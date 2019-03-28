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Günlük ortalama 53,8 gram yağ tüketiyoruz

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Ülkelerin günlük ne kadar yağ tükettiği ile alakalı sonuçlar açıklanırken, Türkiye’deki bir kişinin günlük olarak ortalama 53,8 gram yağ tükettiği anlaşıldı.Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, ülkelerin ne kadar yağ tüketimi yaptığıyla alakalı olan araştırmayı inceledi.

Günlük ortalama 53,8 gram yağ tüketiyoruz

Ülkelerin günlük ne kadar yağ tükettiği ile alakalı sonuçlar açıklanırken, Türkiye’deki bir kişinin günlük olarak ortalama 53,8 gram yağ tükettiği anlaşıldı.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, ülkelerin ne kadar yağ tüketimi yaptığıyla alakalı olan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Eurostat verilerinden ve medya yansımalarında derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki bir kişinin günlük olarak ortalama 53,8 gram yağ tükettiği anlaşıldı. Böylelikle listenin ortalarında yer alan Türkiye’yi 52,1 yağ tüketim oranıyla en yakından Yunanistan’ın takip ettiği görüldü. Listenin başına yerleşen ülke ise günlük ortalama 95 gram yağ tüketimi ile Belçika’nın olduğu saptandı. Belçika’da yağ tüketim oranının çok fazla olduğu gözlerden kaçmazken, Almanya’da bu oran 86,5 gram olarak kayıtlara geçti. Buna karşın en az yağ tüketimin yapıldığı ülke 9,9 gram yağ tüketim oranıyla Hindistan olarak gözlendi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında yeme alışkanlıklarımız ile ilgili basına bin 919 haber yansıdığı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde ise düzensiz beslenme ve obezitenin medyanın da gündem başlıklarından biri olduğu görüldü. Özellikle son yıllarda dünyada alarm veren obezite, 2019 yılının ilk üç aylık diliminde 6 bin 165 haberle yazılı mecralarda konuşuldu.

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