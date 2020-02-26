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Gürbulak Gümrük Kapısı ve Kapıköy Gümrük Kapısı'na koronavirüse karşı sahra hastanesi kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin İran'a açılan 3 kapısından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda ve Kapıköy Gümrük Kapısı’nda koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında sahra hastanesi kuruluyor.

Gürbulak Gümrük Kapısı ve Kapıköy Gümrük Kapısı'na koronavirüse karşı sahra hastanesi kuruluyor

Koranavirüs nedeniyle İran’da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Gürbulak Gümrük Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla gümrük sahasının bulunduğu alanda, sahra hastanesi kuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile Ağrı’daki havalimanına getirilen malzemeler, sabah erken saatlerde kamyonlarla gümrük kapısına taşındı. Malzemelerin gelmesi ile birlikte yoğun bir çalışma başlatıldı. Yan yana odalar halinde kurulan sahra hastanesinde, Gürbulak Sınır Kapısı’na gelecek olan Türk vatandaşları, kontrolden geçirilip, gözetim altında tutulacak.

Durumu şüpheli görülen hastalar ise, Erzurum'da yapımı tamamlanan şehir hastanesine sevk edilecek.

KAPIKÖY SINIR KAPISI'NA SAHRA HASTANESİ

Koronavirüse karşı Van’da da tedbirler artırıldı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’na sahra hastanesi kuruluyor. İran’dan Türkiye’ye gelecek olan Türk vatandaşları buradaki sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğun bir çalışma başlatıldı. Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı. Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi

Bu arada, İran’dan giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı’na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak. Durumu şüpheli görülen hastaların ise, Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak.

(DHA)

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koronavirüs Kovid-19 Gürbulak Sınır Kapısı Kapıköy Gümrük Kapısı sahra hastanesi

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