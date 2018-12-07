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Günlük kiralık evlere fuhuş baskını! DEAŞ'lı terörist...

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 20:07 | Son Güncelleme

İstanbul'da, fuhuş amaçlı faaliyet gösteren günlük kiralık evlere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında terör örgütü DEAŞ üyesi Naim T.'nin de olduğu ileri sürüldü.

Günlük kiralık evlere fuhuş baskını! DEAŞ'lı terörist...

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince 500 polisin katılımıyla Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde fuhuş amaçlı ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı saptanan günlük kiralık evlere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

8 GÖZALTI

Yaklaşan yılbaşı öncesi kentin asayişine yönelik düzenlenen operasyonlarda, değişik suçlardan yakalama kararı bulunan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan günübirlik kiralık evlerdeki aramalarda, başka kişiler adına düzenlenmiş 3 sahte kimlik, ruhsatsız 2 silah, bir miktar esrar ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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DEAŞ’LI TERÖRİST YAKALANDI

Emniyet güçlerince Beylikdüzü'nde söz konusu evlerden birinde sahte Suriye kimliği ile birlikte yakalanan Naim T.'nin, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın Bingöl hücresi içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, uzun süre çatışmalı bölgelerde eylemlere karıştığı öğrenildi. Naim T.’nin, DEAŞ’ın komuta kademesinden aldığı talimatları değerlendirerek illegal yollarla Türkiye’ye döndüğü ve İstanbul’a sızdığı kaydedildi.

Naim T.’nin, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2015 yılında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ve zanlının Bingöl'e gönderildiği, diğer 7 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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istanbul fuhuş günlük kiralık ev

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haşaaa deaşlı terörist ölünce alıcağı hediyeyi dünyada tahsil etmeye kalkmış ..
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