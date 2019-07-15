HABER

Gürcistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan: - "15 Temmuz'da FETÖ ve arkasındaki güçler amacına ulaşmış olsaydı ne olurdu Türkiye'de? Ben size söyleyeyim, sivil savaşı olurdu. Ben kendi adıma bu adamların, bu adamların arkasındaki güçlerin bana dayattığı bir düzende yaşamazdım"

TİFLİS (AA) - 15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin üçüncü yılında Gürcistan'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

Büyükelçilik binasında, Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar'ın eşi ve çocukları, Büyükelçilik çalışanları, Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları ve vatandaşların katıldığı tören, 15 Temmuz şehitlerine saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yazgan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da polis, istihbarat, adalet başta olmak üzere Türk devletine karşı doğrudan saldırı gerçekleştirdiğini ifade ederek, 15 Temmuz şehitlerini saygıyla andıklarını kaydetti.

Türk halkının demokrasiye sahip çıktığını, bugün aynı zamanda demokrasinin devamını da kutladıklarını belirten Yazgan, demokrasinin zaten alternatifi bulunmadığını ve bugüne kadar Türk halkına en uygun yönetim biçimi olduğunu söyledi.

"15 Temmuz'da FETÖ ve arkasındaki güçler amacına ulaşmış olsaydı ne olurdu Türkiye'de? Ben size söyleyeyim, sivil savaşı olurdu. Ben kendi adıma bu adamların, bu adamların arkasındaki güçlerin bana dayattığı bir düzende yaşamazdım." değerlendirmesinde bulunan Yazgan, Türkiye'nin 15 Temmuz'da bir uçurumun dibinden döndüğünü kaydetti.

FETÖ tehdidinin devam ettiğini vurgulayan Yazgan, "Bu örgüt hala var, hala Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alıyorlar, hala bizi hedef alıyorlar, hala içimizde olmaya çalışıyorlar, hala sizi, bizi, herkesi kullanmaya çalışıyorlar. Bu iş bitmedi." dedi.

FETÖ yanlısı kişilerin Gürcistan'ın Batum, Tiflis ve Kutaisi gibi şehirlerinde hala bazı işletmeleri açtıklarını, iş faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Yazgan, "Çünkü onlar Gürcistan'da bekliyorlar. Ne zaman unuturuz, biz daha ne zaman zayıflarız o zaman geri gelecekler. Bütün terör örgütleri böyledir, IŞİD de böyledir, PKK da böyledir. Zayıf anınızı beklerler." şeklinde konuştu.

Yazgan, 15 Temmuz şehidi Meriç Alemdar'ın ailesine hitaben de Alemdar'la herkesin gurur duyduğunu kaydederek, Tiflis'e geldikleri için teşekkür etti.

Büyükelçilikteki tören çerçevesinde Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Tören ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü vesilesi ile Büyükelçi Yazgan, 15 Temmuz şehidi Meriç Alemdar'ın ailesi ve Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Tiflis'te Gürcistan Parlamentosunun karşısında yer alan ve ülkede 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan "9 Nisan" anıtına çelenk bıraktı.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
İmamoğlu: Suç duyurusunda bulunacağımİmamoğlu: Suç duyurusunda bulunacağım
Kapadokya'ya yoğun ilgiKapadokya'ya yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşları içinde anlattı: Sadece 1 kez rüyamda gördüm...

Gözyaşları içinde anlattı: 3 yılda sadece 1 kez rüyamda gördüm

15 Temmuz'da kurşun cüzdanına isabet etmişti, hala tedavi görüyor

O gece kurşun cüzdanına isabet etmişti! Hala tedavi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.