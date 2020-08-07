KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2020 Cuma) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2020 Cuma) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

fadoncu fadoncu
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

7 Ağustos 2020 cuma günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2020 Cuma) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2020 Perşembe)

7 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün saat 16.04'e kadar askıda kalmış konular sonuçlanabilir, son dakika durumlarına göre hareket edebilirsiniz. Saat 16.04'ten itibaren kendinize ve isteklerinize odaklanıyorsunuz. Keyifli gelişmeler ve sevindirici haberler olabilir. Görüntü ve tarzınıza odaklanabilirsiniz.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün saat 16.04'e kadar sıkılganlıklar olabilir. Planlarınız ve koşullarınızda kısıtlanmalar, sıkışıklık olabilir. Saat 16.04'ten itibaren ise daha özgür hissetme, rahatlama ve iyi hissedeceğiniz ortamlara, aktivitelere odaklanma zamanı. Günün geri kalanını daha sosyal ve keyifli geçirebilirsiniz.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün günün ilk yarısından itibaren istek ve beklentilerinize göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Ruh haliniz daha sık değişebilir. Finansal konularda hareketlilik artıyor.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün saat 16.04'e kadar karışıklık ve dağınıklar olabilir. Dikkatsizlik ve dalgınlıklara açık olabilirsiniz. Aklınızdan geçenler önünüze gelebilr. Bir dileğiniz gerçekleşebilir. Saat 16.04'ten itibaren günün geri kalanı daha hareketli geçiyor.

3 - 9 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün saat 16.04'e kadar finansal konularda, para yönetiminde büyük risk ve hamlelerden kaçınmalı. Bu alanda şanslarla, küçük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar ve sosyal çevreyle ilişki ise daha çok anlayış ve empati gerektirebilir. Saat 16.04'ten itibaren keyifli enerjiler çalışıyor. Daha hevesli, heyecanlı hissedeceğiniz durumlar olabilir.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün günün ilk yarısından itibaren karışıklığa düzen getirmekle ilgilenebilir, birden fazla iş ve koşturmaca önünüzde olabilir. Kendi huzurunuz ve mutluluğunuz için can sıkıcı konuları görmezden gelmek isteyebilirsiniz. Saat 16.04'ten itibaren hızlı düşünüp hızlı harekete geçebilirsiniz.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkilere, yaşama dair beklentileriniz artabilir. Yaratıcı düşünebilir, bu yaratıcılığı iş ve hobilerinizde değerlendirerek başarılı olabilirsiniz. İlişkilere ise iyi veya kötü her türlü beklentiden uzak kalarak hareket etmeli. İlişkilerin geleceğine kafa yorabilirsiniz.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün abartılı duygulardan kaçınmalı, aşırılıklara meyletmemelisiniz. Saat 16.04'e kadar içe kapalıyken bu saatten itibaren günün geri kalanında sosyalleşebilir, ilişkilere odaklanabilir, görüşmeler yapabilirsiniz.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sevdiklerinizle bir arada olabilir, sevdiğiniz şeyleri yapmaya odaklanabilirsiniz. Ev içinde kalabalık organizasyonlar veya ani seyahat planları gündeminizde olabilir. Sürpriz bir haber alabilirsiniz.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün kafa karışıklığı, unutkanlık, dalgınlık yaşayabilirsiniz. Bu yüzden saat 16.04'e kadar riskli adımlar atarken dikkatli olmalı, iletişiminizde daha özenli olmalısınız. Barışmalar olabilir. Gün boyu duygusal destek ihtiyacı artıyor.

3 - 9 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün finansal konularda şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni harcamalar yapabilirsiniz. Sanat, hobi ve estetik konular için harcamalar gündeminizde olabilir. Beklentinizi bulacağınız durumlar oluşabilir.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sevdiklerinizle bir araya gelebilir, hobilerinize yönelebilirsiniz. İş ve sorumlulukları yerine getirirken, özel hayat ve iş arasında denge kurmaya çalışabilir; koşturmaca içinde hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalar ve finansal beklentiler artabilir.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

Instagram: astrolojionline

Youtube: Astroloji Online

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumlarıBugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları
Sadece aldatılan kadınların anlayabileceği 10 şeySadece aldatılan kadınların anlayabileceği 10 şey
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

MasterChef'te duygusal anlar! Ünlü şefin boğazı düğümlendi

MasterChef'te duygusal anlar! Ünlü şefin boğazı düğümlendi

Herkes yanlış maskara seçiyor! Kirpik tipine göre maskara seçerken...

Herkes yanlış maskara seçiyor! Kirpik tipine göre maskara seçerken...

Ihlamuru bu yöntemlerle saçınıza uygularsanız... Saç bakımında harika sonuç!

Ihlamuru bu yöntemlerle saçınıza uygularsanız... Saç bakımında harika sonuç!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Evde sıvı sabun hazırlamak çok kolay! Sadece 3 malzemeyle dakikalar içinde hazır!

Evde sıvı sabun hazırlamak çok kolay! Sadece 3 malzemeyle dakikalar içinde hazır!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ağustos Aylık burç yorumları

Ağustos Aylık burç yorumları

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Günlük Burç Yorumları (19 Temmuz 2020 Pazar)

Günlük Burç Yorumları (19 Temmuz 2020 Pazar)

Burcuna göre onu kendine aşık etme yolları

Burcuna göre onu kendine aşık etme yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2020 Perşembe) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2020 Çarşamba) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2020 Salı) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumu (2020) Ağustos'un illk haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Haftalık burcunuz ne söylüyor?

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2020 Pazartesi) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2020 Pazar)

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.