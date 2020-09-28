Günlük burç yorumları! (28 Eylül 2020 Pazartesi) Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 28 Eylül 2020 Pazartesi günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın. Günlük Burç Yorumları (28 Eylül 2020 Pazartesi) 28 Eylül 2020 Pazartesi günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazartesi günlük burç yorumları sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 28 Eylül günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında finansal alanda kontrolünüz dışında durumlar oluşabilir. Plan dışı harcamalar veya kazançlar olabilir. Gün içinde planlamalarınız ve ruh haliniz değişebilir. Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında kontrolünüz dışında durumlarla karşılaşabilir, ilişkilerde veya iş hayatında yaşamınızı yönetmekte zorlanabilirsiniz. Dış koşullara göre hareket etme mecburiyeti doğabilir. İlişkilerde büyük risklerden, kaotik durumlardan kaçınma zamanı. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında dalgınlıklar, zihin dağınıklığı ve güne dair planlarınızda gecikmeler oluşabilir. Motivasyon ve özgüven daha dalgalı olabilir. Gün batımından itibaren ise gününüz hızlanıyor. Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün saat 10.17 ile 18.33 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat aralığında gündeminizde sorun ve krizleri çözmekle ilgilenebilir, zaman zaman gerilebilirsiniz. Negatif enerji ile daha çok negatif deneyimleri çekmeye açıksınız. Bu sebeple enerji alanınızı korumaya gayret edin. Akşam saatlerinde sevindirici görüşmeler, konuşmalar ve keyifli enerjiler hakim.