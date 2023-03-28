Günlük burç yorumları: 28 Mart 2023 Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

28 Mart 2023 Salı yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün ikili ilişkilerinizle alakalı olarak yeni çıkarımlar yapmanız gerekebilir. Huzurunuzu korumak için kendi çıkarlarınızı gözetmekten vazgeçmemelisiniz. Bazı durumlarda bencil davranmanın en doğru davranış olabileceğini unutmamalısınız. Özellikle ikili ilişkilerde daha agresif olma zamanı!

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün özel işlerinizle alakalı olarak adım atmak zorunda kalacaksınız. Günlük sorumluluklarınıza eklenen özel görevlerle birlikte kendinizi büyük bir çıkmazın ortasında bulabilirsiniz. Bu durum hem kendinizi ifade etme konusunda hem de yeni sorumluluklar alma konusunda zorlanmanıza neden olabilir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün güne enerjik bir şekilde başlıyorsunuz. Fiziksel enerjiniz her zamankinden daha yüksek. Bugün aşk hayatınızla alakalı olarak bazı kararlar almanız gerekebilir. Ancak bu kararları vermeden önce mevcut durumunuzu kapsamlı bir şekilde değerlendirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün aşk hayatınızla alakalı olarak bazı meseleler yolunda gitmiyor olabilir. Gün boyunca devam eden gergin ruh hali bazı çıkarımlar yapmanızı engelleyebilir. Kendinizi anlama konusunda zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Derin bir nefes alın ve şartlar ne olursa olsun kararlarınızda önceliğinizi kendinize verin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugünün geçmişten gelen kalp kırıklıklarınızı bir kenara koymanın zamanı! Aşk ve romantizm söz konusu olduğunda kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz bir zamandasınız. Artık aşka dair gerçekten daha büyük inançlara sahip olduğunuzu hissediyorsunuz. Aradığınız o doğru kişiyi bulmanıza çok az kaldı.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, ilişkileriniz yolunda gitmiyorsa kendinizi suçlama konusunda her zamankinden daha dikkatli olmalısınız. İlişkiler iki kişinin sorumluluğundadır ve bu dengenin bozulmaya başlaması durumun tamamen değişmesine neden olabilir. Durumun değiştiğini uygun bir dille mutlaka karşınızdaki kişiye anlatmalısınız.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, içinizde yeni bir maceraya atılmak için yoğun bir istek duyabilirsiniz. Macera arzusu tüm ruh halinizi etkilerken attığınız adımlara her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz. Çünkü kontrolsüz bir şekilde attığınız adımlardan sonrasında büyük bir pişmanlık duyabilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün aşk hayatınızla alakalı olan konular gündeminizde yer alacak. Özellikle cesur bir şekilde attığınız adımların karşılığını alacağınız bir gün sizleri bekliyor. Sevdiklerinizle bir araya gelmek için harika bir zaman! Bugün sevgiyle alakalı tüm konularda kendinize güvenin ve korkusuzca adımlar atın.

YAY

Sevgili Yay burçları, son dönemlerde yaşadığınız çatışmalar ruh halinizi derinden etkiledi. Farkında olmasanız bile tavırlarınızın her zamankinden daha sert olduğunu göreceksiniz. Kontrolsüz bir şekilde yaşayacağınız öfke nöbetleri sevdiklerinizle aranıza mesafe girmesine neden olabilir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, kalp meseleleri söz konusu olduğunda kendinizi şanssız hissettiğiniz bir dönemin içinde olabilirsiniz. Özellikle aşk ve ikili ilişkilerle alakalı olarak verdiğiniz kararlarda kendinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Çünkü attığınız adımların karşılığını beklemediğiniz bir şekilde görebilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün havada aşk ve romantizm kokusu var. Bu yüzden kendinizi salıvermekten çekinmeyin. Hayatınızın akışı içinde partnerinizle birlikte attığınız uyumlu adımlar kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Kendinize güvendiğiniz kadar hayat arkadaşınıza da güvenmeyi öğrenmelisiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, son dönemde aşk hayatınıza dair yaşadığınız hayla kırıklıklarının sonuna geldiğiniz. Artık mutlu olma zamanı! Ancak bu aşamada istek, arzu ve hayallerinde dair kendinize dürüst olmanız gerektiğini unutmamalısınız.



