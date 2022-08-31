Günlük burç yorumları: 31 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!

31 Ağustos Çarşamba yani ayın son günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 31 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Bir arkadaşınız için her şeyi feda etmeye hazır olabilirsiniz, ancak kendilerine yardım etmek için daha fazlasını yapmaları gerekmez mi? Zamanınız, enerjiniz ve paranız konusunda bu kadar cömert olmanız harika ama onların sizden faydalanmasını kolaylaştırmayın.

BOĞA

Venüs-Neptün bağlantısı, tanıştığınız herkesin içindeki en iyiyi görmeye çalışacağınız anlamına gelir. Ancak bazı insanların dünyada iyilik yapmayı daha az umursayamayacağı gerçeğinin farkında olmanız gerekir. Elbette iyi biri ol, ama arkanı da kolla.

İKİZLER

Önümüzdeki birkaç gün içinde çok rağbet göreceksin ama ne kadar dinamik bir İkizler olursan ol, önüne gelen her daveti kabul edemeyeceksin. Sosyal yaşamınızda seçici olmak sorun değil. Hatta senin için çok daha iyi.

YENGEÇ

Yaratıcı veya sanatsal nitelikte bir şeyle ilgileniyorsanız, önümüzdeki birkaç gün içinde sizin için iyi geçeceğinden emin olabilirsiniz. Harcadığınız tüm uzun saatler ve zorlu alanlar sizi bir yıldız yapmak için bir araya gelecek. Tadını çıkar, bunu hak ediyorsun.

ASLAN

Birini hayal kırıklığına uğratmak ve verdiğiniz bir sözden geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Bundan mutlu olmayacaklar, ancak nedenlerini onlara açıklarsan muhtemelen seni affedeceklerdir. Ama bunu öylece yapıp karanlıkta bırakmayın.

BAŞAK

Elbette önümüzdeki 24 saat içinde görüşlerinizi ifade edin, ancak inandığınız şeyleri herkesin onaylamayacağı gerçeğini gözden kaçırmayın. Daha hassas tiplerin kaba veya aşağılayıcı olarak görebileceği bir şey söylemeden önce dikkatlice düşünün.

TERAZİ

Şu anda hiçbir şey sizi korkutmuyor ve bu iyi bir şey, ancak kendi yenilmezlik duygunuza kapılıp daha sonraki bir tarihte size geri dönecek bir şey yapmamaya dikkat edin. Hala insansın ve hala hata yapabilirsin.

AKREP

Kendinden emin duruşunla ilgili, başkalarının sana yaklaşmak istemesine neden olan bir şey var, ama bugün, dikkatin can sıkıcı hale geldiği ve seni yalnız bırakmalarını tercih ettiğin zamanlar olacak. Onları bilgilendirmenin yollarını bulun, güzelce.

YAY

Hangi yöne dönerseniz dönün yolunuzu kapatan engeller varmış gibi görünebilir, ancak bu engellerin bazıları kendi zihninizin hayaletleri olabilir. Hayat, kendiniz için gereksiz zorluklar yaratmadan yeterince zor. Önümüzdeki yol açık.

OĞLAK

Arkadaşlarınız ve meslektaşlarınız yaptıkları şey hakkında ne kadar belirsiz olursa, o kadar şüpheci olursunuz. Özellikle parayla risk almayı göze alamazsınız, bu nedenle şüpheli planlardan uzak durun! Onlarsız mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz.

KOVA

Kendi iyiliğiniz için fazla cömert olmanız mümkün. Venüs-Neptün bağlantısı, bir tür hüzünlü hikâyeye inanırsanız büyük ölçüde kaybedebileceğiniz konusunda uyarıyor. Elbette ihtiyacı olan insanlara yardım et ama aklını da kendinde tut.

BALIK

Mevcut kozmik düzen, dünyada neler olup bittiğini en net gözlerle görmenize yardımcı olacak ve bu, özellikle işinizde, insanlarla etkileşim biçiminiz üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahip olacak. Sen de çok daha bağışlayıcı olacaksın.



