Günlük burç yorumları: 6 Mart Pazar günü tüm burç yorumları!

6 Mart Pazar yani ayın altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 6 Mart Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, hafta sonun son gününde erken saatlerde gerçekleşecek olan Mars ve Venüs arasındaki sert bağlantı uykunuzda kesintilere neden olabilir. Uyandığınızda kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Bu karamsarlık gün boyunca devam edecek. Bu nedenle kendinizi iyi hissedeceğiniz eylemlere yönelin ve sevdiğiniz dostlarınızla bir araya gelin. Kendinizi daha fazla strese sokmak yerine rahatlama ve keyif çıkartmaya dikkat edin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, sabah saatlerinde Ay burcunuza giriyor ve bir süre bu bağlantıda ilerleyişini sürdürüyor. Ay’ın burcunuzda yaptığı hareket sayesinde ihtiyaç, tutku ve hayallerinize öncelik vereceksiniz. İşiniz ve sosyal hayatınızın arasındaki dengeleri kurabilmek için doğru bir gün olacak. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınız ya da akrabanızdan alacağınız haberle birlikte kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, yönetici gezegeniniz Merkür’ün oluşturduğu sert kare bu hafta sizi zorlayacak bazı durumlara işaret ediyor. Sorumluluklarınız ve hayat döngünüz arasında kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz, derin bir nefes alın ve sadece karar vermeye odaklanın. Ay’ın Boğa burcunda yaptığı hareket ise bilinçaltınızın derinliklerine saklanan durumların gün yüzüne çıkmasına neden olacak. Geçmiş konularda hesaplaşmak zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, sosyal anlamda kendinizi doruklarda hissedeceğiniz bir güne başlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla yapacağınız bir hafta sonu planı yeni haftaya daha dinç ve enerjik başlamanıza neden olabilir. İletişim problemlerinden doğan sorunları dert edinmemek için kendi enerjinizi korumaya özen gösterin. Evren bu hafta sonu yanınızda, bu yüzden daha az düşünüp daha çok hareket etmeye çalışın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bu hafta sonu sınırları belirlemek konusunda zorluklar yaşabilirsiniz. Kırmızı çizgilerinizi aştığını düşündüğünüz arkadaşlarınız ya da aile fertleriyle aranıza mesafe koymayı düşünebilirsiniz. Sizi strese sokma eğiliminde olan birini uzaklaştırdığınız için kendinizi suçlu hissetmeyin ve dikkatinizi yalnızca sizi yükselten, duygusal olarak dengeleyen ve zihinsel sağlığınızı ve iyiliğinizi gerçekten önemseyen insanlara verin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün maneviyatınızla yeniden bağlantı kurmak için biraz zaman ayırın. Ay’ın Boğa burcundaki hareketi haritanızdaki kişisel felsefeleri yöneten durumlara yönelmenize neden olacak. Endişelerinizi ve sorumluluklarınızı bugün, sadece birkaç saatliğine de olsa bırakmak için kendinize izin verin. Doğaya çıkmak sizin için inanılmaz derecede terapatik olabilir ve sizi çevreleyen güzellikle bir olduğunuzu hissetmenize yardımcı olabilir.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün iletişim kanallarında beklenmedik sorunlarla karşılabilir. Kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşabilirsiniz. Hayatınızdaki önemli kişilerle yaşayabileceğiniz problemlerde sakin olmaya çalışın ve karşı tarafı mutlaka dinleyin. Karar vermeden önce iç sesinize yönelin. Sorumluluk almaktan kaçınmadan cesaretli bir şekilde adım atın. Fırsatların karşınıza çıkış hızına siz bile inanamayacaksınız.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Ay bugün Boğa burcuna geçiyor ve odağınızı sevgi ile kalp meselelerine kaydırıyor. Bugün bütün ikili ilişkilerinizi yeniden gözden geçireceksiniz. Özellikle İlişkilerinizdeki veya yakın arkadaşlıklarınızdaki dengeleri yeniden kurmak için adım atmak isteyeceksiniz.Arkadaşlarınızı duygusal olarak beslemek her zaman önemli olsa da, karşılığında aynı nezaketi almıyorsanız, durumu bir kez daha düşünmenin zamanı gelmiş demektir. Ayrılmanıza neden olsa bile, iyiliğin karşılığını almayacak insanların ihtiyaçlarını karşılamak için daha az enerji harcamaya söz verin.

YAY

Sevgili Yay burçları, Ay Boğa burcuna ve altıncı evinize doğru ilerlerken, bugün yardımsever bir ruh halinde olacaksınız. Ailenize veya arkadaşlarınıza yardım etme çabalarınız umduğunuz şekilde takdir edilmeyebilir. Başkalarının yaptığı hatalara fazla kapılmamaya çalışın. Aksi halde kendinizi büyük bir hayal kırıklığının içinde bulabilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, Ay bu sabah Boğa burcuna geçiyor ve sizi biraz eğlenmek ve arkadaşlıklarınızın tadını çıkarmak için havaya sokuyor. Bugün sosyal anlamda kendinizi en iyi hissettiğiniz döneme geçiş yapıyorsunuz. İkili ilişkilerdeki becerileriniz sayesinde aşk hayatınızın renklenmeye başladığını göreceksiniz. Girdiğiniz bir arkadaş ortamında hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Ay Boğa burcuna ve haritanızın evi yöneten sektörüne doğru ilerlerken kendinize yöneleceksiniz. Bugün tamamen kendinizle başbaşa kalarak geleceğe yönelik olarak yeni hedefler belirleyeceksiniz. Yeni başlangıçlar olan arzunuzu derinden hissedecek ve cesaretli adımlar atmaya karar vereceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün Ay Boğa burcuna ve haritanızın iletişimi yöneten sektörüne girerken zihniniz ve sesiniz aktif olacak. Olumsuzlukları görmezden gelerek gün boyunca daha pozitif bir havada hareket edeceksiniz. Aksiliklerin sizi yıldırmasına ve hedeflerinizi değiştirmesine izin vermeyin. İç sesinizi dinleyerek bildiğiniz yoldan hareket etmeye devam edin.



