşmeler, konuşmalar ve keyifli enerjiler hakim.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında iletişime geçtiğiniz kişilerle anlaşma ve uzlaşma sağlamak nispeten zor olabilir. Kritik konuşmalar ve kararları bugün için ertelemek daha verimli olabilir. Gün batımı ve akşam saatleriyle farkındalık artabilir, büyük resmi görebilirsiniz.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında günlük işlerinizde ve çalışma ortamında karışıklık, aksama durumları oluşabilir. Gecikmelerle ve sorun çözmekle ilgilenebilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde detayları ve büyük resmi birleştirerek daha sağlıklı düşünebilir, hareket edebilirsiniz.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında ruh haliniz ve motivasyonunuz daha dalgalı olabilir. İlişkilerdeki dengeler ve hayatınızdaki kişilerin enerjileri, ruh halinizi etkileyebilir. Gün batımında ve akşam saatlerinde gerekli harcamalar, emekle gelen kazançlar gündeme gelebilir.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında yaşamınızdaki sorun ve krizleri çözmekle ilgilenebilir, sorun ihtimallerine karşı daha tetikte olabilirsiniz. Şüpheci yanınız zaman zaman çalışabilir. Negatif enerji alanından uzak kalmaya çalışmalı. Akşam saatleriyle sevindirici durumlar, keyifli enerjiler çalışıyor.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında ulaşımda ve günlük planlamalarınızda aksaklık, gecikme olabilir. Gün boyu daha esnek olmakta ve değişen şartlara göre hareket etmekte fayda var. Risk alma isteği artabilir. Fakat uzun vadeli planlamalar ve adımlardan bugün için kaçınmalı.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında finansal planlamarınız değişebilir, plan dışı durumlar oluşabilir. İç motivasyon ise daha dalgalı olabilir. Hırs ve başarı isteği artabilir. Akşam saatlerinde sorunlu durumlar yoluna girebilir.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında tembellik ve dağınıklıklara dikkat etmeli, estetik müdahalelerden kaçınmalısınız. Etrafınızdaki insanlar duygu ve düşüncelerinizde etkileyici olabilir. Akşam saatleriyle finansal konularda hızlı gelişmeler olabilir.
Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında ya hep ya hiç eğiliminden kaçınmalı, şartlara göre hareket etmelisiniz. Güne dair planlamalarınız değişime gidebilir. Gün içinde bazı durumlar elinizde olmayan değişebilir. Akşam saatlerinde zihnen ve bedenen rahatlama çalışabilir.
Astrolog Merve Rençber
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