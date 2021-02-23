Gürcistan'da ana muhalefet lideri Nika Melia gözaltına alındı, protestolar büyüyor

Meclisi boykot eden muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ediyor.

Polisin Melia'nın bulunduğu odaya girmesini engellemek için kapıya dolap ve başka eşyaları dayayan kalabalığa karşı biber gazı kullanıldı. Ardından polis, Melia'yı gözaltına aldı.

Sabahın erken saatlerinde Birleşik Ulusal Hareket'in Tiflis'teki genel merkezine çatıdan giren özel kuvvetlerle, Melia'ya destek için binada bulunan diğer muhalefet partilerinin temsilcileri ve kalabalık arasında arbede yaşandı.

Muhalefet partileri Melia'nın gözaltına alınmasını protesto için büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi çağrısı yaptı.

BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Gürcistan'da Ekim ayında yapılan seçimlerden bu yana protesto gösterileri yapılıyor.

Muhalefet, iktidarın seçmenlere gözdağı verdiğini söylüyor ve Parlamento'yu boykot ediyor.

Geçen hafta Başbakan Giorgi Gakharia, Melia'nın gözaltına alınmasına ilişkin mahkeme kararını protesto için istifa etmişti.

Gakharia bunun ülkedeki siyasi gerilimi tırmandıracağını söylemişti.

Dün parlamentodan güven oyu olan yeni Başbakan Irakli Garibaşvili ise Melia'nın gözaltına alınması gerektiğini belirterek onun için "Adaletten kaçamaz" demişti.

Melia'nın 2019'daki davadan suçlu bulunması halinde dokuz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

