Günlük rutinlerine göre aslında hangi çağın insanı olduğunu söylüyoruz!

Hepimizin günlük rutinleri farklı farklı. Bu rutinlere göre aslında hepimizin yaşaması gereken zamanlar da farklı. Peki rutinlerine göre sen hangi çağın insanısın?

Hangi çağın insanı olduğuna bakalım mı?

Sabah nasıl uyanıyorsun?

Güneşin doğmasıyla kendim uyanıyorum.
Alarmla uyansam da kahvesiz ayılamam.
Alarm çalınca hemen uyanırım.
Alarmı beş kere erteledikten sonra ancak uyanabilirim.
Uyanınca ilk ne yapıyorsun peki?

Önce bir telefonumu kontrol ederim.
Planlarıma uygun şekilde harekete geçerim.
Müziğimi açıp kişisel bakımımı yaparım.
Evi toplayıp düzenlemeden hiçbir şey yapmam.
Kahveni ya da çayını daha çok ne zaman içersin?

İşe başlamadan enerji için içerim.
Akşamları içerim.
Öğleden sonra keyif yaparken içerim.
Genelde bilgisayar başında çalışırken içerim.
Teknolojiyle aran iyi mi?

Teknoloji olmadan bir anım geçmez.
Mecbur kalmadıkça kullanmam pek.
Kendi özel meraklarım için kullanırım.
İşim için kullanırım.
Yemek hazırlığı senin için ne ifade ediyor?

Sabır isteyen bir süreç.
Ben pek yemek hazırlamam ya, dışarıdan ısmarlarım.
Yaratıcılığımı konuşturduğum bir alan.
Pratik olması gereken bir şey.
İnsanlarla daha çok nasıl ortamlarda sosyalleşmeyi seversin?

Küçük ve samimi ortamları severim.
Kalabalık ortamları tercih ederim.
Yemekli buluşmalara giderim daha çok.
Ben online toplantıları daha çok severim.
Akşamları ne yaparsın?

Sosyal medyada gezinirim.
Gün içinde neleri hallettiğime bakarım.
Film ya da dizi izlerim.
Kitap okurum.
Senin için boş zaman ne demek?

Dışarıda sakince yürümek.
Dinlenmek.
Yemek yapmak.
Video izlemek.
