HABER

Gurbetçi kadın yalnız kaldığı evde öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

Yurt dışında yaşayan ve memleketi Konya'nın Derebucak ilçesine gelen 74 yaşındaki kadın, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 74 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evin balkonunda ölü bulundu.

Musalla Mahallesi Arkadaş Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Emine Duymaz'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, balkonda hareketsiz vaziyette buldukları kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Duymaz'ın, yurt dışında yaşadığı ve tatil için memleketi Derebucak'a geldiği, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

PARTNER Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk
İşte "Barış Pınarı"nda TSK’ya destek veren Milli Suriye Ordusuİşte "Barış Pınarı"nda TSK’ya destek veren Milli Suriye Ordusu
Oyun oynuyordu... Küçük çocuğun vücudunun yarısı yandıOyun oynuyordu... Küçük çocuğun vücudunun yarısı yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balkon Beyşehir Derebucak Devlet Hastanesi Gurbetçi Konya otopsi ölü polis

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Yemekteyiz'de Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 5 ton esrar ve 1 milyonu aşkın Hint keneviri ele geçirildi

Flaş operasyon! 1 milyon 337 bin adet ele geçirildi

Son dakika! Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Oyun oynarken sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı

Oyun oynuyordu... Küçük çocuğun vücudunun yarısı yandı

Van'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yayınlara 11 gözaltı

İzmir'de 'Barış Pınarı' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.