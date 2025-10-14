Günlük rutinlerine göre aslında hangi çağın insanı olduğunu söylüyoruz!

Hangi çağın insanı olduğuna bakalım mı?

1/8 Sabah nasıl uyanıyorsun? Güneşin doğmasıyla kendim uyanıyorum. Alarmla uyansam da kahvesiz ayılamam. Alarm çalınca hemen uyanırım. Alarmı beş kere erteledikten sonra ancak uyanabilirim.

2/8 Uyanınca ilk ne yapıyorsun peki? Önce bir telefonumu kontrol ederim. Planlarıma uygun şekilde harekete geçerim. Müziğimi açıp kişisel bakımımı yaparım. Evi toplayıp düzenlemeden hiçbir şey yapmam.

3/8 Kahveni ya da çayını daha çok ne zaman içersin? İşe başlamadan enerji için içerim. Akşamları içerim. Öğleden sonra keyif yaparken içerim. Genelde bilgisayar başında çalışırken içerim.

4/8 Teknolojiyle aran iyi mi? Teknoloji olmadan bir anım geçmez. Mecbur kalmadıkça kullanmam pek. Kendi özel meraklarım için kullanırım. İşim için kullanırım.

5/8 Yemek hazırlığı senin için ne ifade ediyor? Sabır isteyen bir süreç. Ben pek yemek hazırlamam ya, dışarıdan ısmarlarım. Yaratıcılığımı konuşturduğum bir alan. Pratik olması gereken bir şey.

6/8 İnsanlarla daha çok nasıl ortamlarda sosyalleşmeyi seversin? Küçük ve samimi ortamları severim. Kalabalık ortamları tercih ederim. Yemekli buluşmalara giderim daha çok. Ben online toplantıları daha çok severim.

7/8 Akşamları ne yaparsın? Sosyal medyada gezinirim. Gün içinde neleri hallettiğime bakarım. Film ya da dizi izlerim. Kitap okurum.