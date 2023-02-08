Günlük burç yorumları: 8 Şubat Çarşamba günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

8 Şubat Çarşamba yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 8 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün aile üyelerinizle aranızda yaşanacak tartışmaların zirveye çıktığını fark edeceksiniz. Gerilim veya çatışma döneminin içinden geçiyorsunuz. Sevdiklerinizle bir araya gelmek hem size iyi hissettirecek hem de bazı geçmişten gelen sorunlarn gün yüzüne çıkmasına neden olacak.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün yapmak istediğiniz ancak bir türlü ulaşamadığınız bir hayalinize yeniden adım atmak için hamle yapıyorsunuz. Sorumluluklarınızın sizde yarattığı güvenle birlikte her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlü olduğunuzu hissediyorsunuz. Kendinizi yenilikler için hazırlayın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün her zamankinden daha plansız bir şekilde hareket edeceksiniz. Spontane bir şekilde attığınız adımların sizi şaşırtacak bir şekilde meyvelerini verdiğini göreceksiniz. Rutinden çıkmak içsel olarak huzursuz olmanıza neden olsa da aslında yeniliklerin habercisi olacak.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün her zamankinden daha çalışkan bir günündesin. İş bitirici yönünüzün en zirvesindesiniz. Bu yüzden işleri düzene koyma konusunda gerçekten yeni bir adım atmaya müsaitsiniz. Bugün kişisel işlerinize öncelik verecek ve düzeninizi kurmak için uzun süredir planladığınız adımları atacaksınız.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün çevrenizdeki herkesle iletişim anlamında sorunlar yaşayacağınız bir gün olacak. Sevdiklerinizle aranızda yaşadığınız problemler durumları yeniden gözden geçirmenize neden olabilir. Kendinizi en iyi şekilde ifade etmeye ve empati yeteneğinizi kullanarak karşınızdaki kişiyi dinlemeye özen gösterin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları,bugün hayatınızda hiç olmadığınız kadar gergin bir ruh halinin içine bürüneceksiniz. Çevrenizdeki bazı sorunları yeniden gözden geçirme isteği içindesiniz. Ancak durumları hatırlamak yeniden gerilmenize neden olacak ve bu durum bir süreliğine kısır döngü halinde devam edecek.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları bugün kararlı olduğunuz kadar inatçı olduğunuz bir günde sizleri bekliyor. Ancak kararlı olduğunuzu sanıp aslında inat ettiğinizde çevrenizdeki insanları dinlemek isteyebilirsiniz. Sizi kıskandıkları için değil, sizi önemsedikleri için sakin olmanızı istiyorlar ancak kaybetmekten nefret ettiğinizi bilmiyor olabilirler.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, kendinizle ilgili bir süredir inkar etmiş olabileceğiniz bazı durumlarla yüzleşmenin zamanı geldi. Cevap vermeniz gereken sorunlarınızın olduğunun farkındasınız. Ancak bununla birlikte kendinizle konuşma konusunda her zamankinden daha isteksiz bir tutum içindesiniz. Bu durumda yüzleşmek zorunda

olduğunuz kimi meseleler etkili olabilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, hayatınızın bütün rutininin kontrolünüzden çıktığını hissediyor olabilirsiniz. Hayatın akışını yavaşlatamıyorsanız kendinizi hızlandırmanız gerektiğini anlamalısınız. Olayları olması gerektiği karar net göremiyorsanız durumları biraz daha sakin bir kafayla değerlendirmelisiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, dünyayı sorgulama eğilimi içindesiniz. Kendinizi olayların akışı içinde kaybolmuş hissediyor olabilirsiniz. Derin bir nefes alın ve hayatın akışına kendinizi sakin bir şekilde adapte etmeye özen gösterin. Bazı durumlarda sadece durmak bile bir şeyler yapmak anlamına gelebilir.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün manevi olarak kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Olayların üzerinize geldiğini düşünüyorsunuz. Bu konuda bir şeylerin yapma zamanının geldiğini anlayacak ve harekete geçeceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, şu anda içinde bulunduğunuz dönemde kendinizi sosyal ve fiziksel olarak toplumdan tamamen uzaklaştırmaya başladınız. İnsanlardan soyutlanmış bir şekilde kendi kabuğunuza çekilmenin iç dünyanızda yeni keşiflerin yolunu açtığını göreceksiniz. Kendinizi dinlemek bir süreliğine de olsa iyi hissetmenize yardımcı olacak.

