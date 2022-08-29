Günlük burç yorumları: 29 Ağustos Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

29 Ağustos Pazartesi yani ayın yirmi dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 29 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün partneriniz ya da yakın bir dostunuzdan gelecek olan hediye yüzünüzü gülümsetecek. Gün boyunca olumlu bir ruh halinin içinde olacaksınız. Eğer bekarsanız bugün etrafınıza daha dikkatli bir şekilde bakmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü hayatınızın aşkı hiç beklemediğiniz bir köşeden çıkabilir.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün sezgilerinizin her zamankinden daha güçlü olduğu bir gün olacak. Olaylara ve hayatınızdaki insanlara karşı farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak durumları değerlendireceksiniz. Yeni çıkarımlarınız hayatınızda farklı bir yöne gitmenize neden olacak.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün her zamankinden daha olumlu bir ruh halinde içinde güne başlayacaksınız. Ayrıca yeni bir huzur ve sessizlik duygusu yaşayabilirsiniz. Hayatınızın dinginlik veren bir dönemine geçiş yapıyorsunuz. Bu sizin için harika bir zaman olabilir!

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün partnerinizle zaman geçirmek için mükemmel bir gün! Partnerinizle sosyalleşeceğiniz planlara dahil olarak arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyeceksiniz. Sosyal ilişkilerinizde bağlarınızın güçlendiğini düşündüğünüz bir dönemdesiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bu dönemde mesleki hedeflerinize dair koşullarınız değişiyor. Uzun zamandır üzerine düşündüğünüz veya planladığınız bir durumu hayata geçirmek için sevdiğiniz birbirinin desteğini göreceksiniz. Karar verme aşamasında size sağladığı motivasyon sayesinde daha kolay karar verdiğiniz bir süreç olacak.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün hayatınızı gözden geçirerek kendinizi yeni bir sorgulamanın içinde bulacaksınız. Özellikle bu sorgulamanın ilişkiler üzerine olduğunu fark edeceksiniz. Her türden ilişki, en azından önemli olanlar, muhtemelen büyüyecek ve gelişecektir. Olmayanlar yok olacak. Bu sizin için büyük bir dışsal ve içsel değişim zamanıdır. En iyi şekilde yararlanın!

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları genellikle daha dışa dönük olursunuz, ancak bugün bu kalıbı kırabilirsiniz. Düşünceli bir ruh halinde olabilir ve metafizikten felsefeye, paradan geleceğinize kadar her şeyi merak edebilirsiniz. Temelde hayat hakkında olumlu hissediyorsunuz, ancak şu anda bir yol ayrımında olabilirsiniz. Hangi yöne gideceğinize karar vermeden önce ciddi bir şekilde düşünmeniz gerekebilir. Kendinize biraz zaman ver.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün hem arkadaşlarınızla hem de hayatınızdaki kişiyle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. İyi bir yemekle birlikte biraz sohbet etme havasındasınız. Partnerinizin sizin için hazırladığı sürpriz bir anda hayatınızın tüm dengesini değiştirebilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün duygusal ve fiziksel olarak kendinizi güçlü hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Artık bir zamanlar sizlere kötü hissettiren ve size ait değilmiş gibi gelen birtakım durumları aştınız. Öncelikle para için yaptığınız bir işten ayrılmayı ve gerçekten sevdiğiniz bir mesleğe girmeyi düşünebilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün duygularınızı sorguladığınız ve mevcut durumdan mutlu olduğunuz bir gün olacak. Partnerinizle her zamankinden daha iyi anlaştığınızı düşündüğünüz bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Eğer öyleyse, muhtemelen eşinizin ne düşündüğüne, hissettiğine, ihtiyaç duyduğuna ve istediğine daha fazla uyum sağladığınız içindir. Akışa bırakın ve bundan en iyi şekilde yararlanın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün hane içinde huzurlu hissedeceğiniz bir gün olacak. Özellikle aile üyeleriyle kurduğunuz iletişim sayesinde kendinizi daha kolay ifade ettiğinizi göreceksiniz. Ev içinde bir başkasını rahatsız eden her şeyi hissedebilecek ve önleyebilecek durumdasınız. Bu size hoş bir nefes alma alanı yaratıyor.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün güne enerjik bir şekilde başlayacak ve sosyalleşmek için planlar yapacaksınız. Bugün başkalarıyla zaman geçirmekten ve dışarıda olmaktan mutluluk duyacaksınız. Hafta boyunca evde çok fazla zaman geçirmiş olabilirsiniz. Bu nedenle bir süre dışarıda kalmak isteyebilirsiniz.



