Günlük burç yorumları: 9 Ağustos Salı günü tüm burç yorumları!

9 Ağustos Salı yani ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

İş açısından ne kadar meşgul olursanız olun, şu anda arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize zaman ayırmalısınız. Hırslarınız elbette önemlidir, ancak önemsediğiniz ve onu paylaşabileceğiniz insanlar olmadıkça, maddi başarının ne anlamı var?

BOĞA

Bugün yıldızların mesajı hayatı fazla ciddiye almamak. O çatık kaşlarını bir gülümsemeyle değiştirin ve başınızın üzerinde hangi bulut dolaşıyorsa o gümüş astarı arayın. Daha hafif yürekli bir ruh hali, duygusal refahınız için harikalar yaratacaktır.

İKİZLER

Önümüzdeki 24 saat içinde olanlar planlarınızı biraz altüst edebilir ama iyi haber şu ki, bu muhtemelen kısa vadeli bir aksilik, bu yüzden geleceğe odaklanın ve başarıya giden hızlı yolda olduğunuza inanmaya devam edin.

YENGEÇ

Şunu yapmalısın ya da bunu yapman gerektiği yönündeki söyleyenleri görmezden gel ve sadece kişisel olarak senin için doğru olan iç sesin ne diyorsa onu yap. Kalabalığı görmezden gelmek cesaret ister ve cesaret bolca sahip olduğunuz bir özelliktir. Kendi geleceğini yarat.

ASLAN

Gezegenler, birisinin bugün cömert doğanızdan yararlanmaya çalışacağı konusunda uyarıyor, ancak artık kendinizi korumak için adımlar atabileceğinizi biliyorsunuz. Özellikle iş cephesinde, başkalarının kendileri için yapması gereken işleri yapmayı teklif etmeyin.

BAŞAK

Sırada öne çıkanlardan olmayabilirsin ama sahip olmak istediğin bir şey varsa iddialı olmalısın. Diğerleri, onları ilgi odağı dışında tuttuğunuz için rahatsız olabilir, ancak bunun sizi endişelendirmesine izin vermeyin.

TERAZİ

Nedense hem kendinize hem de diğer insanlara karşı duygularınız konusunda dürüst olmayı zor buluyorsunuz, ancak dürüst olmalısınız, aksi takdirde şu anki savunmacı düşünce yapınızdan asla çıkamayabilirsiniz. Duygularından korkmana gerçekten gerek yok.

AKREP

Aşk gezegeni Venüs, bugün hükümdarınız Plüton'a karşı çıkıyor, bu da isteklerinizde daha az doğrudan ve istediğinizi elde etmek için kullandığınız taktiklerde daha az acımasız olmanız gerektiğini gösteriyor. Bugün en azından iş birliği, yüzleşmekten çok daha iyi bir yaklaşım olacaktır.

YAY

Çevrenizdeki dünya biraz kötü durumda olabilir, ancak bunun size kişisel olarak ulaşmasına izin vermeyin. Gezegenler, diğer insanların felaket olarak gördüğü şeyden gerçekten kâr edebileceğinizi gösteriyor, bu yüzden gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutun ve hızlı hareket etmeye hazır olun.

OĞLAK

Bugün uğraşmanız gereken biri, büyük olasılıkla üzerinde çalıştığınız şeyle ilgili aciliyet duygunuzu paylaşmadıkları için sizi yanlış şekilde yönlendirecek. Ama belki yanlış anlayan sensindir, belki durum o kadar da önemli değildir.

KOVA

Önümüzdeki 24 saat içinde makul bir tempoda ilerleyin çünkü coşkunuzun sizi alt etmesine izin verirseniz, çok fazla yüklenip fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi yorma ihtimaliniz vardır. Her seferinde yaptığınız şeyi gerçekten iyi yapın.

BALIK

Her zaman göz göze gelmediğiniz insanlarla bağlantı kurmaya özen gösterin. Her türlü iletişim şu anda iyi bir şekilde öne çıkıyor ve arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla ne kadar çok görüş alışverişinde bulunursanız, onları neyin motive ettiğini o kadar çok anlayacaksınız.



