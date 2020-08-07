Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2020 Cuma) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
7 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün saat 16.04'e kadar askıda kalmış konular sonuçlanabilir, son dakika durumlarına göre hareket edebilirsiniz. Saat 16.04'ten itibaren kendinize ve isteklerinize odaklanıyorsunuz. Keyifli gelişmeler ve sevindirici haberler olabilir. Görüntü ve tarzınıza odaklanabilirsiniz.
Bugün saat 16.04'e kadar sıkılganlıklar olabilir. Planlarınız ve koşullarınızda kısıtlanmalar, sıkışıklık olabilir. Saat 16.04'ten itibaren ise daha özgür hissetme, rahatlama ve iyi hissedeceğiniz ortamlara, aktivitelere odaklanma zamanı. Günün geri kalanını daha sosyal ve keyifli geçirebilirsiniz.
Bugün günün ilk yarısından itibaren istek ve beklentilerinize göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Ruh haliniz daha sık değişebilir. Finansal konularda hareketlilik artıyor.
Bugün saat 16.04'e kadar karışıklık ve dağınıklar olabilir. Dikkatsizlik ve dalgınlıklara açık olabilirsiniz. Aklınızdan geçenler önünüze gelebilr. Bir dileğiniz gerçekleşebilir. Saat 16.04'ten itibaren günün geri kalanı daha hareketli geçiyor.
Bugün saat 16.04'e kadar finansal konularda, para yönetiminde büyük risk ve hamlelerden kaçınmalı. Bu alanda şanslarla, küçük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar ve sosyal çevreyle ilişki ise daha çok anlayış ve empati gerektirebilir. Saat 16.04'ten itibaren keyifli enerjiler çalışıyor. Daha hevesli, heyecanlı hissedeceğiniz durumlar olabilir.
Bugün günün ilk yarısından itibaren karışıklığa düzen getirmekle ilgilenebilir, birden fazla iş ve koşturmaca önünüzde olabilir. Kendi huzurunuz ve mutluluğunuz için can sıkıcı konuları görmezden gelmek isteyebilirsiniz. Saat 16.04'ten itibaren hızlı düşünüp hızlı harekete geçebilirsiniz.
Bugün ilişkilere, yaşama dair beklentileriniz artabilir. Yaratıcı düşünebilir, bu yaratıcılığı iş ve hobilerinizde değerlendirerek başarılı olabilirsiniz. İlişkilere ise iyi veya kötü her türlü beklentiden uzak kalarak hareket etmeli. İlişkilerin geleceğine kafa yorabilirsiniz.
Bugün abartılı duygulardan kaçınmalı, aşırılıklara meyletmemelisiniz. Saat 16.04'e kadar içe kapalıyken bu saatten itibaren günün geri kalanında sosyalleşebilir, ilişkilere odaklanabilir, görüşmeler yapabilirsiniz.
Bugün sevdiklerinizle bir arada olabilir, sevdiğiniz şeyleri yapmaya odaklanabilirsiniz. Ev içinde kalabalık organizasyonlar veya ani seyahat planları gündeminizde olabilir. Sürpriz bir haber alabilirsiniz.
Bugün kafa karışıklığı, unutkanlık, dalgınlık yaşayabilirsiniz. Bu yüzden saat 16.04'e kadar riskli adımlar atarken dikkatli olmalı, iletişiminizde daha özenli olmalısınız. Barışmalar olabilir. Gün boyu duygusal destek ihtiyacı artıyor.
Bugün finansal konularda şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni harcamalar yapabilirsiniz. Sanat, hobi ve estetik konular için harcamalar gündeminizde olabilir. Beklentinizi bulacağınız durumlar oluşabilir.
Bugün sevdiklerinizle bir araya gelebilir, hobilerinize yönelebilirsiniz. İş ve sorumlulukları yerine getirirken, özel hayat ve iş arasında denge kurmaya çalışabilir; koşturmaca içinde hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalar ve finansal beklentiler artabilir.
Astrolog Merve Rençber
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