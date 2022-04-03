Günlük burç yorumları: 3 Nisan Pazar günü tüm burç yorumları!

3 Nisan Pazar yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 3 Nisan Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Ay burcunuzdaki hareketine devam ederken olayların merkezinde kendinizi görmeye hazır olun. Ay’ın bu hareketi sırasında hiç beklemediğiniz haberler alabilir ve gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirmek için sosyal ve kariyer alanlarınızı dengelemeye özen gösterin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Ay’ın Koç üzerinde yaptığı hareketi burcunuzunu da doğrudan etkileyecek. Bu süreç içinde kendinize daha fazla zaman ayırmaya özen göstereceksiniz. Duygusal, fiziksel ve maddi arzularınıza öncelik vermenin tam sırası! En iyisine ulaşmak için kendinizde olan gücü fark edeceksiniz ancak karşılıksız beklentilerin içinde yıpranmamaya dikkat edin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, Satürn’ün hareketi nedeniyle bugün tamamiyle mükemmelliyetçi tavrınızın etkili olduğunu hissedeceksiniz. Bu tavır hem sizi hem de çevrenizdekileri zorlayabilir. Bu nedenle biraz daha anlayışlı olmaya ve empati yeteneğinizi yükseltmeye çalışın. En iyisini ulaşma arzusu içindeyken hırsın gözünüzü kör etmesine izin vermeyin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün tamamen iletişim kanallarında oluşan sorunlarla mücadele edeceğiniz bir gün olacak. Özellikle sosyal anlamda yaşadığınız problemler nedeniyle kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Bugün arkadaşlarınızla iletişim kurma konusunda zorlanabilirsiniz, daha öncesinde yaptığınız planları iptal etmek zorunda kalırsanız kendinizi suçlamayın. Çünkü duygusal olarak kendinizi yalnız hissettiğiniz bir gün yaşayacaksınız. İyi vakit geçirmek için baskı uygulamayın ve günün ilk yarısından itibaren düşüncelerinizi özgür bırakın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün yakınlarınızla aranızda bir mesafe olduğunu hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerde kendinizi çıkmazda görebileceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. İletişim kanallarında yaşadığınız başarısızlık kendisini kariyer ve iş kapısında tam tersi etkiyle gösterecek. Daha önceden planladığınız ya da bir türlü cesaret edip adım atmadığınız bir iş durumunuz varsa kendinizi bu anlamda cesaretli bir adım atarken görebilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün Satürn’ün hareketi sayesinde kendinizi her zamankinden daha bunalmış ve yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerinizde etkili olacak hava nedeniyle arkadaşlarınıza ve aile bireylerinize karşı gergin olabilirsiniz. Bugün kendinize biraz daha fazla zaman ayırarak geçmişten gelen konuları bir kez daha gözden geçirmek yararlı bir adım olacaktır. Gün içinde empati yeteneğinizi yüksek tutarak oluşabilecek tartışmaları da önleyebilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün kendiniz ve hayatınız için radikal kararlar vermenin tam zamanı! Ay’ın Boğa burcundaki hareketi, size sadakatin değerini hatırlatacak ve bu durum güvenemeyeceğiniz veya gerçek bir arkadaş olarak kabul etmediğiniz kişilerle bağlarınızı kesmenize neden olacak. Kişisel düzeyde, daha dengeli ve tatmin edici bir yaşam tarzı için zorlanmayı seçerek kendinizin yarattığı kalıplardan çıkmayı başaracaksınız.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, kendinizi en stresli ve gergin hissettiğiniz döneme giriş yapıyorsunuz. Bu kaos kafasından kurtulmak için öncelikle kafanızın içindeki sesleri susturmanız gerekiyor. Ay’ın Boğa burcundaki hareketi haritanızdaki ikili ilişkileri ilgilendiren bölümü etkileyecek. Aradığınız aşkın çok yakınınızda olduğunu fark edeceksiniz ve sorunların çözümünü daha kolay bir şekilde bulmayı başaracaksınız. Gün için arkadaşınızı akıllıca seçin. Zamanınızı, onlara harcadığınız enerjinin aynısını harcayan insanlarla geçirmeyi seçin.

YAY

Sevgili Yay burçları, Boğa burcu altıncı evinizi aydınlatırken, sorumluluklarınızdan vazgeçmeden işleri kolaylaştırmanın bir yolunu bulmaya çalışın. Bu kozmik iklimi, iş haftası boyunca strese girmenize gerek kalmaması için kişisel işlere kapılma fırsatı olarak kullanın. Yaratıcılığınızı ve üretkenliğinizi ödüllendirmeyi unutmadan yeni bir haftaya kendinizi dinç bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

OĞLAK

Sevigli Oğlak burçları, Boğa burcu beşinci evinizi aydınlatırken kendi küçük dünyanıza çekilerek içsel hesaplaşma için zaman bulacaksınız. Özellikle bugün kendinizi sosyal anlamda iyi hissetmiyorsanız, sevdiğiniz aktiviteleri yapmak için fırsat yaratın. Kendinize ayırdığınız bu zaman hem ruhsal hem de bedensel olarak dinlenmenizi sağlarken yeni bir haftaya da daha dinç başlanmanıza yardımcı olacak.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün enerjisel olarak sizin için biraz zorlayıcı geçebilir. Ay Boğa burcundaki hareketine devam ederken aradığınız huzuru kendi içinizde bularak biraz yalnız zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Bu kozmik iklimi kendinize zaman ayırmak ve insanlardan biraz ayrı kalmak için bahane olarak kullanın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün kelimeler yerine jestlerle konuşmanın bir yolunu bulun. Çünkü Ay’ın Boğa burcundaki hareketlilik iletişimi yöneten sektörünüz üzerinde doğrudan etki gösteriyor. Sevdiklerinizin saçını okşamak onları sevdiğinizi söylemekten çok daha fazla etkili olacaktır. İkili ilişkilerde jest ve mimiklerin önemini değerlendirerek empati yeteneğinizin yüksekliğini gün boyunca kullanmaya özen gösterin.



