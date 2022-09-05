KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları: 5 Eylül Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 5 Eylül Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

05.09.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 5 Eylül Pazartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 5 Eylül Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

5 Eylül Pazartesi yani ayın beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 5 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, geçmişte üzerinde çalıştığınız projelerin bugün sonuçlarını almaya başlayacaksınız. Kariyer anlamında yeni hedefler belirlediğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Mevcut işinizde yükselebilir ya da iş anlamında değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün tamamen duygusal bir gün sizleri bekliyor. Özellikle aşk hayatınızdaki beklenmedik sürprizler bugünü daha da mutlu hale getirecek. Aşk hayatınıza dair geçmişten gelen birtakım konularla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün ruhsal olarak kendinizi yorgun ve bitkin bir ruh halinde hissedebilirsiniz. Bu dönemde kendinize ve isteklerinize kulak vererek insanlardan uzaklaşmak daha iyi gelebilir. İç sesinizi dinleyin ve bir süre kendinizle başbaşa kalın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün her zamankinden daha sosyal olduğunuz bir güne başlıyorsunuz. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınız ya da aile ferdinden gelecek haber sizleri hem şaşırtacak hem de mutlu edecek. Genellikle yalnızlıktan hoşlanırken, bugün başkalarıyla iletişim kurmakla daha fazla ilgilenebilirsiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün ani ve beklenmedik değişiklikler biraz kafanızı karıştırabilir. Bu durum yönünü şaşırmış ve gelecek hakkında şüpheli hissetmenize neden olabilir. Genellikle yalnızlıktan hoşlanırken, bugün başkalarıyla iletişim kurmakla daha fazla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün geleceğe dair umutlu ve iyimser hissederek güne başlıyorsunuz. Her zamankinden daha özgüvenli ve mutlu bir şekilde yaptığınız gün başlangıcının enerjisini uyuyana kadar hayatınızın her alanında hissedeceksiniz. Özellikle sosyal anlamda duyguların doruklarda olduğu bir gün olacak.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları bugünlerde gördüğünüz rüyaların hayatınızdaki etkisine inanamayacaksınız. Kişisel sorunlarınızı işaret eden rüyalarla birlikte başkalarının düşünce ve duygularını normalinden dah güçlü bir şekilde hissedeceksiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün aşk hayatınızda beklenmedik bir gelişme yaşayabilir ve Eros’un okunu kalbinizin tam ortasında hissedebilirsiniz. Uzun süredir tanıdığınız biriyle yeni romantik bir adım atabilirsiniz. Bu kişinin daha önce hiç görmediğiniz bir yanını görebilir, ona ilişkin algınızı tamamen değiştirebilirsiniz. Bugün kurulan herhangi bir yeni ilişki, ömür boyu sürecek bir bağlantıya dönüşme vaadi gösteriyor.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün duygusal ve fiziksel olarak kendinizi yorgun hissettiğiniz bir gündesiniz. Bu yüzden çevrenizdeki olaylara ve durumlara fazla odaklanamayabilirsiniz. Kendinizi dinlemek ve plan yapmak için harika bir gün! Ancak planlarınızı hayata geçirmek için biraz daha sabretmelisiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, doğanız gereği sezgiselsiniz ve bugün bu durumun biraz daha arttığını göreceksiniz. Bugün içgüdülerinize itaat edin. Mantıklı zihninizin yolunuza çıkmasına izin vermeyin. Mantıklı olma günü değil! Hayallerinize ulaşmak için sezgilerinize kulak verin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün yaratıcılığınızın zirve yaptığı bir gün olacak. Bu ilham veren ışıltınız sayesinde aşk ve iş hayatınızda yeni bir pencerenin açıldığını göreceksiniz. Yenilenmek hayatınızı bir kez daha inşa etmek için en doğru zaman!

BALIK

Sevgili Balık burçları, uzun zamandır beklediğiniz bir haberi alacaksınız. Bu haber çok sevdiğiniz bir kişi aracılığıyla sizlere ulaştırılacak. Kendinizi ifade etme konusunda zorlandığınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Yanlış anlamalardan doğan sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacağınız bir dönemdesiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu burçlara yaklaşmayın! En çok aldatan burçlar hangileri?Bu burçlara yaklaşmayın! En çok aldatan burçlar hangileri?
Herkesi dinleyin ama inanmayın!Herkesi dinleyin ama inanmayın!
İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları günlük burç günlük burç yorumu günlük burçlar günlük burç yorumları 2022 burçlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı

Hazal Kaya bebeğinin ismini açıkladı

Uzun süre toz almamanızı sağlayacak yöntem bulundu

Uzun süre toz almamanızı sağlayacak yöntem bulundu

Bu burçlara yaklaşmayın! En çok aldatan burçlar hangileri?

Bu burçlara yaklaşmayın! En çok aldatan burçlar hangileri?

Tırnak kırılmalarından şikayetçiyseniz bu yöntemleri deneyin! Tırnaklarınızı güçlendirecek etkili yöntemler

Tırnak kırılmalarından şikayetçiyseniz bu yöntemleri deneyin! Tırnaklarınızı güçlendirecek etkili yöntemler

İhmal etmeyin, hepsi gerekli! Doğum çantasına koyulacaklar

İhmal etmeyin, hepsi gerekli! Doğum çantasına koyulacaklar

İlginizi Çekebilir

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.