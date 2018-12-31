HABER

"Gürcistan hem stratejik ortağımız hem de akraba ülkemiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan: - "(Gürcistan-Türkiye) Siyasi açıdan zaten mükemmel ilişkilerimiz var, stratejik ortağız, bu ortaklığımız devam ediyor. İki komşu ve iki akraba ülkeyiz. Stratejik ortağız, her alanda her sene bir adım daha ileri gidiyoruz" - "Bence yılın sonuna doğru güzel haber THY'nin Ankara-Tiflis uçuşlarının başlaması oldu. Başkentten başkente uçuş tabii ki çok güzel bir şey"

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, "Siyasi açıdan zaten mükemmel ilişkilerimiz var, stratejik ortağız, bu ortaklığımız devam ediyor. İki komşu ve iki akraba ülkeyiz. Stratejik ortağız, her alanda her sene bir adım daha ileri gidiyoruz." dedi.

Yazgan, Gürcistan ile Türkiye arasında 2018 yılında başta siyaset olmak üzere, ekonomi, ticaret, spor ve kültür alanlarındaki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

İki ülke arasında 26 yıldır diplomatik ilişkilerin bulunduğuna dikkati çeken Yazgan, "Siyasi açıdan zaten mükemmel ilişkilerimiz var, stratejik ortağız, bu ortaklığımız devam ediyor. İki komşu ve iki akraba ülkeyiz. Stratejik ortağız, her alanda her sene bir adım daha ileri gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında özellikle güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştiğini dile getiren Yazgan, 2018'de Gürcü ve Türk yetkililerin çok yararlı sonuçlar veren görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yazgan, küresel ve bölgesel şartlara rağmen ticari ve ekonomik ilişkilerde gelişme kaydedildiğini belirterek hem Türk hem de Gürcü iş adamları için daha rahat koşulların oluşturulması amacıyla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl iki ülkede de önemli siyasi gelişmelerin yaşandığını ifade eden Yazgan, "2018'de biz başkanlık sistemine geçtik, önemli bir seçim dönemini başarıyla tamamladık. Hemen akabinde Gürcistan yeni cumhurbaşkanını seçti, parlamenter sistemini pekiştirdi.” diye konuştu.

İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin devam ettiğini belirten Yazgan, "Gürcistan hem stratejik ortağımız, hem de akraba ülkemiz." dedi.

- THY'nin Ankara-Tiflis direkt seferleri başlıyor

Yazgan, Türk Hava Yollarının (THY) 2019'dan itibaren Ankara-Tiflis seferlerini yapma kararı aldığını dile getirerek "Bence yılın sonuna doğru güzel haber THY'nin Ankara-Tiflis uçuşlarının başlaması oldu. Başkentten başkente uçuş tabii ki çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Ankara-Tiflis uçuşlarının turizmin gelişmesine de katkı sağlayacağını dile getiren Yazgan, "Örneğin Kapadokya'ya gitmek daha kolay olacak. Kapadokya, Gürcistan’ın tarihinde önemli bir yeri olan Aziz Nino’nun doğduğu yer ve Gürcistan’da Kapadokya’yı görmeyen kalmasın istiyorum." diye konuştu.

- Kültür ve spor

Gürcistan'ın aslında sanat alanında Avrupa-Atlantik bütünleşmesini kültürel olarak devam ettirdiğini dile getiren Yazgan, "Bu bağlamda İstanbul’un, İzmir’in, Adana’nın, Trabzon’un Gürcistan’da etkileşimi önemli. Bu etkileşimin özellikle kültür ve doğa turizmi bağlamında artmaya başladığını, belki de daha önce ekilen tohumların yeşermeye başladığı gördük.” dedi.

Yazgan, iki ülkenin kültürel alanda iş birliğini artırmaya devam ettiğini kaydetti.

Yazgan, Gürcistan’da dışarıdan destek alan bazı güçlerin Türk-Gürcü ilişkilerini aşırıcı söylemlerle sabote etmeye çalıştığını, bunun Gürcistan'a da zarar verdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Maalesef bazen Gürcü kamuoyunda doğru bilgilendirme sorunu olabiliyor. Türkiye aleyhtarı dış kaynaklardan gelen taraflı basın haberleri, üçüncü ülkelerin yönlendirmeleri ile gelen haberler Gürcistan kamuoyuna bazen yansıyabiliyor."

Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!
Çukurca kar altındaÇukurca kar altında
Teröristlerin tehdidi altındaki Suriye köyünde eğitim heyecanıTeröristlerin tehdidi altındaki Suriye köyünde eğitim heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatma Ceren Yazgan Gürcistan Tiflis

En Çok Okunan Haberler

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyonluk büyük ikramiye için saat verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.