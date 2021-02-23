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Gürcistan'da ana muhalefet lideri Nika Melia gözaltına alındı, protestolar büyüyor

23.02.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Gürcistan'da ana muhalefet lideri Nika Melia gözaltına alındı, protestolar büyüyor

Nika Melia, yüzlerce polisin parti merkezine düzenlediği baskında gözaltına alındı. Melia'nın destekçileri muhalif liderin derhal serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi talebiyle hükümet binaları önünde gösteriler düzenliyor. Muhalifler ayrıca parlamento önünce çadırlar kurdu.

Muhalifler ayrıca parlamento önünce çadırlar kurdu.

Polisin başkent Tiflis'teki protesto eylemlerinde, parlamento binası önündeki protestoculara karşı biber gazı kullandığı bildiriliyor.

Muhalefet partileri Melia'nın gözaltına alınmasını protesto için büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi çağrısı yaptı.

ABD ve İngiltere'nin Tiflis büyükelçilikleri, Melia'nın gözaltına alınmasını kınadı.

Georgian law enforcement officers enter the United National Movement (UNM) opposition party office in Tbilisi, Georgia 23 February 2021

KEFALET ÜCRETİNİ ÖDEMEMİŞTİ

Sabahın erken saatlerinde Birleşik Ulusal Hareket'in Tiflis'teki genel merkezine çatıdan giren özel kuvvetlerle, Melia'ya destek için binada bulunan diğer muhalefet partilerinin temsilcileri ve kalabalık arasında arbede yaşandı.

Polisin Melia'nın bulunduğu odaya girmesini engellemek için kapıya dolap ve başka eşyaları dayayan kalabalığa karşı biber gazı kullanıldı. Ardından polis, Melia'yı gözaltına aldı.

Melia hakkında, 2019'daki hükümet karşıtı gösterilerde şiddeti teşvik ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haziran 2019'da mahkeme, kefalet ücretini ödemeyi reddeden Melia için tutuklama emri çıkarmıştı.

Meclisi boykot eden muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ediyor.

BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Gürcistan'da Ekim ayında yapılan seçimlerden bu yana protesto gösterileri yapılıyor.

Muhalefet, iktidarın seçmenlere gözdağı verdiğini söylüyor ve Parlamento'yu boykot ediyor.

Geçen hafta Başbakan Giorgi Gakharia, Melia'nın gözaltına alınmasına ilişkin mahkeme kararını protesto için istifa etmişti.

Gakharia bunun ülkedeki siyasi gerilimi tırmandıracağını söylemişti.

Dün parlamentodan güven oyu olan yeni Başbakan Irakli Garibaşvili ise Melia'nın gözaltına alınması gerektiğini belirterek onun için "Adaletten kaçamaz" demişti.

Melia'nın 2019'daki davadan suçlu bulunması halinde dokuz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

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