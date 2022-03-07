Günlük burç yorumları: 7 Mart Pazartesi günü tüm burç yorumları!

7 Mart Pazartesi yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 7 Mart Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Boğa ayı bu sabah Jüpiter ve ardından güneşle bağlantı kuruyor. Bedeniniz ve içsel huzurunuzla bağlantı kurarak kendinizi dinlemeye başlayacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Güne başlarken çevrenizdeki güzellikleri görebilmek için dikkatinizi odaklamaya ve kendinizi rahatlatmaya çalışın. Günün ilerleyen saatlerinde geçmiş konulara ilişkin mevzuların yeniden gündeme geldiğini fark edeceksiniz. Derin bir nefes alarak akışta kalmaya özen gösterin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün sosyal anlamda sizi şaşırtacak olaylara gebe olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınız ya da akrabanızdan haber alabilirsiniz. Sizden isteyeceği yardım karşısında hem biraz şaşıracak hem de biraz mutlu olacaksınız. İş hayatınızda bir değişiklik ya da yeni bir adım düşünüyorsanız adım atmak için doğru zamanın yaklaştığınız söyleyebiliriz. Planlarınız ve hedefleriniz doğrultusunda mükemmele ulaşmak için sadece cesaretli bir adım atın.

İKİZLER

Sevgili İkizler, bugün özellikle iş ve kariyer anlamında kendinizi çıkmazın içinde hissedebilirsiniz. Aldığınız sorumlulukların karşısında bugün omuzlarınızın ezildiğini düşünebilirsiniz. Derin bir nefes alarak attığınız adımlardan şüphe etmeyin. İç sesinize odaklanarak doğru kararlar verdiğinizi görecek ve yeniden özgüven sahibi olacaksınız. Şu anda içinde bulunduğunuz gerginliklerden büyük fırsatlar doğabileceğini fark edince hayatın mucizelerine inanacaksınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün geniş arkadaş ve meslektaş çevreniz ile bağlantı kurma fırsatına sahip olacaksınız. Bu titreşimler sizi dışa dönük bir ruh haline sokarken, auranıza ekstra bir ışıltı ve karizma kazandıracak. Aşk hayatınızdaki beklenmedik gelişme mevcut partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirecek, eğer bekarsanız yeni bir ilişkinin kapılarının açıldığını fark edeceksiniz. İlişkilerinizi geliştirmek ve sosyal anlamda becerilerinizi arttırmak için bu kozmik iklimi kullanın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, rutinlerinize sadık kalarak yolunuza gitmeye alışmış olsanız da, bugünün kozmik iklimi, Boğa burcunun Balık güneşi ve Jüpiter birleştiği için işleri sizin için daha da kolaylaştıracak. Özellikle profesyonel hedefleriniz söz konusu olduğunda, istediğiniz şeyleri elde etmek konusunda bu titreşimleri kendi yararınıza kullanın. Pazarlık ve alışveriş meseleleri sizin lehinize gidecek ve bugün bu tür işleri halletmek için mükemmel bir zaman olacak.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün tamamen kendinizi hayat dinamiklerinin içinde özgür bir ruh olarak hissedeceksiniz. Geçmiş ve geleceğin dertlerinden, kederlerinden ve endişelerinden kurtularak sadece anı yaşamanın huzuru bütün hücrelerinize yansıyacak. Özellikle aşk hayatınız söz konusu olduğunda hiç olmadığınız kadar şanslı bir döneme geçiş yaptığınızı fark edeceksiniz. Hayatın kısmeti ve güzellikleri sizin için adeta sıraya dizilmiş durumda. Bugün manevi duygular ve romantik hisler etkili olacak.

TERAZİ

Ay, Boğa burcunda ve sekizinci evinizde yolculuğuna devam ederken sevgili Terazi, bugün gereksiz şeylerden kurtulmak için önemli adımlar atacaksınız. Sizi ağırlaştıran insanlardan, durumlardan ve alışkanlıklardan hızlı bir şekilde uzaklaşmaya başlayacaksınız. Özellikle akşam saatlerinde kendinizi daha duygusal ve romantik hissedebilirsiniz. Sevgilinize hazırlayacağınız küçük bir sürpriz hem onu hem de sizi mutlu edecektir.

AKREP

Ay, Güneş ve Jüpiter bağlantı kurarken sevgili Akrep burçları, bugün sizi çevreleyen güzellikten ve sevgiden ilham alacağınızı hissedeceksiniz. Bu kozmik iklim, haritanızın kendini ifade etmeyi ve romantizmi yöneten sektörlerini tetikleyecek ve sizi sözlü veya sanatsal olarak daha üst noktalara taşıyacak. Kendinizle zaman geçirmeye ve öz bakım rutinlerinizi yerine getirmek için daha fazla adım atmaya yöneleceksiniz. Kendinizle geçirdiğiniz zaman ilerleyen dönemlerde meyvelerini verecek.

YAY

Ay, Boğa burcundaki hareketine devam ederken sevgili Yay burçları, bugün evren sizden her şeyi ağırdan almanızı isteyecek. Günlük rutinleri ve sorumluluklarınızı yerine getirmek sizi her zamankinden daha mutlu hissettirecek. Güne yenilenmiş bir enerjiyle başlayacak ve kendinizi farkında vardığınızı hissedeceksiniz. Potansiyelinizi anlamak yeniliklere ve değişimlere adım atmanız için içinizde var olan enerjinizin açığa çıkmasını sağlayacak.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün iletişim kanallarında yaşayacağınız problemler gün boyunca sizi çıkmaza sokabilir. Bu süreçte gerçekleri söylemekten ve fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Kendinizi ifade etme becerinize güvenin ve karşınızdaki kişiyi dinleyerek iletişimi sağlıklı bir frekansta tutmaya özen gösterin. Özellikle bu dönemde ikili ilişkilerdeki değişim sinyalleri hayatınızı yeniden planlamanız konusunda sizlere yardımcı olacak.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün öz bakımınıza ve kendinizi beslemeye odaklanmalısınız. Vücudunuzla ve doğanızla bağlantı kurmanın, harika dış mekanlarda zaman geçirmenin ve belki biraz spor yapmanın yollarını arayın. Lüksü kucaklamaktan çekinmeyin ve kendinize güzel bir şey ısmarlama konusunda kendinizi kötü hissetmeyin. Meşgul olsanız bile kendinize yumuşak davranın ve iş veya aile ile ilgili stresin omuzlarınıza çok fazla yük binmesine izin vermeyin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Ay'ın Boğa burcundaki hareketi devam ederken kendinizi sosyal anlamda zirvede hissettiğiniz bir döneme adım atacaksınız. Hem maddi hem de manevi olarak beklentilerinizi karşıladığınız bir döneme adım atıyorsunuz. Özellikle bugün aldığınız kararlar çevrenizdeki kişilerin takdiriyle karşılanacak. Sorumluluk almaktan ve radikal kararlar vermekten çekinmeyin.

