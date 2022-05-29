Günlük burç yorumları: 29 Mayıs Pazar günü tüm burç yorumları!

29 Mayıs Pazar yani ayın yirmi dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 29 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugünün gündem maddesini hayalleriniz ve hedefleriniz oluşturacak. Boğa Ayı’nın Plüton ile oluşturduğu açı sayesinde geçmişte cesaret edemediğiniz adımları atmak için kendinize bir yol haritası belirleyeceksiniz. Güneş haritanızın ikinci ve onuncu evine hareket geçirirken özellikle kariyer ve iş anlamında hiç beklemediğiniz sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Ay burcunuzda hareket ederken Plüton ile oluşturduğu açı sayesinde hayatınızın en verimli dönemine geçiş yaptığınızı hissedeceksiniz. Özellikle ikili ilişkilerinizdeki iletişim becerileriniz sayesinde uzun süredir beklediğiniz aşkın sizi bulması an meselesi. Eğer hayatınızda biri varsa geleceğe yönelik olarak somut adımlar atacaksınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları,mümkünse bu sabah hayallerinizi hatırlamak için bir dakikanızı ayırın, çünkü Boğa burcu, gezegeninizin yöneticisi Merkür ile şafaktan hemen önce kozmik bir ittifak kurar. Bu kozmik iklim, özellikle son birkaç gündür içsel olarak mücadele ediyorsanız, sorunların çözümü için somut adımlar atmanızı sağlayacak.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Ay Boğa burcunda hareket ederken Plüton ile oluşturduğu açı sayesinde bugün kalbinizden geçen konuların gündeme olduğunu fark edeceksiniz. Aşk hayatınızda gerçekleşmesini istediğiniz durumların sizin çabanıza gerek olmadan kendiliğinden çözümlendiğini göreceksiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bu sabah önünüzdeki çalışma haftası için organize olmak için motive hissedeceksiniz, çünkü Boğa burcu Plüton'u güçlendirerek güneş altıncı ve onuncu evlerinizi aktive ediyor. Bu kozmik iklim özellikle günlük işleriniz için oluşturduğunuz planların kendi akışı içinde hal olduğunu fark edeceksiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Ay Boğa burcundaki hareketine devam ederken Plüton ile oluşturduğu bağlantı sayesinde iş ve kariyer kapısında beklenen adımları atmanızı sağlayacak. Bu ay yerleşimi, önümüzdeki iki buçuk gün boyunca profesyonel yaşamınıza yoğun bir odaklanma getirecek ve adım atmaya cesaret edemediğiniz konuları bir kez daha gündeme getirecek.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, Ay’ın Boğa burcundaki hareketine ek olarak Plüton ile oluşturduğu bağlantı sayesinde kişisel alanlarınıza yöneleceksiniz. Bu kozmik iklimi hayatınızı yeniden planlamak ve yolunda gitmeyen durumlara dair çözüm üretmek için kullanabilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Ay Boğa burcundaki hareketine Plüton ile oluşturduğu açıyla devam ederken bu sabah aşk hayatınızın gündem olduğu konularla ilgili derin sohbetler yapabilirsiniz. İçsel yolculuğunuzun etkisiyle ikili ilişkilerde radikal kararlar verebilir ve kendinizi her zamankinden daha mutlu hissetmek için geçmişten gelen konuları gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, Boğa burcunun ikinci ve altıncı evlerinizi aktive ederek Plüton ile birleştiği bu sabah, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle gün boyunca finansal ve maddi konuların gündemine gireceğini göreceksiniz. Öğleden sonra Ay İkizler'e girdiğinde, haritanızın romantizmi yöneten bölümünü harekete geçiren bir değişim hissedeceksiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları Ay Boğa burcunda yolculuğuna devam ederken, Plüton ile bir bağlantı kuruyor. Öğleden sonra yaklaşırken bir değişim fark edeceksiniz ve Ay, İkizler burcuna doğru hareket ederken önümüzdeki iki gün boyunca fiziksel ve zihinsel sağlığınıza odaklanmanızı gerektiren konular gündeminizde yer alacak.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Ay Boğa burcuna doğru ilerlerken Plüton ile bir bağlantı oluşturuyor. İçsel dünyanınıza yönelerek duygularınızın sesine kulak vermeniz gereken bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bu titreşimler ayrıca sizi sessiz ve düşünceli bir ruh haline sokabilir, bu nedenle kendinize odaklanmak için planlarınızı iptal etmeniz gerekiyorsa kendinizi suçlu hissetmeyin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bu sabah sosyal anlamda yoğun bir güne başlayacağınızı belirtmek isteriz. Önem verdiğiniz insanlarla derine inmekten korkmayın çünkü onların tavsiyeleri ve içgörüleri bakış açınızı geliştirmenize yardımcı olabilir. Öğleden sonra Ay, İkizler burcuna doğru hareket ederken bazı arkadaşlıklarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

