"Gürcistan hem stratejik ortağımız hem de akraba ülkemiz"

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, "Siyasi açıdan zaten mükemmel ilişkilerimiz var, stratejik ortağız, bu ortaklığımız devam ediyor. İki komşu ve iki akraba ülkeyiz. Stratejik ortağız, her alanda her sene bir adım daha ileri gidiyoruz." dedi.

Yazgan, Gürcistan ile Türkiye arasında 2018 yılında başta siyaset olmak üzere, ekonomi, ticaret, spor ve kültür alanlarındaki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

İki ülke arasında 26 yıldır diplomatik ilişkilerin bulunduğuna dikkati çeken Yazgan, "Siyasi açıdan zaten mükemmel ilişkilerimiz var, stratejik ortağız, bu ortaklığımız devam ediyor. İki komşu ve iki akraba ülkeyiz. Stratejik ortağız, her alanda her sene bir adım daha ileri gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında özellikle güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştiğini dile getiren Yazgan, 2018'de Gürcü ve Türk yetkililerin çok yararlı sonuçlar veren görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yazgan, küresel ve bölgesel şartlara rağmen ticari ve ekonomik ilişkilerde gelişme kaydedildiğini belirterek hem Türk hem de Gürcü iş adamları için daha rahat koşulların oluşturulması amacıyla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.