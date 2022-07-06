Günlük burç yorumları: 6 Temmuz Çarşamba günü tüm burç yorumları!

6 Temmuz Çarşamba yani ayın altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 6 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sosyal hayatın şu sıralar baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Keyfini çıkar! Bugün dışarı çıkarsan kalbinin daha hızlı atmasını sağlayacak yeni biriyle tanışma ihtimalin çok yüksek. Evde hiçbir şey yapmadan oturmakta bir seçenek! Kolaya kaçmayın, dışarı çıkın.

BOĞA

Enerji gezegeni Mars yanınızda olduğu için hayat biraz esinti olmalı. Dün ne olduğu ve yarın ne olabileceği hakkında endişelenmeyi bırakın ve yalnızca buraya ve şimdiye odaklanın. Önemli olan tek şey an.

İKİZLER

Rakiplerinizin boyun eğdirme dürtüsüne direnmelisiniz. Venüs burcunuzda ilerlerken başarıya giden yolu kolayca cezbedebilirsiniz, öyleyse neden olması gerekmediğinde her gün bir savaşa giriyorsunuz? İsteyin ve verilecektir.

YENGEÇ

Zihin gezegeni Merkür, burcunuzda Güneş'e katıldığına göre artık kendinizle daha rahat olmalısınız. Başka hiçbir şey olmazsa, yaşamınızda neyin önemli olduğunu ve neyin olmadığını çözebileceksiniz ve bu, dünyalar kadar fark yaratacaktır.

ASLAN

Başkaları size kendi derinliğinizi aştığınızı söylemeye çalıştıkça, doğru yolda olduğunuzdan ve başarıya doğru gittiğinizden o kadar emin olursunuz. Bu kadar olumsuz olmalarının tek nedeni, gölgenizde kaybolmaktan korkmalarıdır.

BAŞAK

Haritanızın kariyer alanındaki Venüs, beğeninize göre çok aşındırıcı olan meslektaşlarınızla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Sinirlerini bozan şeyleri ne kadar çok yaparlarsa, senin için o kadar çok sinir bozucu olacak. Dikkate almamaya çalışın, gülümseyin ve sık sık gülümseyin.

TERAZİ

Bugün yıldızların mesajı, diz çökmeniz ve ciddi bir iş yapmanız gerektiği yönünde. Güçlü konumdaki insanlara neler yapabileceğinizi hatırlatmanız gerekir, bu nedenle birlikte hareket edin ve itibarınızı artırmanın yollarını bulun.

AKREP

Olumsuz duyguların önüne geçmeyi başaramazsanız 24 saat boyunca sizin enerjinizi düşürecek. Haklısınız ama yine de kızgınlığınızı bir kenara bırakın. Negatif duyguların sizi ele geçirmesine müsaade etmeyin. Dünyada yükselmek istiyorsanız, olumlu bir tutum şarttır.

YAY

Haritanızın daha hassas alanlarından birindeki kozmik aktivite, olaylarda merkezi bir rol almanızı engellediğinden, şu anda kendinizi biraz dışlanmış hissedebilirsiniz. Ama aynı zamanda derin düşünmek ve ileriyi planlamak için zaman kazandırır.

OĞLAK

Şu anda cömert bir ruh hali içinde görünüyorsunuz. Hayattan zevk alan insanlarla vakit geçirmeye çalışın. Aksi modunuzu düşürebilir. Ancak kendinize bir bütçe belirleyin ve asla üzerine çıkmayın.

KOVA

Yaratıcı yönünüz ortaya çıkıyor. İşiniz olsa bile kendinize vakit ayırarak o mükemmel fikirlerin size gelmesini sağlayın. Zamanınızı ve enerjinizi yeteneklerinize ayırın. Başkalarının seçimleriniz hakkında söylediklerini görmezden gelin ve yol boyunca ilham perinizi takip edin.

BALIK

Değer verdiğiniz kişilerin çabalarına ne kadar değer verdiğinizi bilmelerini sağlamak için ideal bir zamandır. Şimdi göstereceğiniz değer gelecekte size olumlu şekilde dönecektir.



